Kiderült, ki építheti a budai fonódó villamos folytatását

Az eljárás nyertese a SWIETELSKY Magyarország Kft. – SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. közös ajánlattevő lett, amely nettó 26,9 milliárd forintos ajánlattal nyerte el a kivitelezési munkát. A beruházás ajánlatkérője az Építési és Közlekedési Minisztérium. Fontos azonban, hogy a döntés még nem végleges: az eredmény ellen 8 napig lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani, valamint a szerződéskötés sem történt meg - adta hírül a Magyar Építők. A budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatásával a villamosok elérik majd a BME-t, az ELTÉ-t, az Infoparkot, a Kopaszi gát térségét és a Déli körvasút új állomását Nádorkertnél.
A budai fonódó városfejlesztési projekt is
A projekt egyik legfontosabb eleme egy új kétvágányú villamospálya megépítése 2,8 kilométer hosszon, ami összesen 5,6 vágánykilométert jelent.
A fejlesztés részeként:
- legalább 1,2 kilométeres szakaszon füvesített villamospálya készül,
- 7 pár új akadálymentes megállóhelyet alakítanak ki,
- valamint a Dombóvári úti csomópontnál új végállomási tartózkodó épület épül.
A beruházás nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési projekt is. A felső rakparti szakasz és a Dombóvári út Budafoki útig tartó környezete is megújul.
A tervek szerint:
- 394 darab fát ültetnek
- és 27.431 darab cserjét telepítenek.
Emellett kiépül:
- egy folytonos rakparti sétány,
- valamint 2660 méter hosszú kerékpáros infrastruktúra a Szent Gellért tér és a Rákóczi híd között.
Komplex közmű- és infrastruktúra-fejlesztés
A villamosvonal építéséhez jelentős közmű- és energetikai munkák is kapcsolódnak.
A kivitelezés során
- 2850 méter hosszon épül ki a szükséges felsővezeték,
- 6484 méter új munkavezetéket szerelnek fel,
- átalakítják a BKV egyenáramú hálózatát,
- valamint átépítik a közvilágítást és kiváltják a közműveket.
Az érintett közműfejlesztések nagyságrendje:
- ívóvízvezeték: 3808 m (ebből 1106 m legalább 700 mm belső átmérőjű)
- szennyvízcsatorna: 4778 m
- hírközlő vezetékek: 11 szolgáltató érintett
- elektromos vezeték: 32.886 m
- gázvezeték: 1756 m