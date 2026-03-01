Itt vannak a friss információk a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokról

Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik.
Ahogy beszámoltunk róla, a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi, és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.
A Budapest Airport oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot.
Ma reggel nem indult el a Ryanair 8:20-as ammani járata.
Emellett törölték a következő, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló járatokat:
- a Wizz Air 10:15-kor induló dubai járatát
- az El-Al 10:50-es tel-avivi járatát
- a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
- az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
- a Wizz Air 13:15-ös abu-dzabi járatát
- a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
- az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
- a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
- az Emirates 15:15-ös dubai járatát
- az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
- az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
- a FlyDubai 21:5-ös dubai járatát