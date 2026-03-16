Kipaterolnák Churchillt és Jane Austent, vadak jöhetnek helyettük

Áll a bál az angol bankjegyek megújítása körül, miután a Bank of England megoszotta terveit a nyilvánossággal arról, mik szerepeljenek egyes új bankókon ismert, történelmi jelentőségű, illetve népszerű brit személyek helyett. A jegybank most igyekszik nyugtatni a közvéleményet, a BBC-nek például azt mondták, hogy a változtatás elsősorban a hamisítás elleni védelemhez kapcsolódik, ezért idővel Churchillhez hasonló történelmi személyiségeket is le kell váltani a bankjegyeken. S hogy a vita még pikánsabb legyen: abba most a legnagyobb brit állatjóléti szervezet, az RSPCA is beszállt, amely galambokat, patkányokat és sirályokat javasol a jövőbeli bankjegyekre.

Az angol bankjegyek megújításának keretében az eddig azokon szereplő híres személyek arcmását állatok ábrázolására cserélhetik, például hódéra (illusztráció)

A jövő angol bankjegyei: történelmi alakok helyett a brit élővilággal?

A napokban a Bank of England bejelentette:

a lakossági konzultáció eredményei alapján a következő 5, 10, 20 és 50 fontos címletű bankjegyeken őshonos brit vadon élő állatok szerepelnek majd.

Ezek válthatják a történelmi személyiségek portréit, amelyek 1970 óta – kezdve William Shakespeare arcképével – a bankjegyek hátoldalán szerepelnek (új bankjegyek persze annak alkalmából is készülnek, ha új uralkodó lép a brit trónra, mint történt néhány éve Károly király esetében; ilyenkor általában kifutó rendszerben váltják a forgalomban lévőket).

A jelenleg forgalomban lévő bankjegyeken – növekvő címletsorrendben – a következő személyiségek láthatók:

Winston Churchill, egykori miniszterelnök

Jane Austen, író

J. M. W. Turner, festő

Alan Turing, matematikus és háborús kódfeltörő.

A politikusok közül különösen Churchill eltávolítása váltott ki heves reakciókat.

„Azt javasolják, hogy olyan embereket, mint ő, cseréljünk le egy hód képére” – reagált erre indulatosan Nigel Farage. Más politkusok - köztük liberálisok is - ehhez hasonlóan, elítélően nyilatkoztak az ötletről, hozzátéve, hogy az időzítés sem éppen ideális erre, hiszen Európában háború zajlik. Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy az angol jegybank nem hozott még döntést egyetlen állatfaj szerepeltetéséről sem.

Egy felmérés azonban arra utal, hogy egyes pártok támogatói nem feltétlenül értenek egyet a politikusi állásponttal. Például a YouGov tavaly júliusi, több mint ötezer főt érintő kutatása szerint a Liberális Demokraták támogatói közül 34 százalék a természetet választaná a bankjegyek témájául, míg történelmi személyiségeket 19 százalékuk látna szívesen.