Fontos figyelmeztetés érkezett az OTP Bank ügyfeleinek

Előre tervezett üzemszünet lesz az OTP Banknál, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint márciusban két napon is lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.
Mutatjuk az OTP Bank márciusi üzemszüneteit
2026. március 8.
Fejlesztési okokból 2026. március 8-án hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:
- internet- és mobilbank,
- OTP SingleMarket,
- OTPdirekt,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,
- az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata.
2026. március 15.
Fejlesztési okokból 2026. március 15-én hajnali 2 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetőek. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:
- az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer), illetve
- az SMS szolgáltatások, valamint
- az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.
Ezekben az időszakokban a bank más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani.