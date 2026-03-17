Szijjártó Péter felszólított: Még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Újabb munkahelyeket teremtett a japán autóipari cég Nógrádban

Újabb munkahelyteremtő beruházás ért a finisébe a nógrád megyei Rétságon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HI-LEX autóipari cég keddi beruházásátadó ünnepségén beszédében kiemelte: a vállalkozás álltal gyártott ajtómodulok szabadalmát Magyarországon jegyezték be.
Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása Rétságon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a HI-LEX beruházásátadó ünnepségén tudatta, hogy a japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító nagyjából 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amihez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel segítve harminc új munkahely létrehozását.

Kínában a helyben gyártott 2-es Gran Coupé a BMW legolcsóbb autója, az árcsökkentés után 9,8 millió Ft-nak megfelelő jüanért kínálják - alku előtt!, autóipar
A HI-LEX autóipari gyártó Rétságról szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe. / Fotó: BMW

Komoly lehetőségeket tartogat az autóipar a hazai kkv-knak is

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a projekt nyomán 

  • a világ 19 országában 
  • több mint 50 gyárat 

működtető cég ezentúl innen szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe, ráadásul az itt készülő ajtómodulok olyan szabadalom alapján kerülnek legyártásra, amelyet Magyarországon jegyeztek be. Hozzátette, hogy ez is kiváló példa arra, hogy a nagy autógyártók hazánkba érkezésével egy komoly beszállítási lehetőség nyílik meg a helyi kis- és közepes vállalatok előtt.

Valamint rámutatott, hogy Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény, tavaly megközelítve a 600 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással. 

Magyarország időben lépett

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Jó példaként említette, hogy Magyarország a béke és biztonság megőrzésének következtében továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában.

"Ráadásul azon nagy keleti vállalatok, amelyek a passzátszelét fújják ma a világgazdaság átalakulásának mind technológiai, mind pénzügyi szempontból, azok Magyarországra egy olyan országként tekintenek, ahol érdemes beruházásokat végrehajtani. És tudjuk azt, hogy keletről diktálják ma a globális autóipari technológiai forradalom tempóját is, és Magyarország ebből a szempontból időben lépett" – mondta.

Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a japán vállalatok mindig is a legfejlettebb technológiát képviselték, s így rendkívül fontos szerepük volt abban, hogy hazánk a globális autóipari technológiai forradalomban nem a követők, hanem az éllovasok közé tartozik jelenleg.

Illetve tudatta, hogy a japán cégek napjainkban a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, mintegy kétszáz vállalat több mint harmincezer főt foglalkoztat Magyarországon, és az utóbbi tíz évben hetvenöt japán beruházáshoz nyújtott a kormány anyagi támogatást.

Brüsszel továbra is az orosz olaj kitiltásán dolgozik

A miniszter végül kitért arra is, hogy háborús világkorszak jön létre a szemünk láttára, és az iráni háború megindításával, a Hormuzi-szoros lezárásával is Európa húzhatja a legrövidebbet, ugyanis innen érkezik a kőolaj egy jelentős része, az orosz forrásokat pedig már felszámolták.

"S nem úgy tűnik sajnos, hogy Brüsszel abba az irányba mozdulna, hogy a rajta múló döntést meghozza, és egyelőre pont, hogy nem az orosz olaj visszaengedésén dolgoznak, hanem annak teljes kitiltásán" – fogalmazott.

Szijjártó Péter szerint ezért is fontos, hogy egy ilyen közép-európai ország, mint Magyarország számára világosan definiáljuk a feladatot, ami két részből áll: 

  • egy, minden háborúból kimaradni, 
  • kettő, minden háború energiát érintő hatásaitól megkímélni a magyar embereket és a magyar gazdaságot 

– folytatta.

"Erről szól maga a rezsicsökkentés is, de erről szól az üzemanyagok tekintetében a védett ár bevezetése is, hogy Magyarországot meg tudjuk védeni a körülöttünk zajló háborúknak a negatív hatásaitól" – tette hozzá.

 

