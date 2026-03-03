Akár milliókat is bukhatunk, ha az autóvásárlásnál ezt a dolgot nem ellenőrizzük

Az autók kilométeróra-manipulációja nem pusztán illegális trükk, hanem komplex pénzügyi és biztonsági kockázat. A hamis adatok ugyanis sokszor akár milliós többletköltséget vagy épp balesetet is okozhatnak.

Sokat kockáztatunk, ha egy tekert kilométerórás autót vásárolunk

Nemzetközi összehasonlításban az importált használt autók 1,65-ször nagyobb eséllyel érintettek kilométeróra-manipulációban, mint a helyben forgalomba helyezett járművek. Magyarországon a helyi járművek körében 4,0%, míg az import autók esetében 6,6% a kimutatott manipuláció aránya – írja az alapjárat.hu.

Az importálás ténye önmagában növeli az információs bizonytalanságot, ami a kilométeróra-csalások elsődleges táptalaja.

Riasztó adat, miszerint hazánkban a teljes autóállomány 5,3%-a tekert, ebben az európai országok közül csak Litvánia, Románia, Ukrajna és Lettország előznek meg bennünket. És míg a régebbi autók óráját ugyan gyakrabban tekerik vissza, az újabbaknál azonban sokkal nagyobb mértékben csökkentik a csalók az eredeti futásteljesítményt. Magyarországon a legnagyobb átlagos futásteljesítmény-csökkentés a Škoda Superb, a Mercedes-Benz E-osztály és a Volkswagen Golf modelleknél fordult elő. A Škoda Superb modelleknél átlagosan 225 441 kilométerrel, a Mercedes-Benz E-osztálynál 144 429 kilométerrel módosították az óraállást. A Volkswagen Golf esetében az átlagos visszatekerés mértéke szintén kiemelkedő volt: 109 620 kilométer.

A hamis adatok pedig sokszor akár milliós többletköltséget vagy akár balesetet is okozhatnak, köszönhetően a:

Rejtett költségeknek: a valós futásteljesítményhez képest elmaradt karbantartások gyorsabb kopást és váratlan javításokat eredményeznek.

Likviditási veszteségnek: egy gyanús vagy bizonyítottan manipulált előéletű autó nehezebben értékesíthető, az újravásárlás pedig idő- és pénzigényes.

Biztonsági kockázatoknak: a nem megfelelően szervizelt alkatrészek növelik a meghibásodás és a baleset esélyét.

Így lehetséges a kilométeróra-visszatekerés ellenőrzése online

Az autók magyar előéletét az ügyfélkapuval elérhető JSZP-ben (Jármű Szolgáltatási Platform) kérdezhetjük le, ahol sok információt megtudhatunk a kiszemelt járműről, ehhez mindössze a rendszámra van szükség - óvakodjunk, ha az eladó nem akarja megadni a hatósági azonosítót! Jó hír, hogy a JSZP-ben a korábbi műszaki vizsgán vagy tulajdonváltáskor rögzített egy vagy több kilométeróra-állás is szerepel.