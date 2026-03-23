Szombattól újra látogatható a főváros egyik legismertebb látványossága, a Citadella

A munkálatok eredményeként a Citadellán található zöldfelület a másfélszeresére nőtt, az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre, amelynek részeként kávézó, ajándékbolt és közösségi helyiségek várják a látogatókat. A falak megnyitásával az erőd ténylegesen szabadabbá és átjárhatóbbá vált. A Citadella keleti oldalán látványos lépcsősor vezet fel, amelyen keresztül a Szabadság-szobor felől közvetlenül be lehet jutni az udvarba és a parkba.

Az újjáéledő Citadella látványterve Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Nemzeti Hauszmann Program

A Citadella megújítása 2020 őszén kezdődött

A Citadella megújításának koncepcióját Taraczky Dániel, az art1st design studio vezető tervezője készítette. Az épületegyüttes ma egyszerre idézi meg a magyar történelem tragikus pillanatait, az elnyomás szimbólumait és az azok felszámolására tett szimbolikus lépéseket. Az erődfalak megnyitásával új belépési pontok, átjárók születtek, amelyek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik az addig elzárt területeket. A történeti metafora szerint a zsarnokság „fejét”, a nyugati rondellát, leválasztották a „testről”, így a tér megnyílt a belépő látogatók számára.

A megújulás részeként új kilátóteraszok épültek, amelyekről szinte az egész főváros panorámája megtekinthető.

A nyugati ágyútoronyban több mint 1700 négyzetméteren kapott helyet A Szabadság Bástyája című látványos kiállítás, amely a magyarság történetét és szabadságküzdelmeit mutatja be.

Több évtized után megújult a Szabadság-szoborcsoport is, a főszobor talapzatára pedig kereszt került, amely az 1100 éves magyar államiságot, a nyugati kereszténységet és az európai kultúrkört jelképezi.

A restaurálás részeként a szobor körüli terasz is új kialakítást kapott, megjelenésében illeszkedve a Citadella külső és belső közparkjaihoz.

A felújítások során több értékes lelet került elő

Feltárták az 1815-ben, József nádor kezdeményezésére épített kupolás egyetemi csillagvizsgáló falmaradványait, amely Európa egyik legkorszerűbb obszervatóriuma volt. Előkerült egy első világháborús, igazi ritkaságnak számító légvédelmi ágyútalp az Osztrák–Magyar Monarchia korából. Kelta, római és török kori érmék, valamint kerámiák is napvilágot láttak, gazdagítva az erőd történeti értékét. A munkálatok során II. világháborús lövedékeket és légibombákat is találtak, amelyeket a Magyar Honvédség biztonságosan elszállított – írták a Citadella hivatalos oldalán.