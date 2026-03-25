Újabb nagy autóipari beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Székesfehérvár az elmúlt években fantasztikusan sikeres volt a beruházások vonzása tekintetében, a város mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorja – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb jelentős beruházás bejelentésekor. Mint mondta, Székesfehérvár mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorja. Rámutatott: a város az elmúlt 10 évben 60 ide irányuló beruházásról kötött megállapodást a kormánnyal vagy vállalatokkal. Ezek 250 milliárd forint értékben valósultak meg, és 8800 munkahelyet biztosítanak a településen és környékén élőknek. A mai napon egy olyan hírt jelenthetünk be önöknek, amely szerint a világpiacon vezető, koreai tulajdonban lévő autóipari beszállítói vállalatcsoport, a Harman, amely globális vezető szerepet tölt be az autóipari szórakoztató- és informatikai rendszerek gyártásában, valamint az autóipari digitalizációban, jelentős beruházást hajt végre Magyarországon, Székesfehérváron – közölte Szijjártó Péter.
Mint mondta, ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy a Magyarországon működő három nagy német autógyártó vállalat egyaránt megtiszteli bizalmával a Harman Becker Kft. , amely a világ legnagyobb – köztük német – autógyárainak is közvetlen beszállítója. Felhívta a figyelmet arra, hogy itt nagy nyugati és nagy keleti vállalatok együttműködéséről van szó. Magyarország mindig is a világgazdasági munkamegosztás természetes részeként tekintett a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésére. Mi ezt soha nem veszélyként vagy fenyegetésként éltük meg - szögezte le.
Beszédében rámutatott arra is, hogy ma egész Európában Magyarország biztosítja a legjobb körülményeket a keleti és a nyugati vállalatok zökkenőmentes együttműködéséhez. Így van ez az autóipar terén is, ahol egy világpiacvezető koreai vállalat Magyarországról szolgálja ki a nagy nyugati, ezen belül a nagy német autógyártó vállalatokat.
Tovább erősödik az autóipari ágazat a régióban
A most bejelentett beruházási program egyrészt kutatás-fejlesztési funkciók Magyarországra telepítéséből, másrészt a Mercedes számára történő prémiumkategóriás beszállításból, harmadrészt pedig a gyártási kapacitások bővítéséből áll.
A Harman beruházási programja összesen 52 milliárd forintos értéket képvisel. Ehhez a magyar kormány 7 milliárd forintos támogatást biztosít, amelynek köszönhetően 4200 magyarországi Harman-munkahelyet tudunk megvédeni
- mondta a miniszter.
Itt most önvezető járműfunkciókat támogató szoftver- és hardverfejlesztésre, Mercedes-járművekhez kapcsolódó önvezető rendszerek fejlesztésére, valamint gyártási kapacitásbővítésre kerül sor.
„Külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy nyugat-európai, egy szomszédos közép-európai, egy afrikai és egy távol-keleti országot sikerült legyőznünk az ezért a beruházásért folytatott versenyben" - folytatta Szijjártó Péter. Véleménye szerint, ez is azt mutatja, hogy a Harman magyarországi, azon belül székesfehérvári csapata olyan teljesítményt nyújt, amely a tulajdonosokat ebben a világgazdasági környezetben is arról győzte meg, hogy ezeknek a széles körű, termelésre és kutatás-fejlesztésre is irányuló beruházásoknak a legjobb helye itt, Magyarországon van.
A jelenlegi gloális kivihásokat ecsetelve különösen fontosnak tartotta, hogy hazánk sikeresen tudta megvédeni a magyar érdekeket és biztosította az itt működő cégek veresenyképességét. „Egy olyan háborús világrendben élünk, amely nemcsak a politikai, hanem a gazdasági döntéshozók életét és döntéseit is megnehezíti. A helyzet az, hogy ma Európa gazdaságát két olyan fegyveres konfliktus is feszíti, amely az energiaellátás biztonságán és az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket és gazdasági hatásokat vált ki" - mutatott rá.
Emélkeztetett arra, hogy négy éve élünk egy olyan háború szomszédságában, amely nem csak Magyarország, hanem az egész kontinensnek az energiaellátását befolyásolja. És néhány hete tőlünk ugyan földrajzilag távolabb, de hatásában mindenképpen közelien és közvetlenül kitört egy másik háború, amely nemcsak Európa, hanem a világ energiaellátását is rendkívüli kihívások elé állítja.
Szijjártó Péter szerint, ez a két háború és az erre adott európai válaszok nagyon könnyen előállíthatnak egy olyan helyzetet, hogy
Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási krízis, egy energiaellátási válsághelyzet jön létre, nemcsak az árak, hanem az ellátás biztonsága szempontjából is.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a mai nap az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az európai éves földgázfogyasztásnak csak a 9%-a van betárolva a földgáztárolókban. Mi magyarok ennél előrelátóbbak voltunk és jobban terveztünk. Magyarországon ennek háromszorosa, az éves fogyasztásunk 24 százaléka ben van a tárolókban. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a magyarországi energiaellátásról gondoskodó fő szállítási útvonalak az elmúlt időszak alatt támadások alatt álltak mind fizikai, mind politikai értelemben. Magyarország olajellátásával kapcsolatban egy olajblokád jött létre, ami ellen védekeztünk. Az elmúlt napokban pdig a gázellátásunkat is próbálták ellehetetleníteni.
Ezért annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztosított legyen, így a magyar családok élete és a Magyarországon működő vállalatok zavartalan működése is garantált legyen, az olajtárolók feltöltéséhez hasonlóan úgy döntöttünk, hogy a gáztárolóink feltöltése sem szenvedhet halasztást, így a mai naptól a magyar földgáz tárolók feltöltésére koncentrálunk, ami azt jelenti, hogy Magyarország mától fokozatosan megszünteti a földgáz kiszállítását Ukrajna irányába. Ezáltal biztosítjuk, hogy a magyar családok ellátása és a magyarországi üzemek, gyárak működése is zavartalan legyen a következő időszakban - közölte Szijjártó Péter.
Kitért arra is, hogy az elmúlt négy év, bár rendkívüli környezetben telt Közép-Európában, Magyarország szempontjából mégis a négy legsikeresebb év volt valaha a beruházások ösztönzése szempontjából. Soha annyi gyárépítésről, soha annyi beruházásról, soha annyi munkahelyteremtésről nem kötött magyar kormány megállapodást, mint az elmúlt négy esztendőben. És ennek folyományaként létrejött egy olyan helyzet, hogy Magyarország, bár sem a világ gazdasági, sem a fizikai súlya nem indokolná, mégis a globális autóipar technológiai forradalmának az él lovasává vált. A világ legnépszerűbb autóiból számosat gyártanak itt Magyarországon. És ez az új típusú autóipar és az ehhez kapcsolódó kutatásfejlesztési tevékenységek is otthonra leltek Magyarországon, kihasználva azt a magas szintű mérnöki teljesítményt, amit a magyar szakemberek nyújtani tudnak.
Alig öt nappal ezelőtt adtak át egy jelentős autóipari fejlesztést Oroszlányban, amely új lendületet adhat a hazai beszállítói szektornak. Szijjártó Péter szerint a beruházás tovább erősíti Magyarország szerepét az autóipari technológiai verseny élmezőnyében.