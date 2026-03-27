Óriási meglepetés: újabb nagy dobásra készül a BMW Magyarországon

Komoly sikerként könyvelhető el a magyar autóiparban az elmúlt évek teljesítménye. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy debreceni sajtótájékoztatóján számolt be egy eddig nem kommunikált, új BMW-beruházásról. A tárcavezető emlékeztetett arra a tényre, hogy a világon összesen három olyan ország létezik – Kína, Németország és Magyarország –, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját üzemmel képviselteti magát.

Komoly BMW jelenlét Magyarországon

Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő, és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját gyárral van jelen

– mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

„Ezeket a nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetőan a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora hozzák azokat a döntéseket, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevekénységeiket is az országba hozzák.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi siker történetről jön reggel bejelentés.

A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz

– jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek.

„Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.

A bel-budapesti milliárdosok lenézik a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket, miközben nélkülük soha nem lenne tudásalapú gazdaság Magyarországon, amit tanúsít, hogy a BMW is először a termelést hozta ide, ezt követi most a pénzügyi és logisztikai tevékenység - mutatott rá Szijjártó Péter. A tárcavezető a BMW beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó pénzügyi és logisztikai központot létesít 1,7 milliárd forint értékben a kormány 425 millió forintnyi támogatásával, aminek nyomán ötven új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. "Ezen új központban a globális számviteli és vámfolyamatok fejlesztésével foglalkoznak majd a pénzügyi oldalon, míg logisztikai oldalon pedig a BMW-csoport európai gyárhálózatának működési feltételeit kell támogatniuk" - tudatta. "S ezzel Debrecen újabb óriási lépést tett abba az irányba, hogy a BMW-csoport globális hálózatán belül mint kiválósági központ pozícionálja magát" - folytatta.