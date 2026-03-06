Kétszáz új munkahelyet teremt óriásberuházásával a Bayer Construct

A hazai tulajdonú Bayer Construct Zrt. friss beruházása kétszáz új munkahelyet hoz létre Sóskúton, ami még tovább erősíti a magyar gazdaság egyik fontos pillérének számító építőipart - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a településen. A tárcavezető a Bayer Construct Zrt. fürdőszoba-összeszerelő üzem mellett, a vállalat vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, továbbá pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól.
A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását. Ennek a nagy beruházásnak az eredményeként itt Sóskúton most létrejön egy 12 ezer négyzetméter területű fürdőszoba-összeszerelő üzem, és a vállalat emellett vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, emellett pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól.
Bayer Construct: a kontinens meghatározó építőipari cége
Kifejtette, hogy a magyar cég mára Közép-Európa, sőt az egész kontinens egyik meghatározó építőipari és ingatlanfejlesztő konglomerátumává vált, amely az elejétől a végéig le tudja fedni az értékláncot. Illetve rámutatott, hogy a beruházás nyomán, a Bayer Construct vállalatnál havi nagyjából 250-300 komplett fürdőszoba legyártására nyílik majd lehetőség, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi kész lakás építése is lehetővé válik.
Hangsúlyozta, hogy a kormánynak fontos célkitűzése a magyar építőipar versenyképességének javítása, és hogy minél több olyan minőségi építőipari anyag legyen itt elérhető, amelyet hazai alapanyagokból, hazai termeléssel állítanak elő.
A magyar építőipar egy fontos pillérét jelenti a magyar gazdaságnak, 350 ezren dolgoznak benne, 8400 milliárd forintos termelési értéket tudott előállítani ez a szektor a tavalyi esztendőben
- húzta alá. Kitért arra is, hogy a beruházás tovább erősíti Pest vármegye gazdasági erejét, miután az utóbbi tíz évben két és félszeresére, a tavalyi évben már 6300 milliárd forintra nőtt itt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.
"Miközben a hullámok meg a villámok csapkodtak a fejünk felett, sikerült egymillió új munkahelyet teremteni Magyarországon. Ebben a válságokkal tarkított időszakban jött létre Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóinak rendszere. Ebben az időszakban jött létre a rezsicsökkentés és ebben az időszakban jött létre a családtámogatások rendszere is" - sorolta. "Ugyanakkor tudjuk, hogy a nehezen elért eredmények ilyen bonyolult körülmények között nagyon gyorsan törékennyé válhatnak és nagyon gyorsan veszélybe kerülhetnek" - figyelmeztetett.
Ezért nagyon fontos, hogy a magyar emberek és a magyar gazdaság védelme érdekében világossá kell tenni, hogy a nemzeti szuverén kormányzás legfontosabb célja az, hogy Magyarország számára a békét és a biztonságot garantáljuk, hogy minden egyes háború esetében garantáljuk az abból való kimaradást, és minden egyes energiaválság esetében garantáljuk az ország biztos lábakon álló energiaellátását. Ezek nélkül nincsen gazdasági siker sem
- tette hozzá. A miniszter végül megjegyezte, hogy a szomszédban zajló háború ellenére az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka beruházásösztönzés szempontjából. "Soha korábban annyi beruházásról megállapodást nem tudtunk kötni, mint az elmúlt négy év során. És ebben óriási szerepe volt a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak. Az elmúlt tíz esztendőben 1131 nagy magyar vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány. 600 milliárd forintos kormányzati támogatással 2500 milliárd forint értékű beruházást hajtottak végre a nagy magyar vállalatok. A beruházások nyomán pedig 170 ezer munkahely vált betonbiztossá Magyarországon" - mondta.