Itt vannak a friss információk a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokról

Az iráni konfliktus eszkalálódása miatt légtérkorlátozások vannak érvényben szinte a teljes közel-keleti térségben. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik.
Gyakorlatilag leállt a közel-kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik.

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér,Budapest, 2026. február 20.A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja a légikikötő új épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletétele napján, 2026. február 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Vasárnap sem indulnak járatok a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Közel-Keletre
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogy beszámoltunk róla, a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi, és ammani járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Budapest Airport oldalán olvasható információk alapján vasárnap is töröltek minden, a térségbe induló járatot. 

Ma reggel nem indult el a Ryanair 8:20-as ammani járata.

Emellett törölték a következő, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló járatokat: 

  • a Wizz Air 10:15-kor induló dubai járatát
  • az El-Al 10:50-es tel-avivi járatát
  • a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
  • az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
  • a Wizz Air 13:15-ös abu-dzabi járatát
  • a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
  • az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
  • a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
  • az Emirates 15:15-ös dubai járatát
  • az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
  • az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
  • a FlyDubai 21:5-ös dubai járatát

 

 

