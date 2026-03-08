Egyre kisebb a férfiak és a nők közötti bérkülönbség

„Várhatóan idén tovább folytatódhat majd a nemek közti bérkülönbség csökkenése, mivel Magyarországon is életbe lép a bértranszparencia irányelve: 2026 nyarától a munkáltatóknak átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy egyenlő értékű munkáért valóban egyenlő bért fizetnek – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. – A munkáltatók erre való felkészülését a legfrissebb béremelési felmérésünk adatai is világosan mutatják: a mintában a nők 58 százaléka, míg a férfiak 42 százaléka részesült év eleji béremelésben. Ezek egy része szinte biztosan a bértranszparencia miatt zajló, felzárkóztató bérrendezés lehetett.”
Teljesen sosem fog megszűnni bérkülönbség
A férfiak és a nők közötti bérkülönbség azonban sosem fog megszűnni, mivel a nők felülreprezentáltak olyan, alacsonyabban fizetett munkakörökben, mint
- a gondozás,
- értékesítés,
- oktatás.
Emellett a nők körében gyakoribb, hogy gondozói, családi kötelezettségeik miatt legalább időlegesen felhagynak karrierjük építésével.
„A nők hátrányos helyzete ma nem elsősorban bérezésben, hanem a gyermekvállalással kapcsolatos szituációkban mutatkozik meg – teszi hozzá Nógrádi József. – Különösen a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci visszatérése kapcsán merülnek fel komoly akadályok. A munkáltatók nagyon ritkán kínálnak rugalmas vagy rövidített munkaidőt, és nehezen tolerálják a gyerek miatt gyakrabban igénybe vett betegállományt is. Bár elvileg törvény garantálja, a gyakorlatban a nők harmada különböző okokból már nem tud ugyanabba a pozícióba visszatérni, amelyet a szülést megelőzően betöltött. További problémát jelent, hogy a felgyorsult technológiai fejlődés miatt továbbképzés hiányában immár néhány év alatt is elavulhat az adott munkakör betöltéséhez szükséges technikai háttértudás is.”
Ebben a helyzetben komoly előrelépést jelentene a munkáltatók anyagi ösztönzése részmunkaidős álláshelyek létesítésére. Emellett a visszatérési programok állami támogatása, valamint a bölcsődei férőhelyekhez való hozzájutás megkönnyítése
Egyre több nő vállal munkát
Az alkalmazásban álló, aktív korú (15-64 év közötti) nők száma 2025-ben 2 millió 134 ezer volt, ami 71,3 százalékos foglalkoztatási rátát jelent. Egy évtized alatt jelentősen 10 százalékponttal emelkedett ez a mutató, amely 2015-ben még csupán 61,5 százalékon állt.
A férfiak hasonló rátája egyébként tavaly 78,8 százalék volt, A nők 7,5 százalékpontos elmaradása a férfiakhoz képest ezen a területen jórészt a nők társadalmi szerepeinek eltéréseiből fakad: elsősorban ők azok, akik a kisgyermekekkel néhány évig otthon maradnak, otthonápolási tevékenységet folytatnak, 40 éves munkaviszonnyal már 65 éves koruk előtt nyugdíjba vonulnak, vagy eleve nem lépnek ki a háztartási tevékenységek kereteiből.