Ennek a hírnek nem csak Boconádon örülhetnek

Az emberek újra birtokba vehetik a Szeleczky-kastélyt, amely kétmilliárd forintos beruházás keretében, a kormány nagyjából egymilliárd forintos támogatásával újult meg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Boconádon.

Boconádon átadták a felújított a Szeleczky-kastélyt Fotó: Huszár Márk

A tárcavezető az átadó ünnepségén arról számolt be, hogy a történelmi örökség megőrzése érdekében a kormány egymilliárd forinttal támogatta a Szeleczky-kastély mintegy kétmilliárd forintos felújítását.

Örülünk annak, hogy méltó módon tudjuk most visszaadni ezt a kastélyt Boconádnak és a környék közösségének. Örülünk annak, hogy a gyerekek, a fiatalok, az itteni közösség újra birtokba vehetik. Örülünk annak, hogy a kastély újra a település ékessége lett, és vonzza ide a látogatókat

– mondta. Beszédében rámutatott, hogy mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy a legnehezebb, embert próbáló időkben is állva maradtunk, s arra, hogy a leggyilkosabb diktatúrák sem tudták megroppantani a magyarság gerincoszlopát. Büszkék arra, hogy minden diktatúrát, minden diktátort és minden lerohanást túléltünk.

És mi büszkék vagyunk arra, hogy olyan nemzet vagyunk a Kárpát-medence szívében, amely több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkezik" - tette hozzá. Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy hazánk megmaradása kizárólag azért volt lehetséges, mert soha nem adtuk fel a szuverenitásunkat.

Mindig ragaszkodtunk ahhoz, hogy Magyarország, a magyar nemzet, a magyar emberek sorsáról csak és kizárólag mi, a magyar emberek dönthetünk. Nem Brüsszel, nem Berlin, nem Kijev, nem semmi, hanem mi, magyar emberek

– fogalmazott. Illetve ennek kapcsán az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is érintette, és üdvözölte, hogy ezekből Magyarország rendre megerősödve tudott kikerülni, ami szavai szerint az ezen kihívásokra adott szuverén nemzeti válaszoknak volt köszönhető.

„A legdurvább pénzügyi válságot követően építettük fel Magyarországon azt a gazdasági modellt, amelyben mindenki, aki dolgozni szeretne, tud is. Mi a legnagyobb migrációs nyomás közepette is megvédtük a nemzeti identitásunkat, megőriztük Magyarországot a magyarok országának, és mind a mai napig migránsmentes ország vagyunk. Majd amikor itt tombolt a világjárvány, mi elég bátrak voltunk ahhoz, hogy keleti irányba is forduljunk (…) És négy éve minden egyes nap erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a szomszédban tomboló esztelen, értelmetlen és reménytelen háborúból kimaradhassunk" - sorolta.