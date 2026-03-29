Elszálltak az árak a tengerentúli kutakon az iráni konfliktus kirobbanása óta

A hétvégi adatok szerint ismét felfelé indultak a benzinárak az Egyesült Államokban. Az amerikai autószövetség (AAA) honlapján vasárnap közzétett statisztikák alapján a normál benzin gallononkénti (3,785 liter) átlagára elérte a 3,98 dollárt. Ez a szám különösen azért fájdalmas a fogyasztóknak, mert az elmúlt napokban egy minimális, 3,976 dollárig tartó mérséklődést mértek, ami azonban csak átmeneti szünetnek bizonyult. Egy héttel ezelőtt még jóval alacsonyabb, 3,942 dolláros átlagárat regisztráltak az országban.

Drágulás az amerikai kutakon, 4 dollár felett a benzinár.

Brutális benzinárak a tengerentúlon

Az országos átlag azonban elfedi a tagállamok közötti jelentős különbségeket. A legrosszabb helyzetben továbbra is a kaliforniai autósok vannak, ott a benzin gallonjáért elképesztő, 5,869 dollárt kell fizetni. Nem sokkal jobb a helyzet a nyugati parton Washington államban, illetve a Csendes-óceánon, Hawaiin sem, ahol szintén öt dollár felett alakulnak az árak. Ehhez képest a keleti parti New York államban viszonylag kedvezőbb a helyzet, ott a hétvégén 3,929 dollárt kértek egy gallonért.

Az árak elszabadulása egyértelműen a geopolitikai feszültségek, pontosabban az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború számlájára írható.

A konfliktus kirobbanása óta eltelt időszakban az Egyesült Államokban átlagosan egy dollárral emelkedett a benzin gallononkénti ára. Még ennél is drámaibb a helyzet a fuvarozókat és a logisztikai szektort közvetlenül érintő dízelpiacon, ahol az átlagár mintegy 1,5 dolláros ugrással az 5,4 dolláros szintre lőtt ki.

Magyarország ellenáll a drágulásnak

Miközben az Egyesült Államokban a piaci árak szabják meg a tankolás költségeit, Magyarországon a kormányzat határozott lépésekkel védi a fogyasztókat a nemzetközi ársokkoktól. A hazai kutakon érvényben lévő védett üzemanyagár – amely a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig 615 forinton rögzíti literenként – megakadályozza, hogy a globális piaci folyamatok közvetlenül és azonnal begyűrűzzenek a lakossági és a vállalkozói szférába. Ez a modell jelentős megtakarítást biztosít a magyar családoknak és gazdasági szereplőknek azokkal a piacokkal szemben, ahol a fogyasztók közvetlenül szembesülnek az áremelkedésekkel.