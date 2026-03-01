Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Ezt látnia kell!

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

áruház

Az ország első mozgólépcsőjét az áruház kapta, ahol „minden szinten szinte minden” volt

51 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 20. század elején magyar vállalkozók már több nyugati mintára épült áruházat nyitottak Budapesten, a külföldi tőkéből létesültek közül a Corvin volt az első. A Blaha Lujza téren, az egykori Népszínház szomszédságában álló telken a századforduló idején az egyik első pesti mozi, az Apolló mozi működött, amely az első világháború után átköltözött az Erzsébet körúti Royal Szállóba. A lebontott épületet helyén 1925-ben kezdte két német és egy holland cég kétmillió aranykorona költséggel építeni a Corvin Nagyáruháza. Cikkünk a Nemzeti Archívum Sajtóarchívum anyagának felhasználásával készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áruházCorvinBlaha Lujza tér

Száz éve, 1926. március 1-jén nyílt meg a budapesti Blaha Lujza téren a Corvin áruház, a magyar kiskereskedelem történetének később ikonikus egységévé vált szereplője.

Corvin áruház, 1971
A Corvin áruházról 1971-ben készített felvétel, jobbra a Rókus kórház
Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Budapest első közlekedési lámpáját a Corvin áruház miatt létesítették

A Blaha Lujza téri Corvin áruház eredeti épülete 1926-ban készült klasszicista stílusban, ami mai jellegtelen külseje alatt még mindig megtalálható. A palota Reiss Zoltán építész és Jemnitz E. Zsigmond statikus tervei alapján készült, a kivitelező Mann József és fia volt; Reiss tervezte az 1929-ben elkészült irodaépületet is. A lapos tetős, vasbetonvázas épület közepén két emelet magas, üvegmennyezettel fedett és galériával övezett csarnok helyezkedett el. Az emeletre hátul középen díszlépcső vezetett, kétoldalt liftek működtek, a felső szintekre oldalt két lépcsőház vitt fel. A részvénytársaság elnöke, egyben az áruház első igazgatója a német Lewin Miksa lett, halála után fia lépett helyére. A céget Németországban a nácik hatalomra jutása után tulajdonosai zsidó származása miatt csődbe kényszerítették, és birodalmi tulajdonba került.

A kilenc tengelyes főhomlokzat földszinti kirakatai felett az első emeleten félköríves portálok és baluszteres (oszlopformájú támaszték) erkélyek helyezkedtek el, a másik három szintet jón falpillérek tagolták, kétemeletnyi ablakmezőkkel. A homlokzatot lezáró főpárkány fölött ismét baluszteres korlát, a sarkokon kőbábok, a főbejárat fölött négy nőalak állt. A középrizalitot (az épület teljes szélességében végig futó kiszögellés) páros pilaszterek (féloszlopok) hangsúlyozták. A központi csarnokot és a főlépcsőt is Beck Ö. Fülöp és Pongrácz Szigfrid szobrai, plasztikái díszítették alkotásai díszítették.

A klasszicizáló épület összhangot teremtett a díszes homlokzat és a gyakorlati igények között. A pincébe került az anyagkiadás, szociális blokk, kazán, szellőzés és a vásárlók ruhatára. Az első három szintet kitöltötte a 17 ezer négyzetméteres, oszlopok tagolta vásárlótér, a harmadikon és a negyediken műhelyek, raktárak, az alacsonyabb oldalszárnyakban irodák voltak. 

1931-től az áruházban üzemelt az ország első mozgólépcsője.

A központi helyen fekvő, a vevőket három utcán is kirakatokkal csábító áruház gyorsan népszerűvé vált: nagy forgalma miatt a főváros első közlekedési lámpája is előtte, a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán létesült. A Corvinban lehetett

  • kávézni, 
  • ebédelni, 
  • gyorsfényképet készíttetni, 
  • menetjegyet vásárolni, 
  • divatbemutatókat és kiállításokat is rendeztek, délutánonként élőzene szólt.

