Egyre kisebb a férfiak és a nők közötti bérkülönbség

„Várhatóan idén tovább folytatódhat majd a nemek közti bérkülönbség csökkenése, mivel Magyarországon is életbe lép a bértranszparencia irányelve: 2026 nyarától a munkáltatóknak átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy egyenlő értékű munkáért valóban egyenlő bért fizetnek – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. – A munkáltatók erre való felkészülését a legfrissebb béremelési felmérésünk adatai is világosan mutatják: a mintában a nők 58 százaléka, míg a férfiak 42 százaléka részesült év eleji béremelésben. Ezek egy része szinte biztosan a bértranszparencia miatt zajló, felzárkóztató bérrendezés lehetett.”

Jelentősen csökkent a férfiak és nők közti bérkülönbség (képünk illusztráció) / Fotó: MTI/Faludi Imre

Teljesen sosem fog megszűnni bérkülönbség

A férfiak és a nők közötti bérkülönbség azonban sosem fog megszűnni, mivel a nők felülreprezentáltak olyan, alacsonyabban fizetett munkakörökben, mint

a gondozás,

értékesítés,

oktatás.

Emellett a nők körében gyakoribb, hogy gondozói, családi kötelezettségeik miatt legalább időlegesen felhagynak karrierjük építésével.

„A nők hátrányos helyzete ma nem elsősorban bérezésben, hanem a gyermekvállalással kapcsolatos szituációkban mutatkozik meg – teszi hozzá Nógrádi József. – Különösen a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci visszatérése kapcsán merülnek fel komoly akadályok. A munkáltatók nagyon ritkán kínálnak rugalmas vagy rövidített munkaidőt, és nehezen tolerálják a gyerek miatt gyakrabban igénybe vett betegállományt is. Bár elvileg törvény garantálja, a gyakorlatban a nők harmada különböző okokból már nem tud ugyanabba a pozícióba visszatérni, amelyet a szülést megelőzően betöltött. További problémát jelent, hogy a felgyorsult technológiai fejlődés miatt továbbképzés hiányában immár néhány év alatt is elavulhat az adott munkakör betöltéséhez szükséges technikai háttértudás is.”

Ebben a helyzetben komoly előrelépést jelentene a munkáltatók anyagi ösztönzése részmunkaidős álláshelyek létesítésére. Emellett a visszatérési programok állami támogatása, valamint a bölcsődei férőhelyekhez való hozzájutás megkönnyítése