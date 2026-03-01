Az ország első mozgólépcsőjét az áruház kapta, ahol „minden szinten szinte minden” volt

Száz éve, 1926. március 1-jén nyílt meg a budapesti Blaha Lujza téren a Corvin áruház, a magyar kiskereskedelem történetének később ikonikus egységévé vált szereplője.

A Corvin áruházról 1971-ben készített felvétel, jobbra a Rókus kórház

Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Budapest első közlekedési lámpáját a Corvin áruház miatt létesítették

A Blaha Lujza téri Corvin áruház eredeti épülete 1926-ban készült klasszicista stílusban, ami mai jellegtelen külseje alatt még mindig megtalálható. A palota Reiss Zoltán építész és Jemnitz E. Zsigmond statikus tervei alapján készült, a kivitelező Mann József és fia volt; Reiss tervezte az 1929-ben elkészült irodaépületet is. A lapos tetős, vasbetonvázas épület közepén két emelet magas, üvegmennyezettel fedett és galériával övezett csarnok helyezkedett el. Az emeletre hátul középen díszlépcső vezetett, kétoldalt liftek működtek, a felső szintekre oldalt két lépcsőház vitt fel. A részvénytársaság elnöke, egyben az áruház első igazgatója a német Lewin Miksa lett, halála után fia lépett helyére. A céget Németországban a nácik hatalomra jutása után tulajdonosai zsidó származása miatt csődbe kényszerítették, és birodalmi tulajdonba került.

A kilenc tengelyes főhomlokzat földszinti kirakatai felett az első emeleten félköríves portálok és baluszteres (oszlopformájú támaszték) erkélyek helyezkedtek el, a másik három szintet jón falpillérek tagolták, kétemeletnyi ablakmezőkkel. A homlokzatot lezáró főpárkány fölött ismét baluszteres korlát, a sarkokon kőbábok, a főbejárat fölött négy nőalak állt. A középrizalitot (az épület teljes szélességében végig futó kiszögellés) páros pilaszterek (féloszlopok) hangsúlyozták. A központi csarnokot és a főlépcsőt is Beck Ö. Fülöp és Pongrácz Szigfrid szobrai, plasztikái díszítették alkotásai díszítették.

A klasszicizáló épület összhangot teremtett a díszes homlokzat és a gyakorlati igények között. A pincébe került az anyagkiadás, szociális blokk, kazán, szellőzés és a vásárlók ruhatára. Az első három szintet kitöltötte a 17 ezer négyzetméteres, oszlopok tagolta vásárlótér, a harmadikon és a negyediken műhelyek, raktárak, az alacsonyabb oldalszárnyakban irodák voltak.

1931-től az áruházban üzemelt az ország első mozgólépcsője.

A központi helyen fekvő, a vevőket három utcán is kirakatokkal csábító áruház gyorsan népszerűvé vált: nagy forgalma miatt a főváros első közlekedési lámpája is előtte, a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán létesült. A Corvinban lehetett

kávézni,

ebédelni,

gyorsfényképet készíttetni,

menetjegyet vásárolni,

divatbemutatókat és kiállításokat is rendeztek, délutánonként élőzene szólt.

Csomagküldő szolgálat is működött és rendelés útján is lehetett vásárolni, itt tartottak az országban először szezonvégi kiárusítást.