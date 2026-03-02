Budapest Airport: figyelem, erre kell számítani, aki a napokban utazik

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet. Emellett megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésére is nagy hatással van a szombaton kitört közel-keleti háború. A repülőtér mai Facebook-posztjában az közölte: a megemelt biztonsági intézkedések keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon.
A Budapest Airport zavartalanul működik, de új helyzet van
A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani.
A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását – írja a Budapest Airport a közösségi portálon.
