Kitört az adatkáosz a Közel-Keleten! Dróntámadás érte az Amazon adatközpontjait

Az Amazon Web Services (AWS) hétfőn késő este bejelentette, hogy két adatközpontját az Egyesült Arab Emírségekben, valamint egy bahreini létesítményét dróntámadások rongálták meg. Az eset következtében az AWS létesítményei leálltak.
Vasárnap, dubaji idő szerint délután 4:30 körül történt incidens, amely az AWS egyik regionális csoportjának adatközpontjait érintette - tudósított a CNBC.

A dróntámadás következtében az AWS létesítményei leálltak. (illusztráció) Fotó: AFP
A dróntámadás következtében az AWS létesítményei leálltak. (illusztráció) Fotó: AFP

Az AWS szerint legalább egy napba telhet a károk helyreállítása

„Az Egyesült Arab Emírségekben két létesítményünket közvetlenül eltalálták, míg Bahreinben egy létesítményünk közelében történt dróntámadás okozott károkat az infrastruktúránkban” – közölte az AWS. „Ezek a becsapódások szerkezeti károkat okoztak, megzavarták az infrastruktúránk energiaellátását, és egyes esetekben tűzoltási tevékenységeket igényeltek, amelyek további vízkárokat okoztak.”

„Várhatóan a helyreállítás legalább egy napot vesz igénybe, mivel ehhez a létesítmények, a hűtő- és energiaellátó rendszerek javítására, a helyi hatóságokkal való együttműködésre és az üzemeltetők biztonságának garantálására irányuló gondos felmérésre van szükség” – közölte a vállalat a hétfőn reggel közzétett jelentésében.

A Közel-Keleten óráról órára romlik a biztonsági helyzet, 

miközben a nagyhatalmak és az európai országok igyekeznek lépést tartani az eseményekkel.  Az AWS ezért arra is figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten valószínűleg folytatódni fog a háborús helyzet, ami „kiszámíthatatlanná” teheti a vállalat szolgáltatásait is.

 

