Itt vannak a friss információk a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokról

Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik.

Vasárnap sem indulnak járatok a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Közel-Keletre

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogy beszámoltunk róla, a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi, és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Budapest Airport oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot.

Ma reggel nem indult el a Ryanair 8:20-as ammani járata.

Emellett törölték a következő, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló járatokat: