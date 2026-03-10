Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

termék

Fontos bejelentést tett a magyarországi üdítőgyártó, népszerű termékükről van szó

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új változatát jelentette be népszerű üdítőitalának a Coca-Cola, a termékkel már a magyar üzletekben is találkozhatnak a vásárlók. A vállalat közlése szerint a Coca-Cola Zero Koffein Zero Cukor nevű változatot az esti alkalmakra is ajánlja az üdítőital gyártója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
termékCoca-Colaüdítő

Az esték a kikapcsolódás és az együttlét kiemelt időszakai, ezért sok, a millenniumi generációhoz tartozó fogyasztó olyan italokat keres, amelyek jól illeszkednek ezekhez a pillanatokhoz, miközben nem kell aggódniuk a koffeinbevitel miatt - áll a vállalat közleményében. A cég szerint a Coca-Cola Zero Koffein Zero Cukor nevű termékük erre a fogyasztói igényre kínál megoldást.

Új termékváltozatot mutatott be a Coca-Cola Magyarország népszerű üdítőjéhez (illusztráció)
Új termékváltozatot mutatott be a Coca-Cola Magyarország népszerű üdítőjéhez (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Fogyasztói igényre reagál a Coca-Cola

A megújult üdítő fekete-arany csomagolásban érkezik az üzletek polcaira, a cég közlése szerint a megjelenés illeszkedik az esti fogyasztási alkalmak hangulatához.

„Megértjük, hogy az emberek értékelik az esti idejüket, és egyre inkább olyan üdítőitalt keresnek, amely támogatja a tudatos kikapcsolódás iránti igényüket. A megújult termék kifejezetten ezt a fogyasztói igényt elégíti ki” – mondja Szabó Andrea, a vállalat magyarországi márkamenedzsere. 

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. gyártó és forgalmazó vállalatként jelentős növekedést ért el: 2024-ben az adózott eredménye meghaladta a 11,2 milliárd forintot, a nettó árbevétel pedig közel 240 milliárd forintra nőtt. 

A vállalat a magyar üdítőital-piac egyik meghatározó szereplője. Emlékezetes: tavaly novemberben a vállalat megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatallal, melyben a cég vállalta, hogy módosítja a vendéglátóipari partnereivel kötött szerződéseit. A hatóság szerint a korábbi gyakorlat alkalmas lehetett a piaci verseny torzítására – mostantól azonban a kedvezmények feltételei átláthatóbbak és függetlenebbek lesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!