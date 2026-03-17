Fontos figyelmeztetést tett közzé az MBH Bank, ez minden ügyfelét érinti

Március hónapban több előre tervezett karbantartás is lesz az MBH Banknál. Az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint, legközelebb március 18-án lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.

Március hónapban ezekben az időpontokban lesznek karbantartások az MBH Banknál:

2026.03.18-án

21:00 – 23:59 között a korábban MKB Bank által üzemeltetett ATM készülékeinknél a készpénzbefizetés funkció nem lesz elérhető. A karbantartás az ATM egyéb funkcióit nem érinti. A bank Fiók- és ATM kereső funkciója (https://www.mbhbank.hu/fiokkereso) segítségével megtalálhatja az Önhöz legközelebb eső másik ATM-et, ahol a jelzett időszakban is zavartalanul intézheti készpénzbefizetését.

2026.03.19-én 22:00 és 2026.03.20-án 02:00 között az alábbi weboldalak működésében fennakadást tapasztalhat:

2026.03.20. 22:00 és 2026.03.21-én 00:59 között

Az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App rendszerek nem lesznek elérhetőek.

Az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja nem lesz elérhető. Mivel a karbantartási időszak alatt az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazásban nem lesz elérhető, ez idő alatt SMS-ben kapott megerősítő kód használatára lesz szükség.

Az MBH Netbank (korábban Takarék) és az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja nem lesz elérhető.

Az MBH OpenAPI (korábban MKB) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhatnak.

2026.03.20-án 22:30 és 23:59 között

Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek fogadása késedelemmel történik meg.

A korábban az MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél nem lehetséges a befizetés.

2026.03.22-én 00:00 és 04:00 között

az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja, valamint az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App rendszerekben a szolgáltatás nem lesz elérhető. Ebben az időszakban átmeneti kieséseket tapasztalhat az online kártyás vásárlások jóváhagyása során (3DS).

Az MBH Netbank (korábban Takarék), az MBH Vállalati App (exTakarék) - ARCHÍV, az MBH Bank app 504-es banki azonosító profilja nem lesznek elérhetőek, a bankkártyás műveletek során fennakadásokat tapasztalhat. Ebben az időszakban az azonnali fizetések indítása és fogadása nem lesz elérhető, a tranzakciók hibára futnak.

2026.03.23-án 22:00 és 01:59 között