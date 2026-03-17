Újabb munkahelyeket teremtett a japán autóipari cég Nógrádban

Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása Rétságon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a HI-LEX beruházásátadó ünnepségén tudatta, hogy a japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító nagyjából 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amihez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel segítve harminc új munkahely létrehozását.

A HI-LEX autóipari gyártó Rétságról szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe. / Fotó: BMW

Komoly lehetőségeket tartogat az autóipar a hazai kkv-knak is

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a projekt nyomán

a világ 19 országában

több mint 50 gyárat

működtető cég ezentúl innen szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe, ráadásul az itt készülő ajtómodulok olyan szabadalom alapján kerülnek legyártásra, amelyet Magyarországon jegyeztek be. Hozzátette, hogy ez is kiváló példa arra, hogy a nagy autógyártók hazánkba érkezésével egy komoly beszállítási lehetőség nyílik meg a helyi kis- és közepes vállalatok előtt.

Valamint rámutatott, hogy Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény, tavaly megközelítve a 600 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással.

Magyarország időben lépett

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Jó példaként említette, hogy Magyarország a béke és biztonság megőrzésének következtében továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában.

"Ráadásul azon nagy keleti vállalatok, amelyek a passzátszelét fújják ma a világgazdaság átalakulásának mind technológiai, mind pénzügyi szempontból, azok Magyarországra egy olyan országként tekintenek, ahol érdemes beruházásokat végrehajtani. És tudjuk azt, hogy keletről diktálják ma a globális autóipari technológiai forradalom tempóját is, és Magyarország ebből a szempontból időben lépett" – mondta.