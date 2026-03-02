Budapest Airport: figyelem, erre kell számítani, aki a napokban utazik

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésére is nagy hatással van a szombaton kitört közel-keleti háború. A repülőtér mai Facebook-posztjában az közölte: a megemelt biztonsági intézkedések keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon.

A Budapest Airport jelezte, szúrópróba jelleggel ellenőrizhetik az utazókat/Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

A Budapest Airport zavartalanul működik, de új helyzet van

A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani.

A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását – írja a Budapest Airport a közösségi portálon.