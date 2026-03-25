Rákkeltő anyag van a földgázban, veszélyben az európai lakosság

Egy szerdán közzétett tanulmány szerint több európai város háztartási gázellátásában – így a főzési célú gázmennyiségben is – jelentős mennyiségű benzol található. A szagtalan, rákkeltő hatású anyag jelenlétéről a kutatást a Stanford Egyetem és a PSE Healthy Energy független kutatóintézet szakemberei végezték. Megállapították, hogy az Egyesült Királyságban vett gázminták átlagosan 37-szer több benzolt tartalmaztak, mint az észak-amerikai minták, míg Hollandiában ez az arány 66,5-szeres volt.

Riasztó eredményekre jutottak egy kutatásban a benzollal kapcsolatban, mely földgáz főzési célú felhasználásában is jelen van

Brutális határérték-túllépések a benzolnál

A tanulmányt bemutató cikkében a Bloomberg kitér rá, hogy míg a kültéri légszennyezés régóta a kutatások középpontjában áll és rendszeresen ellenőrzik a nagyvárosokban a levegő összetételét, a benne található anyagok határértéketi, a beltéri levegő minőségének vizsgálata csak az utóbbi időben kapott nagyobb figyelmet. Ennek köszönetően születtek új, fontos, bár gyakran aggasztó új kutatási eredmények.

Egyes tanulmányokban kimutatták, hogy

a gáztűzhellyel rendelkező otthonokban magasabb a nitrogén-dioxid szintje, míg más kutatások a gáztűzhely használatát a gyermekkori asztma gyakoribb előfordulásával, valamint a gyermekeknél jelentkező légzőszervi betegségek – például hörghurut és tüdőgyulladás – nagyobb kockázatával hozták összefüggésbe.

A PSE és a Stanford Egyetem közös, az Environmental Research Letters folyóiratban megjelent tanulmánya elsőként mutatta ki, hogy a benzol széles körben jelen van az európai háztartások gázában. A vizsgálat egy korábbi észak-amerikai kutatást követett, amelyben 17 város 481 lakásából vett minták elemzése során szinte minden esetben kimutatták a benzolt. Az összehasonlítás alapján a londoni gáz ennél 64-szer, az amszterdami 73-szor, a milánói pedig 8,5-szer több benzolt tartalmazott.

Tamara Sparks, a PSE levegőminőségi szakértője és a tanulmány vezető szerzője elmondta: meglepte őket, hogy az európai háztartásokban használt gáz benzoltartalma ilyen magas lehet. Hozzátette, hogy „ez tovább növeli az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakat”.