A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Ez durva: perbe fogták a Colgate-et a gyerekeknek szánt termékei miatt

A Colgate-nak bíróság előtt kell felelnie a kisgyermekeknek szánt szájvíz biztonságos használatával kapcsolatos állításaiért az Egyesült Államokban. A felperesek szerint a Colgate csomagolása – élénk színeivel és a gyerekek által kedvelt, rágógumit és gyümölcsöket idéző ízesítésekkel – azt sugallja, hogy a kisgyermekek számára is biztonságos a szájvizek használata, valamint, hogy akár ugyanannyi mennyiséget is használhatnak azokból, mint az idősebb gyerekek vagy a felnőttek. Ez azonban nem így van, mert a fluor lenyelve káros lehet.
Csoportos kereset indult a Colgate ellen az Egyesült Államokban, melyben a felperesek azzal érvelnek, hogy a Colgate nem az amerikai egészségügyi hatóságok jelzéseivel összhangban járt el egyes termékeinek csomagolásával kapcsolatban. Az egészségügyi figyelmeztetések ugyanis úgy szólnak, hogy a 6 év alatti gyermekek nem használhatnak fluoridos szájöblítőket, és azt is javasolják, hogy a 2 és 6 év közötti gyerekek csak „borsónyi” mennyiségű fluoridos fogkrémet használjanak. A Colgate termékeinek csomagolása kapcsán megtévesztően járhatott el ezekben a vonatkozásokban.

Helyt adott a bíró a Colgate elleni csoportos felperesi beadványak (képünk illusztráció)
Helyt adtak a Colgate elleni beadványnak

A Reuters tudósítása szerint egy szövetségi bíró helyben hagyta a felperesi beadványt, ezzel peres eljárásokat indítva el. Vagyis a Colgate-Palmolive vállalatnak két olyan perrel is szembe kell néznie, amelyek szerint a szájöblítő termékeinek csomagolása 

félrevezeti a szülőket, és azt a benyomást kelti, hogy a 6 év alatti gyermekek is biztonságosan használhatják azokat. 

Ugyanakkor a bíró elutasított egy hasonló keresetet, amely a Colgate fogkrémekre vonatkozott.

Az ügyben eljáró chicagói szövetségi bíró, Andrea Wood szerint a csomagolás alapján a fogyasztók számára nem feltétlenül egyértelmű, 

  • hol húzódik a határ a szájöblítők használatában, 
  • különösen azért, mert a legtöbb Colgate-címkén hangsúlyosan szerepel a „kicsiknek” vagy a „gyerekeknek” felirat.

A bíró nem fogadta el a Colgate érvelését, miszerint a fogyasztók tisztában vannak azzal, hogy a szájöblítők vény nélkül kapható gyógyszernek minősülnek, ebből adódan pedig elolvasnák ezért elolvassák a hátoldali címkéket is, melyeken az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal által előírt figyelmeztetések szerepelnek a kisgyermekekre vonatkozóan.

A fogkrémek esetében azonban más a helyzet – tette hozzá a bíró –, mivel a címkéken egyértelmű utasítás található arra, hogy a 2 és 6 év közötti gyermekek csak borsónyi mennyiséget használjanak.

 „Összefüggésében vizsgálva a teljes csíknyi fogkrémet ábrázoló fogkefe csupán a fogmosás aktusát hivatott szemléltetni” – közölte Wood döntése nyomán.

A New York-i székhelyű Colgate és jogi képviselői egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.

A felperesek ügyvédje, Michael Connett szerint a bíróságok egyre befogadóbbak a megtévesztő címkézéssel kapcsolatos keresetek iránt. „Ezek a döntések remélhetőleg figyelmeztetésként szolgálnak a gyártók számára, hogy hagyjanak fel a fluoridos termékek nem biztonságos használatának népszerűsítésével” – mondta.

Népszerű higiéniai márkák csomagolásai válhanak egyértelműbbekké

A Procter & Gamble – amely a Crest márkát gyártja –, valamint a Perrigo és a Sanofi ellen szintén indultak perek a gyermekeknek szánt fluoridos termékek csomagolása miatt.

A Reuters cikke felidézi, hogy a Colgate tavaly szeptemberben megállapodott abban, hogy új csomagolást vezet be a Colgate, a Tom's of Maine és a hello márkájú fogkrémei esetében, lezárva ezzel a Ken Paxton texasi főügyész által indított vizsgálatot. A Procter & Gamble januárban jutott hasonló megállapodásra csomagolásainak egyértelművé tétele kapcsán.

 

