Fontos bejelentést tett a magyarországi üdítőgyártó, népszerű termékükről van szó

Az esték a kikapcsolódás és az együttlét kiemelt időszakai, ezért sok, a millenniumi generációhoz tartozó fogyasztó olyan italokat keres, amelyek jól illeszkednek ezekhez a pillanatokhoz, miközben nem kell aggódniuk a koffeinbevitel miatt - áll a vállalat közleményében. A cég szerint a Coca-Cola Zero Koffein Zero Cukor nevű termékük erre a fogyasztói igényre kínál megoldást.

Új termékváltozatot mutatott be a Coca-Cola Magyarország népszerű üdítőjéhez (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fogyasztói igényre reagál a Coca-Cola

A megújult üdítő fekete-arany csomagolásban érkezik az üzletek polcaira, a cég közlése szerint a megjelenés illeszkedik az esti fogyasztási alkalmak hangulatához.

„Megértjük, hogy az emberek értékelik az esti idejüket, és egyre inkább olyan üdítőitalt keresnek, amely támogatja a tudatos kikapcsolódás iránti igényüket. A megújult termék kifejezetten ezt a fogyasztói igényt elégíti ki” – mondja Szabó Andrea, a vállalat magyarországi márkamenedzsere.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. gyártó és forgalmazó vállalatként jelentős növekedést ért el: 2024-ben az adózott eredménye meghaladta a 11,2 milliárd forintot, a nettó árbevétel pedig közel 240 milliárd forintra nőtt.

A vállalat a magyar üdítőital-piac egyik meghatározó szereplője. Emlékezetes: tavaly novemberben a vállalat megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatallal, melyben a cég vállalta, hogy módosítja a vendéglátóipari partnereivel kötött szerződéseit. A hatóság szerint a korábbi gyakorlat alkalmas lehetett a piaci verseny torzítására – mostantól azonban a kedvezmények feltételei átláthatóbbak és függetlenebbek lesznek.