Kiderült, ki építheti a budai fonódó villamos folytatását

Az eljárás nyertese a SWIETELSKY Magyarország Kft. – SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. közös ajánlattevő lett, amely nettó 26,9 milliárd forintos ajánlattal nyerte el a kivitelezési munkát. A beruházás ajánlatkérője az Építési és Közlekedési Minisztérium. Fontos azonban, hogy a döntés még nem végleges: az eredmény ellen 8 napig lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani, valamint a szerződéskötés sem történt meg - adta hírül a Magyar Építők. A budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatásával a villamosok elérik majd a BME-t, az ELTÉ-t, az Infoparkot, a Kopaszi gát térségét és a Déli körvasút új állomását Nádorkertnél.

Megvan a nyertes a budai fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósítására/Fotó: BKV

A budai fonódó városfejlesztési projekt is

A projekt egyik legfontosabb eleme egy új kétvágányú villamospálya megépítése 2,8 kilométer hosszon, ami összesen 5,6 vágánykilométert jelent.

A fejlesztés részeként:

legalább 1,2 kilométeres szakaszon füvesített villamospálya készül,

7 pár új akadálymentes megállóhelyet alakítanak ki,

valamint a Dombóvári úti csomópontnál új végállomási tartózkodó épület épül.

A beruházás nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési projekt is. A felső rakparti szakasz és a Dombóvári út Budafoki útig tartó környezete is megújul.

A tervek szerint:

394 darab fát ültetnek

és 27.431 darab cserjét telepítenek.

Emellett kiépül:

egy folytonos rakparti sétány,

valamint 2660 méter hosszú kerékpáros infrastruktúra a Szent Gellért tér és a Rákóczi híd között.

Komplex közmű- és infrastruktúra-fejlesztés

A villamosvonal építéséhez jelentős közmű- és energetikai munkák is kapcsolódnak.

A kivitelezés során

2850 méter hosszon épül ki a szükséges felsővezeték,

6484 méter új munkavezetéket szerelnek fel,

átalakítják a BKV egyenáramú hálózatát,

valamint átépítik a közvilágítást és kiváltják a közműveket.

Az érintett közműfejlesztések nagyságrendje: