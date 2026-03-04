Fontos változás jött a borravalónál, jobban járnak az éttermi dolgozók

A vendéglátó szektorban dolgozók jövedelmének jelentős részét a borravaló és a felszolgálási díj, teszi ki. 2026 második havától éppen ezeknek az adózása és elosztása válik rugalmasabbá és kedvezőbbé. A NAV közleménye szerint a hónap első napjától az éttermek és a cukrászdák a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevételük akár 20 százalékát is szétoszthatják a munkatársaik között ezen a címen.

Fontos könnyítések jönnek azok számára akiknek a "borravaló" az egyik fő bevételi forrásuk. / Képünk illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Hogy működik az új borravaló-szabályozás?

A 20 százalékos keret a vendégek által elfogyasztott termékek áfával növelt árából számítandó. A szabályozás különlegessége, hogy azok a vendéglátóhelyek is élhetnek ezzel az adózási lehetőséggel a dolgozóiknak juttatott borravaló szétosztásakor, amik egyébként a számlán hivatalosan nem számolnak fel felszolgálási díjat, de a profiljuk alapján megtehetnék azt.

A munkavállalók szempontjából a legnagyobb előny a jelentős adómegtakarításban rejlik.

Az így szétosztott összeg ugyanis teljesen mentesül a személyi jövedelemadó (szja) és a szociális hozzájárulási adó (szocho) alól.

A munkáltatónak, vagyis a kifizetőnek csupán a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot kell levonnia belőle, így a pénz nagy része tisztán a dolgozók zsebében marad.

A jogalkotó egy fontos korlátot is beépített a rendszerbe a visszaélések elkerülése végett. A vendégeknek átadott nyugtán vagy számlán továbbra is maximum 15 százalékos felszolgálási díj tüntethető fel. Emellett a bizonylatokon szereplő díj és az utólag felszolgálási díjnak minősített, szétosztott összeg együttesen sem lépheti át a teljes érintett árbevétel 20 százalékos határát.

Az új, kedvezményes szabályokat kizárólag azok az üzletek alkalmazhatják, amelyeket a helyi kereskedelmi hatóság hivatalosan is étteremként vagy cukrászdaként tart nyilván. A hatóság hangsúlyozta, hogy a felszolgálási díjakra vonatkozó minden egyéb korábbi előírás változatlanul érvényben marad az új adókönnyítés bevezetése mellett is.