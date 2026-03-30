Magyar cég változtathatja meg a diagnosztikai gyógyszergyártást

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a Medi-Radiopharma Kft. új kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a magyar gyógyszeripari vállalat mintegy 2,5 milliárd forint értékben hiánypótló, globálisan is egyedülálló gyártástechnikai fejlesztést hajt végre, amelynek nyomán számos betegségnek a korai és a pontos felismerése lehetővé válik.

A beruházás európai éllovassá teheti Magyarországot/Fotó: Purger Tamás / MTI

A beruházást a kormány is támogatja

A projektet a kormány 750 millió forinttal támogatja, így segítve majd elő harminc, köztük húsz magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter beszédében kifejtette, hogy ez a beruházás egyértelműen európai éllovassá tudja tenni Magyarországot a diagnosztikai gyógyszergyártás terén, ráadásul a cég magas exporthányada miatt mindennek globális szinten is jelentősége van az ellátási láncok stabilitásának fenntartásában.

"A betegellátás pontossága és gyorsasága is rendkívüli mértékben megnő, s fontos tudni, hogy ez az új gyártástechnológia, amely kidolgozására sor kerül, a gyógyszergyártásra vonatkozó rendkívül bonyolult nemzetközi minőségbiztosítási szabályoknak is abszolút mértékben megfelel" - tájékoztatott.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar gazdaság mára tudásalapú gazdasággá vált, ami a szavai szerint a magyar mérnököknek, kutatóknak, szakembereknek és munkásoknak köszönhető.

"A magyar vállalatok mostanra a legmodernebb iparágakban, a legtöbb kutatás-fejlesztést, s innovációt szükségessé tevő iparágakban is a világpiac vezetői közé tudnak tartozni".

"Így van ez leginkább a gyógyszeriparban is. Mi a világon a 96.-ak vagyunk a lakosságszám tekintetében, de már huzamosan, évek óta a világ húsz legnagyobb gyógyszeripari exportőre közé tartozunk" - fűzte hozzá.

"És a világ gyógyszeriparában, hogyha külön nézzük

a diagnosztikai gyógyszergyártást,

a radiofarmakon termékeknek a gyártását,

akkor azt látjuk, hogy itt a magyar szerep, a magyar súly az még általánosan a gyógyszeripari súlyunkon is felül van" - fogalmazott Szijjártó Péter.

A gazdasági fejlődés közege a béke

Valamint arra is kitért, hogy az elmúlt évek során tizennégy környékbeli beruházás állami támogatásáról született megegyezés, amelyek nyomán több mint 70 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából ezer új munkahelyet teremtve.