Újabb jelentős hazai beruházást adtak át – komoly fejlődési lehetőség a beszállító kkv-knek

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Hód Plast Kft. üzemátadó ünnepségén rámutatott, hogy a műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, hazai tulajdonú cég 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kormány 870 millió forintos támogatásával, aminek nyomán húsz új munkahely jött létre. "A vállalat versenyképességét segíti az a tény is, hogy közel és távol kevés olyan vállalat van Európában, amely ilyen színvonalon és ilyen mennyiségben tudja előállítani akár a konténereket, akár a hordókat" – jelentette ki. "Önmagán túlmutató jelentősége van ennek a beruházásnak, mert a Hód Plast csaknem 90 százalékban magyar beszállítókat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Hód Plast kapacitásának növelése komoly fejlődési lehetőséget biztosít a környékbeli magyar kis- és közepes vállalkozásoknak is" – húzta alá.

Szijjártó Péter: a hazai tulajdonú Hód Plast Kft. beruházása a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is segíti

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt tíz évben Csongrád-Csanád vármegyében a munkanélküliség a felére csökkent, és az ipari termelés ezzel párhuzamosan 80 százalékkal nőtt, tavaly már 1300 milliárd forintos értéket ért el, ami annak is köszönhető, hogy a környéken ez idő alatt tizenhat céggel kötött a kormány támogatási megállapodást, így 72 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, a kormány ezekhez 16 milliárd forintnyi támogatást biztosított, ezáltal betonbiztossá téve hétezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. "Mégiscsak ebben a nehéz időszakban jött létre Magyarországon egymillió új munkahely, ez alatt a nehéz időszak alatt jött létre egy olyan adórendszer, amelyben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában mi magyarok fizetjük, mégiscsak ebben a nehéz időszakban fel tudtuk építeni és meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést és ezzel együtt az alacsony energiaárakat és egy világbajnok családtámogatási rendszert tudtunk felépíteni" – sorolta. Illetve rendkívül fontos eredményként említette azt is, hogy a magyar vállalkozások úgy meg tudtak erősödni, hogy ma már végre tudnak hajtani olyan beruházásokat, amelyekhez foghatókat korábban csak külföldi cégek tudtak. "

Az elmúlt tizenegy esztendőben 1131 esetben adott a kormány támogatást magyar vállalatoknak nagy beruházásokhoz, összesen 620 milliárd forint értékben, és ezek a beruházások 2500 milliárd forintnyi beruházási értéket hoztak létre és 170 ezer munkahelyet tettek biztossá

– hangsúlyozta a tárcavezető.