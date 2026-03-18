Úgy hazudnak, hogy az még a Holdról is látszik

Miután válságba sodorták az Európai Unió nyugati felét, az Európai Bizottság úgy tűnik nem nyugszik míg a még talpon álló tagországok beadják derekukat és beállnak a sorba hozzájárulva a feneketlen ukrán pénzeszsák folyamatos felöltéséhez. Az orosz fosszilis energiáról való leválás erőltetésével Nyugat-Európában az elmúlt években sokszorosára emelkedett a gáz- és ár áram ára, a mostani közel-keleti válság pedig tetézte a problémát az üzemanyagárak elszállásával. Magyarország ezt a rezsivédelmi alappal és a Barátság olajvezeték fenntartásával megakadályozta.
Ezért az utóbbi leállításával probálták a választások előtt káoszba sodorni az országot. Mivel ha nincs orosz olaj, lényegében nincs rezsivédelem sem, mert a nyugati olaj a Brent és az orosz Urali olaj közötti árkülönbözetett vonja el adó formájában az állam a Mol-tól és juttatja vissza rezsivédelem formájában a lakosságnak.
Az európai rezsiárak növekedése közben csökkentette a lakosság elkölthető pénzét, ami visszavezette a gazdaságokat, és ha ez nem lenne elég az ipari cégek költségeit is az egekbe tornázta, aminek eredményekét például Németországban csak tavaly több mint 20 ezer – köztük sok több mint százéves – cég húzta le a rolót és az elemzők szerint idén sem lesz jobb a helyzet.
Az Európai Bizottság azonban ezt nem akarja észrevenni, ezzel nem kíván foglalkozni, annál inkább azzal, hogy az uniós polgárok pénzét kiszivattyúzzák Ukrajnába, ahol aztán jórészt azt lenyúlják a korrupciós hálózatokon keresztül, illetve természetesen, hogy a megnyerhetetlen négy éve tartó háborújára költse.
Barátság olajvezeték mint kampányeszköz
Ebben a helyzetben a Tisza Párt segítségére siető Európai Bizottság – amely politikai okokból tartja vissza a magyar uniós forrásokat – és Voldimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött nem engedi tovább az unióba az orosz olajat sem. Úgy, hogy korábban Szlovénia és Magyarország ezzel kapcsolatban mentességet kapott, az ukránoknak pedig szerződéses kötelezettségük az olaj átengedése a Barátság vezetéken. A hírek szerint Magyar Péter, a Tiszta Pért a müncheni védelmi konferencián ráadásul erről tájékoztatást is kaphatott, ám semmi ellenállást nem mutatott.
Így már nem annyira meglepő Tarr Zoltán, a Tisza Párt második emberének Politico újságnak adott nyilatkozata sem. A portál arról írt, hogy amikor éppen a globális olajválság fenyegeti egész Európát a Tisza teljesen átalakítaná a Mol vezetői és tulajdonosi struktúráját, vezetőket rúgnának ki csak politikai megfontolásból. Kiderült az is, hogy mindezt milyen célból tennék. Erről azt mondta Tarr Zoltán, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. És a lényegre térve ki is mondta: a Tisza megállítja a Mol orosz olajimportját, mindezt olyan geopolitikai helyzetben állítja magabiztosan, amikor az uniós politikusok láthatóan még a jövő hetet sem látják tisztán.
Védett árral reagált a kormány
Magyarország viszont nem hagyja magát zsarolni és a szlovákokkal együtt ellenlépéseket jelentettek be. Megtiltották a gázolaj kiszállítását Ukrajnába, Szlovákia pedig még a vészhelyzeti áram szolgáltatását is megvonta az ukránoktól. A két ország emellett blokkolja az EU 20. szankciócsomagját Oroszország ellen, valamint egy 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának. A közel-keleti háború kitörése miatt meglódult olajárra válaszul pedig a magyar kormány védett árakat vezetett be az üzemanyagok esetében és felszabadította a vészhelyzeti tartalékokat. Emiatt itthon továbbra is 595 forintot fizetünk a benzinért, a gázolajért pedig 615 forintot fizethetünk. Ez azt jelenti, hogy tegnap a piaci árhoz képest a benzinért 47,6, a gázolajért 84,1 forinttal fizetünk kevesebbet.
Szijjártó: Azonnal vessenek véget a színjátéknak!
A brüsszeli színjáték közben tegnap újabb fordulatot vett, miután Ursula von der Leyen nagy dérrel dúrral bejelentette, hogy sikert értek le, és uniós szakértőkkel, uniós pénzből helyreállítják a Barátság olajvezetéket. Nem késett a magyar válasz sem. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden Budapesten, hogy "fejezzék be a színházat", és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. A tárcavezető az kérte senki ne dőljön be ennek a színjátéknak, hogy elhigye, hogy Ursula von der Leyen két hónap után egyszer csak felébredt és észrevette, hogy az ukránok olajblokádot tartanak fenn két európai uniós tagországgal szemben.
Lassan ötven napja van annak, hogy Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Európai Bizottság elnöke is erre ráébredjen
- foglamazott Szijjártó Péter. Rávilágított arra, hogy itt egy politikai akcióval állunk szemben, és arra figyelmeztetett, hogy ne engedjük magunkat félrevezetni. Mint rámutatott, Kijev és Brüsszel minden lépést egyeztetett. „Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést arról a biztonsági fórumon, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben, erről tájékoztatták a Tisza Pártot, hiszen pontosan tudták, hogy ha olajblokád van, akkor ebből lehet olajellátási válság, és az nyilvánvalóan a Tisza Pártnak segít a parlamenti választáson" - hangsúlyozta. Szijjártó Péter határozottan felszólította Zelenszkij elnököt és von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat és azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben. "Annak a vezetéknek az ég egy adta világon semmi, de semmi baja nincsen. Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!" - összegzett.
Kemény üzenet Orbán Viktor miniszterelnöktől
„Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután kedden telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és António Costával, az Európai Tanács elnökével. Elmondta, hogy Magyarország álláspontja változatlan, ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket. Nincs olaj, nincs pénz - szögezte le Orbán Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket, nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra.
Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz
– szögezte le Orbán Viktor.