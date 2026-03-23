Egy hét, négy amerikai beruházás Magyarországon – irigylésre méltó mérleget vont Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Flextronics új raktárának alapkőletételén arról számolt be, hogy az amerikai elektronikai vállalat kapacitásbővítő beruházásának értéke 35,5 milliárd forint, amihez a kormány nyolcmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 210 új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelzése szerint egy hét alatt négy amerikai beruházást lehetett bejelenteni

A nagyberuházásnak önmagán túlmutató jelentősége van a miniszter szerint

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését, a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.

Azt is aláhúzta, hogy ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épül.

Ez az új aranykor tavaly elhozta a rekordok évét a magyar-amerikai kapcsolatokban. Ugyanis a tavalyi esztendőben megdőlt a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollár fölé ment, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is. 200 milliárd forint, összesen 16 beruházás"

– tudatta a tárcavezető.

„A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg.

Egy hét alatt Pétfürdő, Komárom és Oroszlány után Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be egy hét alatt"

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz év során

30 százalékkal nőtt, s így értéke megközelítette az évi 900 milliárd forintot, miközben

a munkanélküliség a felére esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 31 beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 130 milliárd forint értékben, ami nagyjából 7200 munkahelyet tett biztossá.

Ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és hangsúlyozta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. Beszélt a közel-keleti helyzetről, és arra is figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi piacról, amit tovább súlyosbít, hogy az EU kitiltotta az orosz energiahordozókat.