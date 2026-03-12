Ezt az országot kényszerítheti térdre először az iráni konfliktus, brutális megszorító intézkedéseket hoztak

Bangladesben, amely energiaszükségletének 95 százalékát tekintve importra támaszkodik, a közel-keleti konfliktus miatt pánikvásárlás alakult ki a töltőállomásokon, ezért napi üzemanyag-értékesítési korlátozásokat és jegyrendszert vezettek be. Emellett a hét elejétől bezárták az ország összes állami és magánegyetemét, előrehozva az Eid al-Fitr iszlám ünnepet az áram- és üzemanyag-megtakarítási intézkedések részeként.

Autók hosszú sora egy töltőállomásnál Banglades fővárosában, Dakkában

Fotó: Munir UZ ZAMAN / AFP

Mindent az energiafogyasztás csökkentéséért

Az egyetemi kampuszok nagy mennyiségű áramot fogyasztanak, és a bezárás segíthet enyhíteni az ország túlterhelt energiarendszerére nehezedő nyomást. Az alsóbbfokú állami és magániskolák már egyébként is zárva tartanak a ramadán szent hónapja alatt.

A szélesebb körű megszorító intézkedések részeként a kormány az összes külföldi tantervű iskolát és magán oktatóközpontot is felkérte, hogy függesszék fel működésüket ebben az időszakban az áramfogyasztás korlátozása érdekében.

Az Al Jazeera arról is beszámolt, hogy a bezárások mellett irányelveket is kiadtak, amelyekben arra ösztönzik a különböző intézményeket és céges irodákat, hogy hatékonyabban használják fel az áramot.

A súlyos gázhiány miatt a dél-ázsiai ország már kénytelen volt leállítani az öt állami műtrágyagyárából négy működését, és a rendelkezésre álló gázt erőművekbe irányította át, hogy elkerülje a széles körű kieséseket az energiatermelésben.

A hatóságok jegyrendszert vezettek be és korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét Bangladesben

Fotó: NurPhoto via AFP

Banglades a világ egyik legnépesebb országa

A 170 milliós ország – a világ nyolcadik legnépesebb országa – LNG-t is vásárolt a spot piacról jelentősen magasabb áron, miközben további beszerzési forrásokat is keres az ellátási hiányosságok áthidalására. „Mindent megteszünk a fogyasztás csökkentése és az energia-, üzemanyag- és importkészletek stabilitásának biztosítása érdekében” – hangsúlyozta az Energiaügyi, Energiaügyi és Ásványi Erőforrások Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője.

Az energiapiaci elemzők szerint az ilyen lépések rövid távú enyhülést jelenthetnek az energiaszektor számára, amíg a hatóságok az üzemanyag-import stabilizálásán és az elosztás kezelésén dolgoznak.

Figyelmeztetnek azonban arra, hogy az akadémiai naptár elhúzódó megszakítása kihívásokat jelenthet a diákok számára, ha az energiaválság folytatódik.