Budapest Airport: figyelem, erre kell számítani, aki a napokban utazik

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet. Emellett megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.
Budapest Airportrepülőtérellenőrzés

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésére is nagy hatással van a szombaton kitört közel-keleti háború. A repülőtér mai Facebook-posztjában az közölte:  a megemelt biztonsági intézkedések keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon. 

budapest airport
A Budapest Airport jelezte, szúrópróba jelleggel ellenőrizhetik az utazókat/Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

A Budapest Airport zavartalanul működik, de új helyzet van

A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani.
A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását – írja a Budapest Airport a közösségi portálon. 

 

 

