Rengeteg leállás lesz áprilisban ennél a magyarországi nagybanknál

A CIB Bank arról tájékoztatja honlapján az ügyfeleit, hogy folyamatosan dolgoznak a szolgáltatásaik fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereik karbantartása is. Erre való tekintettel áprilisban több alkalommal is várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

A CIB Banknál áprilisban több alkalommal is várhatók kiesések egyes szolgáltatásoknál

A CIB Banknál az alábbi időpontokban várhatók kiesések

2026.04.01. 22:00 - 2026.04.02. 05:00

2026.04.08. 22:00 - 2026.04.09. 05:00

2026.04.15. 22:00 - 2026.04.16. 02:00

2026.04.16. 22:00 - 2026.04.17. 03:00

2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00

2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00

2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00

2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00

2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.10. 22:00 - 2026.04.11. 05:00 közötti időszakban

A CIB Business Online vámfizetés funkciója és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

2026.04.17. 22:00 - 2026.04.18. 05:00 közötti időszakban

Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is - a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

2026.04.20. 22:00 - 2026.04.21. 05:00 közötti időszakban

A CIB Bank Mobilalkalmazás regisztráció / újraregisztráció lehetősége, a CIB Business Online vámfizetés funkciója és az SMS-küldés szolgáltatás nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége természetesen ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.22. 22:00 - 2026.04.23. 01:00 közötti időszakban