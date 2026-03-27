Rákapcsol a Budapest Airport: új járatok, több kapacitás – idén is rekordot dönthet az utasforgalom

Március végén startol a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport nyári menetrendje, amely új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz – jelentette be a Budapest Airport.

Rekord számokat hozhat idén is az utasforgalom a Budapest Airport-on / Fotó: Baranyi Robert

Sokak számára a nyári menetrend legjobban várt újdonsága a transzatlanti járatok visszatérése: hét év kihagyás után májusban napi járattal tér vissza az American Airlines Budapest-Philadelphia összeköttetése, júniusban pedig újraindul az Air Canada heti négy torontói járata. Mindez az átszállási lehetőségek terén is hatalmas előnyt jelent az utasoknak: a két légitáraságnak köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz könnyebb az eljutás.

A járatok indulása az utasok mellett

a magyar gazdaság számára is kedvező hír: a beutazó forgalom tekintetében magas költésű szabadidős és üzleti utasok érkezését ösztönözhetik, és várhatóan tovább erősítik a folyami hajózáshoz kapcsolódó turizmust is

– hívták fel a figyelmet.

A Budapest Airport és a VINCI Airports együttműködése: diverzifikáció és járatfejlesztés

A 2026-os nyári menetrendben már megmutatkozik a Budapest Airport és a VINCI Airports által közel két éve megkezdett, diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégia eredménye is. Májustól a Condor közvetlen Budapest-Frankfurt járatot indít; a Lufthansa meglévő járataival együtt már heti mintegy 10 ezer ülőhely érhető el Németország egyik legfontosabb üzleti központját jelentő városba.

Ázsia felé is bővül a közvetlen kínálat: 2026 áprilisától az Asiana Airlines Szöul és Budapest között indítja el járatait, így a Korean Air meglévő összeköttetésével együtt már heti hatszor lehet eljutni a dél-koreai fővárosba. A kínai kapcsolatok is tovább erősödnek, a közvetlen kínai járatok utasforgalma 43 százalékos növekedést mutat 2024-hez képest. Az utasok mintegy harmada harmadik országból érkezik vagy oda utazik tovább, ami jól mutatja Budapest növekvő regionális szerepét az ázsiai légi kapcsolatokban.