Egy egész napra megbénul egy forgalmas európai repülőtér, rengeteg magyar utas is érintett

Arra is figyelmeztettek, hogy a repülőtéri sztrájk miatt az érkező járatoknál is fennakadásokra kell számítani a brüsszeli repülőtéren.

A jövő héten egynapos sztrájk lesz a brüsszeli repülőtéren

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Tavaly hétszer voltak sztrájkok a brüsszeli repülőtéren

A repülőtér tájékoztatása szerint a demonstrációhoz kapcsolódóan számos biztonsági alkalmazott és földi kiszolgáló dolgozó sztrájkba lép. A The Brussels Times is beszámolt arról, hogy emiatt az üzemeltető – az utasok és a személyzet biztonságának garantálása, valamint a hosszú sorok elkerülése érdekében – minden induló utasszállító járatot törölt március 12-re.

A döntés hasonló intézkedéseket követ, amelyekre tavaly is többször sor került sztrájkok miatt. A légitársaságok közvetlenül értesítik az utasokat a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A repülőtér adatai szerint 2025-ben hét alkalommal okozott fennakadást a légi közlekedésben olyan szakszervezeti akció, amely nem közvetlenül a repülőtér ellen irányult.

Ezek következtében mintegy 2400 járatot töröltek, és 275 ezerrel kevesebb utas fordult meg a brüsszeli légikikötőben.

A Zaventemben működő és a repülőtér forgalmának legnagyobb részét bonyolító Brussels Airlines közölte: a sztrájk jelentős hatással lesz a működésére.

A társaság felszólította a szakszervezeteket, hogy olyan módon tiltakozzanak, amely nem bénítja meg ismételten a légi közlekedést és a vitában nem érintett ágazatok működését. A Brussels Airlines közlése szerint a tavalyi hét sztrájknap több mint 100 ezer utast érintett, és becslések szerint több mint 15 millió euró pénzügyi terhet jelentett a légitársaságnak.

Sztrájkok Európa repülőterein

Az elmúlt időszakban több alkalommal is beszámoltunk repülőtéri dolgozók munkabeszüntetéseiről. Tavaly szeptemberben mintegy száz járatot törölt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér a KLM holland légitársaság földi személyzetének sztrájkja miatt.

Ezt megelőzően, 2025 márciusában pedig Németország 13 repülőterén kezdődött 24 órás figyelmeztető sztrájk a Verdi szakszervezet felhívására. A légi biztonsági és a földi kiszolgáló személyzet München, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bréma, Hamburg, Berlin-Brandenburg és Lipcse-Halle repülőterén függesztette föl a munkát. Emiatt mintegy 3400 járatot töröltek és több mint 500 ezren nem tudtak aznap a tervezett időpontban felszállni a repülőjáratokra.