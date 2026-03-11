Kiderült, ki építheti a budai fonódó villamos folytatását

Hírlevél
Megszületett a döntés az új villamosvonal második üteméről. A budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatásával a villamosok elérik majd a BME-t, az ELTÉ-t, az Infoparkot, a Kopaszi gát térségét és a Déli körvasút új állomását Nádorkertnél.
villamosvillamoshálózatbudai fonódó villamos

Az eljárás nyertese a SWIETELSKY Magyarország Kft. – SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. közös ajánlattevő lett, amely nettó 26,9 milliárd forintos ajánlattal nyerte el a kivitelezési munkát. A beruházás ajánlatkérője az Építési és Közlekedési Minisztérium. Fontos azonban, hogy a döntés még nem végleges: az eredmény ellen 8 napig lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani, valamint a szerződéskötés sem történt meg - adta hírül a Magyar Építők. A budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatásával a villamosok elérik majd a BME-t, az ELTÉ-t, az Infoparkot, a Kopaszi gát térségét és a Déli körvasút új állomását Nádorkertnél. 

Megvan a nyertes a budai fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósítására
Megvan a nyertes a budai fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósítására/Fotó: BKV

A budai fonódó városfejlesztési projekt is

A projekt egyik legfontosabb eleme egy új kétvágányú villamospálya megépítése 2,8 kilométer hosszon, ami összesen 5,6 vágánykilométert jelent.

A fejlesztés részeként:

  • legalább 1,2 kilométeres szakaszon füvesített villamospálya készül,
  • 7 pár új akadálymentes megállóhelyet alakítanak ki,
  • valamint a Dombóvári úti csomópontnál új végállomási tartózkodó épület épül.

A beruházás nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési projekt is. A felső rakparti szakasz és a Dombóvári út Budafoki útig tartó környezete is megújul.

A tervek szerint:

  • 394 darab fát ültetnek
  • és 27.431 darab cserjét telepítenek.

Emellett kiépül:

  • egy folytonos rakparti sétány,
  • valamint 2660 méter hosszú kerékpáros infrastruktúra a Szent Gellért tér és a Rákóczi híd között.

Komplex közmű- és infrastruktúra-fejlesztés

A villamosvonal építéséhez jelentős közmű- és energetikai munkák is kapcsolódnak.

A kivitelezés során

  • 2850 méter hosszon épül ki a szükséges felsővezeték,
  • 6484 méter új munkavezetéket szerelnek fel,
  • átalakítják a BKV egyenáramú hálózatát,
  • valamint átépítik a közvilágítást és kiváltják a közműveket.

Az érintett közműfejlesztések nagyságrendje:

  • ívóvízvezeték: 3808 m (ebből 1106 m legalább 700 mm belső átmérőjű)
  • szennyvízcsatorna: 4778 m
  • hírközlő vezetékek: 11 szolgáltató érintett
  • elektromos vezeték: 32.886 m
  • gázvezeték: 1756 m

 

