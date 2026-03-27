Rákapcsol a Budapest Airport: új járatok, több kapacitás – idén is rekordot dönthet az utasforgalom

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden eddiginél erősebb kínálattal, 160 úti céllal és több mint 15 millió elérhető ülőhellyel indítja a magyar légikikötő a nyári szezont. A Budapest Airport új menetrendje visszahozza a transzatlanti járatokat, bővíti az európai hálózatot és jelentősen növeli a kapacitásokat a legnépszerűbb útvonalakon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest Airportlégijáratoklégiközlekedés

Március végén startol a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport nyári menetrendje, amely új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz – jelentette be a Budapest Airport. 

Budapest Airport
Rekord számokat hozhat idén is az utasforgalom a Budapest Airport-on / Fotó: Baranyi Robert

Sokak számára a nyári menetrend legjobban várt újdonsága a transzatlanti járatok visszatérése: hét év kihagyás után májusban napi járattal tér vissza az American Airlines Budapest-Philadelphia összeköttetése, júniusban pedig újraindul az Air Canada heti négy torontói járata. Mindez az átszállási lehetőségek terén is hatalmas előnyt jelent az utasoknak: a két légitáraságnak köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz könnyebb az eljutás.

A járatok indulása az utasok mellett 

a magyar gazdaság számára is kedvező hír: a beutazó forgalom tekintetében magas költésű szabadidős és üzleti utasok érkezését ösztönözhetik, és várhatóan tovább erősítik a folyami hajózáshoz kapcsolódó turizmust is

– hívták fel a figyelmet.

A Budapest Airport és a VINCI Airports együttműködése: diverzifikáció és járatfejlesztés

A 2026-os nyári menetrendben már megmutatkozik a Budapest Airport és a VINCI Airports által közel két éve megkezdett, diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégia eredménye is. Májustól a Condor közvetlen Budapest-Frankfurt járatot indít; a Lufthansa meglévő járataival együtt már heti mintegy 10 ezer ülőhely érhető el Németország egyik legfontosabb üzleti központját jelentő városba.

Ázsia felé is bővül a közvetlen kínálat: 2026 áprilisától az Asiana Airlines Szöul és Budapest között indítja el járatait, így a Korean Air meglévő összeköttetésével együtt már heti hatszor lehet eljutni a dél-koreai fővárosba. A kínai kapcsolatok is tovább erősödnek, a közvetlen kínai járatok utasforgalma 43 százalékos növekedést mutat 2024-hez képest. Az utasok mintegy harmada harmadik országból érkezik vagy oda utazik tovább, ami jól mutatja Budapest növekvő regionális szerepét az ázsiai légi kapcsolatokban.

Diszkont légitársaságok: 17 új európai járatot, összesen 12 új úti célt jelentettek be

A Budapest Airport stratégiájának másik fontos eleme a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások lehető legteljesebb mértékű kihasználása. Ennek eredményeként a diszkont légitársaságok 17 új európai járatot, összesen 12 új úti célt jelentettek be a nyári menetrendben.

A Wizz Air új járatai többek között 

  • Ankara (Törökország), 
  • Bergen (Norvégia), 
  • Billund (Dánia), 
  • Lamezia Terme (Olaszország), 
  • Kefalónia és Kalamata (Görögország), 
  • Menorca (Spanyolország), 
  • Szófia és Várna (Bulgária), 
  • Dubrovnik és Zadar (Horvátország) irányába indulnak, 

míg a Ryanair többek között Krakkó (Lengyelország), Lamezia Terme (Olaszország) és Dubrovnik (Horvátország) felé bővíti kínálatát. 

Idén különösen erős lesz a görög és horvát desztinációk kínálata, miközben jelentős növekedés várható a balti és a skandináv régió irányába is. A balti fővárosokba kínált ülőhelyek száma 125 ezerre nő míg a skandináv piac 910 ezer ülőhellyel szerepel a menetrendben, a tengerentúli járatokhoz hasonlóan magas költési hajlandóságú beutazó forgalmat vetítve előre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!