Miután válságba sodorták az Európai Unió nyugati felét, az Európai Bizottság úgy tűnik nem nyugszik míg a még talpon álló tagországok beadják derekukat és beállnak a sorba hozzájárulva a feneketlen ukrán pénzeszsák folyamatos felöltéséhez. Az orosz fosszilis energiáról való leválás erőltetésével Nyugat-Európában az elmúlt években sokszorosára emelkedett a gáz- és ár áram ára, a mostani közel-keleti válság pedig tetézte a problémát az üzemanyagárak elszállásával. Magyarország ezt a rezsivédelmi alappal és a Barátság olajvezeték fenntartásával megakadályozta.

Ursula von der Leyen hónapok óta tud a Barátság olajvezeték blokádjáról, most úgy tesz mintha Csipkerózsika-álmából ébredt volna, pedig folyamatosan egyeztetett Zelenszkijvel és Magyra Péterrel.

Ezért az utóbbi leállításával probálták a választások előtt káoszba sodorni az országot. Mivel ha nincs orosz olaj, lényegében nincs rezsivédelem sem, mert a nyugati olaj a Brent és az orosz Urali olaj közötti árkülönbözetett vonja el adó formájában az állam a Mol-tól és juttatja vissza rezsivédelem formájában a lakosságnak.

Az európai rezsiárak növekedése közben csökkentette a lakosság elkölthető pénzét, ami visszavezette a gazdaságokat, és ha ez nem lenne elég az ipari cégek költségeit is az egekbe tornázta, aminek eredményekét például Németországban csak tavaly több mint 20 ezer – köztük sok több mint százéves – cég húzta le a rolót és az elemzők szerint idén sem lesz jobb a helyzet.

Az Európai Bizottság azonban ezt nem akarja észrevenni, ezzel nem kíván foglalkozni, annál inkább azzal, hogy az uniós polgárok pénzét kiszivattyúzzák Ukrajnába, ahol aztán jórészt azt lenyúlják a korrupciós hálózatokon keresztül, illetve természetesen, hogy a megnyerhetetlen négy éve tartó háborújára költse.

Barátság olajvezeték mint kampányeszköz

Ebben a helyzetben a Tisza Párt segítségére siető Európai Bizottság – amely politikai okokból tartja vissza a magyar uniós forrásokat – és Voldimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött nem engedi tovább az unióba az orosz olajat sem. Úgy, hogy korábban Szlovénia és Magyarország ezzel kapcsolatban mentességet kapott, az ukránoknak pedig szerződéses kötelezettségük az olaj átengedése a Barátság vezetéken. A hírek szerint Magyar Péter, a Tiszta Pért a müncheni védelmi konferencián ráadásul erről tájékoztatást is kaphatott, ám semmi ellenállást nem mutatott.