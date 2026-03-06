Fontos figyelmeztetés érkezett az OTP Bank ügyfeleinek

Előre tervezett üzemszünet lesz az OTP Banknál, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint márciusban két napon is lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.

Üzemszünet lesz az OTP Banknál. Több napon kell átmeneti leállásokra számítani (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mutatjuk az OTP Bank márciusi üzemszüneteit

2026. március 8.

Fejlesztési okokból 2026. március 8-án hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:

internet- és mobilbank,

OTP SingleMarket,

OTPdirekt,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,

az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata.

2026. március 15.

Fejlesztési okokból 2026. március 15-én hajnali 2 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetőek. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:

az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer), illetve

az SMS szolgáltatások, valamint

az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.

Ezekben az időszakokban a bank más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani.