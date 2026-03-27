Óriási meglepetés: újabb nagy dobásra készül a BMW Magyarországon

Komoly sikerként könyvelhető el a magyar autóiparban az elmúlt évek teljesítménye. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy debreceni sajtótájékoztatóján számolt be egy eddig nem kommunikált, új BMW-beruházásról. A tárcavezető emlékeztetett arra a tényre, hogy a világon összesen három olyan ország létezik – Kína, Németország és Magyarország –, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját üzemmel képviselteti magát.
Komoly BMW jelenlét Magyarországon
Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő, és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját gyárral van jelen
– mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.
A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy
Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.
„Ezeket a nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetőan a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora hozzák azokat a döntéseket, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevekénységeiket is az országba hozzák.
A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi siker történetről jön reggel bejelentés.
A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz
– jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek.
„Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.
A bel-budapesti milliárdosok lenézik a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket, miközben nélkülük soha nem lenne tudásalapú gazdaság Magyarországon, amit tanúsít, hogy a BMW is először a termelést hozta ide, ezt követi most a pénzügyi és logisztikai tevékenység - mutatott rá Szijjártó Péter. A tárcavezető a BMW beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó pénzügyi és logisztikai központot létesít 1,7 milliárd forint értékben a kormány 425 millió forintnyi támogatásával, aminek nyomán ötven új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. "Ezen új központban a globális számviteli és vámfolyamatok fejlesztésével foglalkoznak majd a pénzügyi oldalon, míg logisztikai oldalon pedig a BMW-csoport európai gyárhálózatának működési feltételeit kell támogatniuk" - tudatta. "S ezzel Debrecen újabb óriási lépést tett abba az irányba, hogy a BMW-csoport globális hálózatán belül mint kiválósági központ pozícionálja magát" - folytatta.
Tudásalapú gazdaság nem lenne a munkások nélkül
A miniszter kiváló alkalomnak nevezte a mostani bejelentést arra, hogy "kikérjük magunknak azt, hogy a bel-budapesti milliárdosok a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket lenézzék az ’összeszerelő üzemezésükkel’". "A helyzet az, hogy a vidéki modern gyárakban dolgozó magyar munkások nélkül tudásalapú gazdaság soha nem lenne Magyarországon. A tudásalapú gazdaság az úgy jön létre, hogy a gazdaság bizonyít a termelésben. És a termelés az a vidéki magyar emberek munkája révén a vidéki magyar gyárakban jön létre" - mondta.
Mi büszkék vagyunk azokra a debreceni emberekre, akik az itteni gyárakban dolgoznak, és akiknek a munkája nyomán a magyar gazdaság dimenzióváltása, a magyar gazdaság tudásalapúvá válása meg tud történni. Az a legárulkodóbb jele a gazdaság dimenzióváltásának, ha a gyárak mellett elkezdenek épülni a vállalatok globális szolgáltatóközpontjai
- tette hozzá. Végül arra is kitért, hogy Magyarországon 2019 óta megduplázták a szolgáltatóközpontok számát, akkor 120 ilyen működött, összesen 55 ezer embernek adva munkát. "Ma van 245, s foglalkoztatnak 120 ezer embert, akiknek 80 százaléka felsőfokú végzettségű" - tájékoztatott. "És ami még külön nagyon jó, hogy ezt a stratégiát úgy tudtuk végrehajtani, hogy a vidéki városaink, az egyetemi városok itt főszerepet játszanak, egyedül Debrecenben több mint ötezren dolgoznak globális vállalati központokban" - jegyezte meg.