Kipaterolnák Churchillt és Jane Austent, vadak jöhetnek helyettük

Áll a bál az angol bankjegyek megújítása körül, miután a Bank of England megoszotta terveit a nyilvánossággal arról, mik szerepeljenek egyes új bankókon ismert, történelmi jelentőségű, illetve népszerű brit személyek helyett. A jegybank most igyekszik nyugtatni a közvéleményet, a BBC-nek például azt mondták, hogy a változtatás elsősorban a hamisítás elleni védelemhez kapcsolódik, ezért idővel Churchillhez hasonló történelmi személyiségeket is le kell váltani a bankjegyeken. S hogy a vita még pikánsabb legyen: abba most a legnagyobb brit állatjóléti szervezet, az RSPCA is beszállt, amely galambokat, patkányokat és sirályokat javasol a jövőbeli bankjegyekre.
A jövő angol bankjegyei: történelmi alakok helyett a brit élővilággal?
A napokban a Bank of England bejelentette:
a lakossági konzultáció eredményei alapján a következő 5, 10, 20 és 50 fontos címletű bankjegyeken őshonos brit vadon élő állatok szerepelnek majd.
Ezek válthatják a történelmi személyiségek portréit, amelyek 1970 óta – kezdve William Shakespeare arcképével – a bankjegyek hátoldalán szerepelnek (új bankjegyek persze annak alkalmából is készülnek, ha új uralkodó lép a brit trónra, mint történt néhány éve Károly király esetében; ilyenkor általában kifutó rendszerben váltják a forgalomban lévőket).
A jelenleg forgalomban lévő bankjegyeken – növekvő címletsorrendben – a következő személyiségek láthatók:
- Winston Churchill, egykori miniszterelnök
- Jane Austen, író
- J. M. W. Turner, festő
- Alan Turing, matematikus és háborús kódfeltörő.
A politikusok közül különösen Churchill eltávolítása váltott ki heves reakciókat.
„Azt javasolják, hogy olyan embereket, mint ő, cseréljünk le egy hód képére” – reagált erre indulatosan Nigel Farage. Más politkusok - köztük liberálisok is - ehhez hasonlóan, elítélően nyilatkoztak az ötletről, hozzátéve, hogy az időzítés sem éppen ideális erre, hiszen Európában háború zajlik. Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy az angol jegybank nem hozott még döntést egyetlen állatfaj szerepeltetéséről sem.
Egy felmérés azonban arra utal, hogy egyes pártok támogatói nem feltétlenül értenek egyet a politikusi állásponttal. Például a YouGov tavaly júliusi, több mint ötezer főt érintő kutatása szerint a Liberális Demokraták támogatói közül 34 százalék a természetet választaná a bankjegyek témájául, míg történelmi személyiségeket 19 százalékuk látna szívesen.
A konzervatív és reformpárti szavazók körében szorosabb volt az eredmény: 30 százalékuk történelmi alakokat szeretne, a természeti témájú illusztrációkat a konzervatívok 26 százaléka, a reformpártiak 25 százaléka támogatta.
Winston Churchill unokája, Emma Soames a BBC-nek azt mondta: sosem gondolta, hogy nagyapja képe „örökké” az ötfontos bankjegyen marad. Arra a kérdésre, mit szólna, ha egy borz váltaná fel Churchillt a bankjegyen, azt felelte, hogy a méltó utódnak bátor és kitartó állatnak kellene lennie.
Erre csatlakozott rá az RSPCA, amely szerint például a patkányok és galambok megfelelnek ennek az elvárásnak. Egyik, vadon élő állatokkal foglalkozó szakértőjük ennek alátámasztására felidézte, hogy a patkányokat betegségek felismerésére és taposóaknák felkutatására képezték ki, a galambok pedig mindkét világháborúban kulcsszerepet játszottak üzenetek szállításával. Ezért megérdemlik, hogy ilyen formán ünnepeljék őket. Emellett más intelligens és „alulértékelt” fajok, például rókák és sirályok szerepeltetését is javasolták.
A sirályok egyébként szó szerint is „beleszóltak” a vitába: megzavarták a BBC interjúját a Bank of England főpénztárosával, Victoria Cleland – az ő aláírása szerepel a bankjegyeken.
A cél a hamisítás elleni küzdelem
A jegybank főpénztárosa elismerte: a vadvilágos ötlet döntés sokaknál felborzolhatja a kedélyeket. „Az embereknek mindig lesz véleményük arról, mi szerepeljen a bankjegyeken. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak a nyilvános konzultációt” – mondta.
A 44 ezer válasz alapján a természet lett a legnépszerűbb téma a bankjegyek jövőbeli dizájnjához, a válaszadók 60 százaléka ezt jelölte meg első helyen. Az egyébként önmagában nem újdonság, hogy új bankjegyekre az ország természeti örökségével összefüggő motívumok kerüljenek, miként az Origón bemutattuk, általában minden több ilyen témájú bankjegyet neveznek be az év bankjegye megmérettetésre.
A jegybank hangsúlyozta: büszke arra, hogy több mint fél évszázadon át történelmi személyiségek szerepeltek a bankjegyeken. Ugyanakkor a válaszadók egyértelműen a természetet választották. Ráadásul a vadon élő állatok technológiai szempontból is előnyösek lehetnek. „Az állatos motívumok rengeteg új lehetőséget adnak a modern biztonsági elemekre, például mozgó részletekre, mint egy szárnyait csapkodó madár vagy futó szarvas” – mondta a jegybank szóvivője.
Az Egyesült Királyságban egyébként már most is szerepelnek állatok bankjegyeken: a skóciai jegybankok kibocsátásért felelős Royal Bank of Scotland által kibocsátott bankjegyeken például makréla, vidra, vörös mókus és halászsas is látható.
Bekavar a tréfás kedvű Aldi
A Bank of England valószínűleg nyugodtabb reakciókra számított, s bár a mostani döntés politikai vitát váltott ki, a közösségi médiában sokan inkább humorral reagáltak. Például a brit Aldi azt javasolta, hogy a bankjegyeken szerepeljen a híres Cuthbert the Caterpillar tortájuk, mely egy kedvesen ábárzolt hernyófigura. A cég még egy tréfás „álláspályázatot” is készített a Bank of England számára az állatka nevében.
A jegybank egyelőre nem zárta ki teljesen, hogy a „vadon élő állatokat ábrázoló sütemények” szóba jöhetnek – bár ez a reakció is inkább humorosnak, mintsem komolyan vehetőnek hangzik. Egy dolgot ugyanakkor a jegybank kategórikusan kizárt:
megerősítették, hogy háziállatok nem kerülhetnek a bankjegyekre.
A következő lépésben egy szakértői testület állít össze egy rövid listát a lehetséges fajokról, amelyet a nyár folyamán a közvélemény elé tárnak. A végső döntést a jegybank kormányzója hozza meg – de még évekbe telhet, mire az új bankjegyek ténylegesen forgalomba kerülnek.