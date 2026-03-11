Újra gond van a Boeing halálgépeivel: rémületes hibát találtak a MAX-oknál

Egy megmunkálási folyamat során keletkezett apró karcolás vezetékeken, ezért az érintett Boeing-gépeken utólagos javításra van szükség annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a vállalat minőségi előírásainak – írja az Airportal. A javítások miatt rövid távon csúszás várható az átadásokban, ami elsősorban az első negyedéves szállításokat érintheti, ugyanakkor az éves átadási célokat nem kell módosítani.

A Boeing egyik 737 MAX típusú gépe felszállás közben (illusztráció)

Fotó: AFP/Cooper Neill

A Boeing szerint a hiba nem jelent repülésbiztonsági kockázatot

A Boeing szerint a típus gyártási üteme egyelőre a havi 42 példánynál marad, de a tervek szerint az év során havi 47 példányra növelnék az idei 500 darabos átadási cél elérése érdekében.

A vállalat nem közölte, hogy pontosan mely vezetékeket érinti a hiba, de hangsúlyozta, hogy

a probléma nem jelent közvetlen repülésbiztonsági kockázatot a már forgalomban lévő 737 MAX repülőgépek esetében.

Amennyiben már forgalomban lévő gépeknél javítás szükséges, azt a normál eljárás részeként, karbantartási utasításban teszik közzé. A vállalat az amerikai légügyi hatóságot és az érintett ügyfeleket is tájékoztatta a problémáról.

Emlékezetes: az elmúlt évek különösen súlyos két légi katasztrófája a Boeing MAX-gépeihez kötődik. Ahogy az Origo megírta, 2018 őszén a Lion Air nevű légitársaság Boeing 737 MAX típusú gépe a Jáva-tengerbe csapódott, a balesetben a 189 utas és a személyzet valamennyi tagja meghalt. 2019 márciusában pedig az Ethiopian Airlines egyik ugyanilyen típusú gépe szenvedett balesetet, a katasztrófában szintén minden gépen tartózkodó meghalt.

Néhány hete már jeleztek egy újabb problémát a 737 MAX-ok kapcsán

A most észlelt hibával kapcsolatos bejelentés néhány héttel azután történt, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) sürgősségi légialkalmassági direktívát adott ki a 737 MAX-okra egy potenciális földelési hibával kapcsolatos kockázat miatt.

Ez a hiba a kabin hőmérsékletének veszélyes emelkedését okozhatja, de azt nem közölték, hogy a most felfedezett hiba kapcsolatban van-e ezzel a problémával.

Az év első két hónapjában a Boeing még így is jóval több, 97 darab repülőgépet adott át, mint európai riválisa, amely mindössze 54 példányt szállított le ügyfeleinek az év eddigi részében. Az Airbus átadásait az A320neo típuscsalád törzspaneljeinek illesztéseit érintő, beszállítói minőségi hiba hátráltatja a Pratt & Whitney GTF hajtóművek szállítási késései mellett. Ez utóbbi kihatással van a Wizz Air által üzemben tartott repülőgépekre is.