Ezt az országot kényszerítheti térdre először az iráni konfliktus, brutális megszorító intézkedéseket hoztak

Bangladesben, amely energiaszükségletének 95 százalékát tekintve importra támaszkodik, a közel-keleti konfliktus miatt pánikvásárlás alakult ki a töltőállomásokon, ezért napi üzemanyag-értékesítési korlátozásokat és jegyrendszert vezettek be. Emellett a hét elejétől bezárták az ország összes állami és magánegyetemét, előrehozva az Eid al-Fitr iszlám ünnepet az áram- és üzemanyag-megtakarítási intézkedések részeként.
Mindent az energiafogyasztás csökkentéséért
Az egyetemi kampuszok nagy mennyiségű áramot fogyasztanak, és a bezárás segíthet enyhíteni az ország túlterhelt energiarendszerére nehezedő nyomást. Az alsóbbfokú állami és magániskolák már egyébként is zárva tartanak a ramadán szent hónapja alatt.
A szélesebb körű megszorító intézkedések részeként a kormány az összes külföldi tantervű iskolát és magán oktatóközpontot is felkérte, hogy függesszék fel működésüket ebben az időszakban az áramfogyasztás korlátozása érdekében.
Az Al Jazeera arról is beszámolt, hogy a bezárások mellett irányelveket is kiadtak, amelyekben arra ösztönzik a különböző intézményeket és céges irodákat, hogy hatékonyabban használják fel az áramot.
A súlyos gázhiány miatt a dél-ázsiai ország már kénytelen volt leállítani az öt állami műtrágyagyárából négy működését, és a rendelkezésre álló gázt erőművekbe irányította át, hogy elkerülje a széles körű kieséseket az energiatermelésben.
Banglades a világ egyik legnépesebb országa
A 170 milliós ország – a világ nyolcadik legnépesebb országa – LNG-t is vásárolt a spot piacról jelentősen magasabb áron, miközben további beszerzési forrásokat is keres az ellátási hiányosságok áthidalására. „Mindent megteszünk a fogyasztás csökkentése és az energia-, üzemanyag- és importkészletek stabilitásának biztosítása érdekében” – hangsúlyozta az Energiaügyi, Energiaügyi és Ásványi Erőforrások Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője.
Az energiapiaci elemzők szerint az ilyen lépések rövid távú enyhülést jelenthetnek az energiaszektor számára, amíg a hatóságok az üzemanyag-import stabilizálásán és az elosztás kezelésén dolgoznak.
Figyelmeztetnek azonban arra, hogy az akadémiai naptár elhúzódó megszakítása kihívásokat jelenthet a diákok számára, ha az energiaválság folytatódik.
A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig maradnak érvényben a bezárások, bár az intézmények várhatóan a ramadán után visszatérnek a szokásos akadémiai ütemtervhez, ha az energiahelyzet javul.