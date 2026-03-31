Újabb jelentős hazai beruházást adtak át – komoly fejlődési lehetőség a beszállító kkv-knek

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hazai tulajdonú Hód Plast Kft. mintegy 2,5 milliárd forintos munkahelyteremtő beruházása a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is nagyban segíti – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Algyőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Hód Plast Kft. üzemátadó ünnepségén rámutatott, hogy a műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, hazai tulajdonú cég 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kormány 870 millió forintos támogatásával, aminek nyomán húsz új munkahely jött létre. "A vállalat versenyképességét segíti az a tény is, hogy közel és távol kevés olyan vállalat van Európában, amely ilyen színvonalon és ilyen mennyiségben tudja előállítani akár a konténereket, akár a hordókat" – jelentette ki. "Önmagán túlmutató jelentősége van ennek a beruházásnak, mert a Hód Plast csaknem 90 százalékban magyar beszállítókat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Hód Plast kapacitásának növelése komoly fejlődési lehetőséget biztosít a környékbeli magyar kis- és közepes vállalkozásoknak is" – húzta alá.

Szijjártó Péter: a hazai tulajdonú Hód Plast Kft. beruházása a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is segíti
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az elmúlt tizenegy esztendőben 1131 esetben adott a kormány támogatást magyar vállalatoknak nagy beruházásokhoz, összesen 620 milliárd forint értékben

Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt tíz évben Csongrád-Csanád vármegyében a munkanélküliség a felére csökkent, és az ipari termelés ezzel párhuzamosan 80 százalékkal nőtt, tavaly már 1300 milliárd forintos értéket ért el, ami annak is köszönhető, hogy a környéken ez idő alatt tizenhat céggel kötött a kormány támogatási megállapodást, így 72 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, a kormány ezekhez 16 milliárd forintnyi támogatást biztosított, ezáltal betonbiztossá téve hétezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. "Mégiscsak ebben a nehéz időszakban jött létre Magyarországon egymillió új munkahely, ez alatt a nehéz időszak alatt jött létre egy olyan adórendszer, amelyben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában mi magyarok fizetjük, mégiscsak ebben a nehéz időszakban fel tudtuk építeni és meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést és ezzel együtt az alacsony energiaárakat és egy világbajnok családtámogatási rendszert tudtunk felépíteni" – sorolta. Illetve rendkívül fontos eredményként említette azt is, hogy a magyar vállalkozások úgy meg tudtak erősödni, hogy ma már végre tudnak hajtani olyan beruházásokat, amelyekhez foghatókat korábban csak külföldi cégek tudtak. "

Az elmúlt tizenegy esztendőben 1131 esetben adott a kormány támogatást magyar vállalatoknak nagy beruházásokhoz, összesen 620 milliárd forint értékben, és ezek a beruházások 2500 milliárd forintnyi beruházási értéket hoztak létre és 170 ezer munkahelyet tettek biztossá

 – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter végül arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: 

  • ki kell maradni minden háborúból és 
  • meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, 
  • különös tekintettel az energiaellátás terén. 

"Az elmúlt hetekben, hónapokban akármilyen vállalatvezetővel tárgyaltunk, mindegyik azt hozta fel, hogy az energiaárak emelkedése nagyon könnyen versenyképesség-csökkenést és munkahelyek megszűnését hozhatja elő. Ezért mi itt Magyarországon gondoskodunk arról a rezsicsökkentéssel és a védett benzinárakkal, hogy Magyarországon az energiaárak ne emelkedhessenek meg drasztikusan" – szögezte le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!