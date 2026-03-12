Hírlevél
közel-keleti válság

Ezt az országot kényszerítheti térdre először az iráni konfliktus, brutális megszorító intézkedéseket hoztak

39 perce
Banglades egyre növekvő bizonytalansággal néz szembe az üzemanyag- és gázellátás terén az Irán elleni háború miatt a globális energiapiacokon tapasztalható fennakadások miatt, a konfliktus súlyosan akadályozza az ország számára az olaj- és gázexportot. Energiaszükségletének 95 százaléka importból származik, ám az energiabehozatal a Közel-Keleten végigsöprő háború után megszakadt. Ezért drasztikus korlátozásokat vezettek be annak érdekében, hogy ha korlátozott szinten is, de biztosítani tudják az energiaellátást.
Bangladesben, amely energiaszükségletének 95 százalékát tekintve importra támaszkodik, a közel-keleti konfliktus miatt pánikvásárlás alakult ki a töltőállomásokon, ezért napi üzemanyag-értékesítési korlátozásokat és jegyrendszert vezettek be. Emellett a hét elejétől bezárták az ország összes állami és magánegyetemét, előrehozva az Eid al-Fitr iszlám ünnepet az áram- és üzemanyag-megtakarítási intézkedések részeként. 

Banglades, benzin, benzinkút, Bangladesbenzin, People wait in a queue (R) to refuel their vehicles near a fuel station in Dhaka on March 8, 2026. Bangladesh launched fuel rationing on March 8 as an energy crunch deepened due to the war in the Middle East, creating long queues at filling stations and spilling over into anger. (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP)
Autók hosszú sora egy töltőállomásnál Banglades fővárosában, Dakkában 
Fotó: Munir UZ ZAMAN / AFP 

Mindent az energiafogyasztás csökkentéséért

Az egyetemi kampuszok nagy mennyiségű áramot fogyasztanak, és a bezárás segíthet enyhíteni az ország túlterhelt energiarendszerére nehezedő nyomást. Az alsóbbfokú állami és magániskolák már egyébként is zárva tartanak a ramadán szent hónapja alatt.

A szélesebb körű megszorító intézkedések részeként a kormány az összes külföldi tantervű iskolát és magán oktatóközpontot is felkérte, hogy függesszék fel működésüket ebben az időszakban az áramfogyasztás korlátozása érdekében.

Az Al Jazeera arról is beszámolt, hogy a bezárások mellett irányelveket is kiadtak, amelyekben arra ösztönzik a különböző intézményeket és céges irodákat, hogy hatékonyabban használják fel az áramot.

A súlyos gázhiány miatt a dél-ázsiai ország már kénytelen volt leállítani az öt állami műtrágyagyárából négy működését, és a rendelkezésre álló gázt erőművekbe irányította át, hogy elkerülje a széles körű kieséseket az energiatermelésben.

Banglades, benzin, benzinkút, Bangladesbenzin, Motorcyclists and private car drivers queue at a fuel station to buy petrol and diesel as authorities limit fuel sales per vehicle amid concerns over global fuel supply disruptions linked to tensions in the Middle East. Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) introduces temporary restrictions on fuel distribution to prevent panic buying and ensure a stable supply. (Photo by Sony Ramani/NurPhoto) (Photo by Sony Ramani / NurPhoto via AFP)
A hatóságok jegyrendszert vezettek be és korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét Bangladesben 
Fotó: NurPhoto via AFP 

Banglades a világ egyik legnépesebb országa

A 170 milliós ország – a világ nyolcadik legnépesebb országa – LNG-t is vásárolt a spot piacról jelentősen magasabb áron, miközben további beszerzési forrásokat is keres az ellátási hiányosságok áthidalására. „Mindent megteszünk a fogyasztás csökkentése és az energia-, üzemanyag- és importkészletek stabilitásának biztosítása érdekében” – hangsúlyozta az Energiaügyi, Energiaügyi és Ásványi Erőforrások Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője.

Az energiapiaci elemzők szerint az ilyen lépések rövid távú enyhülést jelenthetnek az energiaszektor számára, amíg a hatóságok az üzemanyag-import stabilizálásán és az elosztás kezelésén dolgoznak. 

Figyelmeztetnek azonban arra, hogy az akadémiai naptár elhúzódó megszakítása kihívásokat jelenthet a diákok számára, ha az energiaválság folytatódik.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig maradnak érvényben a bezárások, bár az intézmények várhatóan a ramadán után visszatérnek a szokásos akadémiai ütemtervhez, ha az energiahelyzet javul.

 

 

