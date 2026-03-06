Kétszáz új munkahelyet teremt óriásberuházásával a Bayer Construct

A hazai tulajdonú Bayer Construct Zrt. friss beruházása kétszáz új munkahelyet hoz létre Sóskúton, ami még tovább erősíti a magyar gazdaság egyik fontos pillérének számító építőipart - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a településen. A tárcavezető a Bayer Construct Zrt. fürdőszoba-összeszerelő üzem mellett, a vállalat vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, továbbá pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól.

Szijjártó Péter a Bayer Construct Zrt. beruházásának bejelentésén közölte, hogy a cég kétszáz új munkahelyet hoz létre. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását. Ennek a nagy beruházásnak az eredményeként itt Sóskúton most létrejön egy 12 ezer négyzetméter területű fürdőszoba-összeszerelő üzem, és a vállalat emellett vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, emellett pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól.

Bayer Construct: a kontinens meghatározó építőipari cége

Kifejtette, hogy a magyar cég mára Közép-Európa, sőt az egész kontinens egyik meghatározó építőipari és ingatlanfejlesztő konglomerátumává vált, amely az elejétől a végéig le tudja fedni az értékláncot. Illetve rámutatott, hogy a beruházás nyomán, a Bayer Construct vállalatnál havi nagyjából 250-300 komplett fürdőszoba legyártására nyílik majd lehetőség, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi kész lakás építése is lehetővé válik.

Hangsúlyozta, hogy a kormánynak fontos célkitűzése a magyar építőipar versenyképességének javítása, és hogy minél több olyan minőségi építőipari anyag legyen itt elérhető, amelyet hazai alapanyagokból, hazai termeléssel állítanak elő.

A magyar építőipar egy fontos pillérét jelenti a magyar gazdaságnak, 350 ezren dolgoznak benne, 8400 milliárd forintos termelési értéket tudott előállítani ez a szektor a tavalyi esztendőben

- húzta alá. Kitért arra is, hogy a beruházás tovább erősíti Pest vármegye gazdasági erejét, miután az utóbbi tíz évben két és félszeresére, a tavalyi évben már 6300 milliárd forintra nőtt itt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.