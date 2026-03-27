Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Óriási meglepetés: újabb nagy dobásra készül a BMW Magyarországon

Váratlan bejelentés érkezett péntek reggel Debrecenből. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy eddig titokban tartott, a BMW-t érintő gigantikus fejlesztésről rántotta le a leplet. Úgy tűnik, a német autógyártó annyira elégedett a magyarországi viszonyokkal és a munkaerővel, hogy messze túllép az eredeti gyárépítési terveken. Mutatjuk, pontosan milyen új, kiemelt jelentőségű központot hoznak hazánkba.
Komoly sikerként könyvelhető el a magyar autóiparban az elmúlt évek teljesítménye. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy debreceni sajtótájékoztatóján számolt be egy eddig nem kommunikált, új BMW-beruházásról. A tárcavezető emlékeztetett arra a tényre, hogy a világon összesen három olyan ország létezik – Kína, Németország és Magyarország –, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját üzemmel képviselteti magát.

Meglepő bejelentést tett Szijjártó Péter a BMW céljaival kapcsolatban. / Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI

Komoly BMW jelenlét Magyarországon

Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő, és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját gyárral van jelen

 – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy 

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

„Ezeket a nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetőan a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora hozzák azokat a döntéseket, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevekénységeiket is az országba hozzák.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi siker történetről jön reggel bejelentés.

A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz

 – jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek.

„Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.

A bel-budapesti milliárdosok lenézik a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket, miközben nélkülük soha nem lenne tudásalapú gazdaság Magyarországon, amit tanúsít, hogy a BMW is először a termelést hozta ide, ezt követi most a pénzügyi és logisztikai tevékenység - mutatott rá Szijjártó Péter. A tárcavezető a BMW beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó pénzügyi és logisztikai központot létesít 1,7 milliárd forint értékben a kormány 425 millió forintnyi támogatásával, aminek nyomán ötven új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. "Ezen új központban a globális számviteli és vámfolyamatok fejlesztésével foglalkoznak majd a pénzügyi oldalon, míg logisztikai oldalon pedig a BMW-csoport európai gyárhálózatának működési feltételeit kell támogatniuk" - tudatta. "S ezzel Debrecen újabb óriási lépést tett abba az irányba, hogy a BMW-csoport globális hálózatán belül mint kiválósági központ pozícionálja magát" - folytatta. 

Tudásalapú gazdaság nem lenne a munkások nélkül

A miniszter kiváló alkalomnak nevezte a mostani bejelentést arra, hogy "kikérjük magunknak azt, hogy a bel-budapesti milliárdosok a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket lenézzék az ’összeszerelő üzemezésükkel’". "A helyzet az, hogy a vidéki modern gyárakban dolgozó magyar munkások nélkül tudásalapú gazdaság soha nem lenne Magyarországon. A tudásalapú gazdaság az úgy jön létre, hogy a gazdaság bizonyít a termelésben. És a termelés az a vidéki magyar emberek munkája révén a vidéki magyar gyárakban jön létre" - mondta. 

Mi büszkék vagyunk azokra a debreceni emberekre, akik az itteni gyárakban dolgoznak, és akiknek a munkája nyomán a magyar gazdaság dimenzióváltása, a magyar gazdaság tudásalapúvá válása meg tud történni. Az a legárulkodóbb jele a gazdaság dimenzióváltásának, ha a gyárak mellett elkezdenek épülni a vállalatok globális szolgáltatóközpontjai

 - tette hozzá. Végül arra is kitért, hogy Magyarországon 2019 óta megduplázták a szolgáltatóközpontok számát, akkor 120 ilyen működött, összesen 55 ezer embernek adva munkát. "Ma van 245, s foglalkoztatnak 120 ezer embert, akiknek 80 százaléka felsőfokú végzettségű" - tájékoztatott. "És ami még külön nagyon jó, hogy ezt a stratégiát úgy tudtuk végrehajtani, hogy a vidéki városaink, az egyetemi városok itt főszerepet játszanak, egyedül Debrecenben több mint ötezren dolgoznak globális vállalati központokban" - jegyezte meg.

 

