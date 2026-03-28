Ez durva: perbe fogták a Colgate-et a gyerekeknek szánt termékei miatt

Csoportos kereset indult a Colgate ellen az Egyesült Államokban, melyben a felperesek azzal érvelnek, hogy a Colgate nem az amerikai egészségügyi hatóságok jelzéseivel összhangban járt el egyes termékeinek csomagolásával kapcsolatban. Az egészségügyi figyelmeztetések ugyanis úgy szólnak, hogy a 6 év alatti gyermekek nem használhatnak fluoridos szájöblítőket, és azt is javasolják, hogy a 2 és 6 év közötti gyerekek csak „borsónyi” mennyiségű fluoridos fogkrémet használjanak. A Colgate termékeinek csomagolása kapcsán megtévesztően járhatott el ezekben a vonatkozásokban.

Helyt adott a bíró a Colgate elleni csoportos felperesi beadványak

Fotó: Unsplash

Helyt adtak a Colgate elleni beadványnak

A Reuters tudósítása szerint egy szövetségi bíró helyben hagyta a felperesi beadványt, ezzel peres eljárásokat indítva el. Vagyis a Colgate-Palmolive vállalatnak két olyan perrel is szembe kell néznie, amelyek szerint a szájöblítő termékeinek csomagolása

félrevezeti a szülőket, és azt a benyomást kelti, hogy a 6 év alatti gyermekek is biztonságosan használhatják azokat.

Ugyanakkor a bíró elutasított egy hasonló keresetet, amely a Colgate fogkrémekre vonatkozott.

Az ügyben eljáró chicagói szövetségi bíró, Andrea Wood szerint a csomagolás alapján a fogyasztók számára nem feltétlenül egyértelmű,

hol húzódik a határ a szájöblítők használatában,

különösen azért, mert a legtöbb Colgate-címkén hangsúlyosan szerepel a „kicsiknek” vagy a „gyerekeknek” felirat.

A bíró nem fogadta el a Colgate érvelését, miszerint a fogyasztók tisztában vannak azzal, hogy a szájöblítők vény nélkül kapható gyógyszernek minősülnek, ebből adódan pedig elolvasnák ezért elolvassák a hátoldali címkéket is, melyeken az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal által előírt figyelmeztetések szerepelnek a kisgyermekekre vonatkozóan.

A fogkrémek esetében azonban más a helyzet – tette hozzá a bíró –, mivel a címkéken egyértelmű utasítás található arra, hogy a 2 és 6 év közötti gyermekek csak borsónyi mennyiséget használjanak.

„Összefüggésében vizsgálva a teljes csíknyi fogkrémet ábrázoló fogkefe csupán a fogmosás aktusát hivatott szemléltetni” – közölte Wood döntése nyomán.