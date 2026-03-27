Rákapcsol a Budapest Airport: új járatok, több kapacitás – idén is rekordot dönthet az utasforgalom

Március végén startol a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport nyári menetrendje, amely új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz – jelentette be a Budapest Airport.
Sokak számára a nyári menetrend legjobban várt újdonsága a transzatlanti járatok visszatérése: hét év kihagyás után májusban napi járattal tér vissza az American Airlines Budapest-Philadelphia összeköttetése, júniusban pedig újraindul az Air Canada heti négy torontói járata. Mindez az átszállási lehetőségek terén is hatalmas előnyt jelent az utasoknak: a két légitáraságnak köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz könnyebb az eljutás.
A járatok indulása az utasok mellett
a magyar gazdaság számára is kedvező hír: a beutazó forgalom tekintetében magas költésű szabadidős és üzleti utasok érkezését ösztönözhetik, és várhatóan tovább erősítik a folyami hajózáshoz kapcsolódó turizmust is
– hívták fel a figyelmet.
A Budapest Airport és a VINCI Airports együttműködése: diverzifikáció és járatfejlesztés
A 2026-os nyári menetrendben már megmutatkozik a Budapest Airport és a VINCI Airports által közel két éve megkezdett, diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégia eredménye is. Májustól a Condor közvetlen Budapest-Frankfurt járatot indít; a Lufthansa meglévő járataival együtt már heti mintegy 10 ezer ülőhely érhető el Németország egyik legfontosabb üzleti központját jelentő városba.
Ázsia felé is bővül a közvetlen kínálat: 2026 áprilisától az Asiana Airlines Szöul és Budapest között indítja el járatait, így a Korean Air meglévő összeköttetésével együtt már heti hatszor lehet eljutni a dél-koreai fővárosba. A kínai kapcsolatok is tovább erősödnek, a közvetlen kínai járatok utasforgalma 43 százalékos növekedést mutat 2024-hez képest. Az utasok mintegy harmada harmadik országból érkezik vagy oda utazik tovább, ami jól mutatja Budapest növekvő regionális szerepét az ázsiai légi kapcsolatokban.
Diszkont légitársaságok: 17 új európai járatot, összesen 12 új úti célt jelentettek be
A Budapest Airport stratégiájának másik fontos eleme a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások lehető legteljesebb mértékű kihasználása. Ennek eredményeként a diszkont légitársaságok 17 új európai járatot, összesen 12 új úti célt jelentettek be a nyári menetrendben.
A Wizz Air új járatai többek között
- Ankara (Törökország),
- Bergen (Norvégia),
- Billund (Dánia),
- Lamezia Terme (Olaszország),
- Kefalónia és Kalamata (Görögország),
- Menorca (Spanyolország),
- Szófia és Várna (Bulgária),
- Dubrovnik és Zadar (Horvátország) irányába indulnak,
míg a Ryanair többek között Krakkó (Lengyelország), Lamezia Terme (Olaszország) és Dubrovnik (Horvátország) felé bővíti kínálatát.
Idén különösen erős lesz a görög és horvát desztinációk kínálata, miközben jelentős növekedés várható a balti és a skandináv régió irányába is. A balti fővárosokba kínált ülőhelyek száma 125 ezerre nő míg a skandináv piac 910 ezer ülőhellyel szerepel a menetrendben, a tengerentúli járatokhoz hasonlóan magas költési hajlandóságú beutazó forgalmat vetítve előre.