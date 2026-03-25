Újabb nagy autóipari beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Székesfehérvár az elmúlt években fantasztikusan sikeres volt a beruházások vonzása tekintetében, a város mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorja – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb jelentős beruházás bejelentésekor. Mint mondta, Székesfehérvár mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorja. Rámutatott: a város az elmúlt 10 évben 60 ide irányuló beruházásról kötött megállapodást a kormánnyal vagy vállalatokkal. Ezek 250 milliárd forint értékben valósultak meg, és 8800 munkahelyet biztosítanak a településen és környékén élőknek. A mai napon egy olyan hírt jelenthetünk be önöknek, amely szerint a világpiacon vezető, koreai tulajdonban lévő autóipari beszállítói vállalatcsoport, a Harman, amely globális vezető szerepet tölt be az autóipari szórakoztató- és informatikai rendszerek gyártásában, valamint az autóipari digitalizációban, jelentős beruházást hajt végre Magyarországon, Székesfehérváron – közölte Szijjártó Péter.

Mint mondta, ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy a Magyarországon működő három nagy német autógyártó vállalat egyaránt megtiszteli bizalmával a Harman Becker Kft. , amely a világ legnagyobb – köztük német – autógyárainak is közvetlen beszállítója. Felhívta a figyelmet arra, hogy itt nagy nyugati és nagy keleti vállalatok együttműködéséről van szó. Magyarország mindig is a világgazdasági munkamegosztás természetes részeként tekintett a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésére. Mi ezt soha nem veszélyként vagy fenyegetésként éltük meg - szögezte le.

Beszédében rámutatott arra is, hogy ma egész Európában Magyarország biztosítja a legjobb körülményeket a keleti és a nyugati vállalatok zökkenőmentes együttműködéséhez. Így van ez az autóipar terén is, ahol egy világpiacvezető koreai vállalat Magyarországról szolgálja ki a nagy nyugati, ezen belül a nagy német autógyártó vállalatokat.

Tovább erősödik az autóipari ágazat a régióban

A most bejelentett beruházási program egyrészt kutatás-fejlesztési funkciók Magyarországra telepítéséből, másrészt a Mercedes számára történő prémiumkategóriás beszállításból, harmadrészt pedig a gyártási kapacitások bővítéséből áll.

A Harman beruházási programja összesen 52 milliárd forintos értéket képvisel. Ehhez a magyar kormány 7 milliárd forintos támogatást biztosít, amelynek köszönhetően 4200 magyarországi Harman-munkahelyet tudunk megvédeni

- mondta a miniszter.