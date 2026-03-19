Meseszép bankjegyek jelentek meg a forgalomban tavaly, közöttük lesz az év győztese – galéria

Lezárult idei jelölési időszak az év bankjegye megmérettetésen, melyre a 2025-ben kibocsátott, művészileg igényes, gondosan tervezett, innovatív biztonsági megoldásokkal ellátott – vagy ilyennek vélt – bankjegyeket lehetett ajánlás útján nevezni. Alább galériában mutatjuk a jelölteket, melyek közül titkos szavazással fogják kiválasztani a győztest, előtte pedig röviden összefoglaljuk, amit a bankjegybajnokságról tudni kell.

A kazahsztáni 1000 tengés is versenyben van az év bankjegye 2025 címért

Áprilisban derülhet ki, melyik az év bankjegye

Az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegy Társaság (angol rövidítéssel: IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, melyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. Az „év bankjegye”-cím odaítélése minden évben hasonlóan zajlik. Bankjegyeket nevezni január 31-ig lehet a nemzetközi szervezet tagságának, majd a beérkezett ajánlásokból választják ki a legjobbakat. A szervezet minden tagja egyben zsűritag is, akik nem csak a bankjegy megjelenését, hanem biztonsági elemeit, újszerűségét, a művészeti kivitelezés színvonalát is értékelik.

Eredményt várhatóan idén is április folyamán hirdetnek.

Miként az Origón megírtuk, 2024-ben a favoritként emlegetett karibi 2 dollárost válaszották az év bankjegyének, tavaly az új bermudai 5 dolláros nyerte a szavazást.

Az „év bankjegye” nyertes cím odaítélése a fentiek alapján minden évben viszonylag széles körű, de egyéni döntésekre alapuló összegzésen alapul, függetlenül attól, milyen arányban oszlanak el a szavazatok a jelölt bankjegyek között.

A világ bankjegyei közül csak a már forgalomban lévők nevezhetők a versenyre, azok, amelyeket a megelőző évben bocsátottak ki. Így – bár értékesek lehetnek – régi bankjegyek nem indíthatók a bankjegyek bajnokságán.

Arról, hogy az idei évben pletykálnak-e a szervezet tagsága körében titkos – vagy épp ezért nem is olyan titkos – favoritról, nem áll rendelkezésre információ. Ettől függetlenül galériában gyűjtöttük össze a 2025-ös év bankjegye címért versenybe induló, gyönyörű kivitelezésű új bankjegyeket. Belize, Bangladesh, Tádzsikisztán, Pápua Új-Guinea: nézze meg, mikkel kezdtek fizetni a világ országaiban a tavalyi évben!