Csomagküldő szolgálat is működött és rendelés útján is lehetett vásárolni, itt tartottak az országban először szezonvégi kiárusítást.

Tisztességtelen akciótartás miatt bírságolták meg a Corvin áruházat

A Corvin áruháznak a két világháború között csaknem 700 alkalmazottja volt, a dolgozók gyermekei számára az épületben óvodát létesítettek. Bár a célközönség a városi középosztály volt, a vékonyabb pénztárcájúak az úgynevezett egypengős osztályon vásárolhattak. Később a Stáhly utcai irodaépület két szintjén is elárusítóteret alakítottak ki, a harmadikon 1933-ban élelmiszer-osztály nyílt. Az áruházat a kiskereskedők 1932-ben tisztességtelen versennyel vádolták meg, mivel egy kisorsolt vevőnek utólag visszaadta vásárlásának összegét a bíróság a keresetnek helyt adott, a Corvint bírsággal sújtotta s eltiltotta az akció megismétlésétől.

Az áruház a második világháború végén, a főváros ostroma alatt kiégett. A helyreállítás után, 1947-ben mint volt német tulajdon a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal kezébe került, csak 1952-ben kapta meg a magyar állam, neve 1957-ig Budapest Nagyáruház lett. Az áruház a Rákosi-korszakban érthető okokból jóval szegényesebb kínálattal működött, és egy konfekcióüzemet is létrehoztak benne. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során az épület ismét megrongálódott, nem sokkal később tűz ütött ki benne és lényegében életveszélyessé vált. A felújítás 1966 és 1971 között több fázisban, a „szocialista modernizáció” jegyében zajlott.

Mivel a Corvin a főváros egyik legjelentősebb üzletközpontjának számított, a szakaszos felújítás során a boltok egy része nyitva tartott.

A felújításra szánt 85 millió forintos költségvetést az illetékes minisztérium előbb 50, majd 35 millióra csökkentette, a külső és belső rekonstrukció végül Batka István tervei alapján valósult meg. A spórolás jegyében a főhomlokzat alumíniumborítást kapott, az ablakokat befalazták. A központi csarnokot egy vasbeton födémmel megosztották, az üvegtető megszűnt, modernizálták a belső tereket. 1980-ban nyílt meg a nagy földszinti élelmiszerosztály, 1990-ben pedig az emeleti étterem. A népszerű áruházat többek között a „legnagyobb áruház - legnagyobb választék”, „nincs karácsony Corvin nélkül”, „minden szinten szinte minden” szlogennel reklámozták.

Lapozza végig galériánkat a Corvin áruház elmúlt száz évének történetéből!

Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Corvin áruház, Corvináruház, 100 éve nyílt meg
Galéria: 100 éve nyílt meg a Corvin áruház
1/15
Blaha Lujza tér, Corvin Áruház, 1930

A modern üzletközpontokkal nem állta a versenyt, de feltámadt hamvaiból

A tulajdonos Centrum Áruházak 1988-ban fuzionált a Skálával, de a plázák megjelenése után egyre kevésbé volt versenyképes. A régi homlokzat visszaállítását már a Blaha Lujza tér rekonstrukciójára 1984-ben kiírt pályázat résztvevői is felvetették. 

A főhomlokzatot 2003-ban műemlékké nyilvánították, három évvel később a földszinten egy nagyméretű élelmiszer áruház és könyvesbolt nyílt. 

Szóba került az épület teljes felújítása is, azonban a 2008-as gazdasági világválság miatt a tervek papíron maradtak. Az áruház negyedik és ötödik emeletén 2007 és 2018 között a Corvintető szórakozóhely üzemelt, a harmadikon 2012 és 2017 között a Müszi civil és kulturális közösségi tér működött.

2018-ban végül sor került az alumíniumburkolat elbontására és az áruház teljeskörű felújítására; a Corvin Palace névre átkeresztelt üzletkomplexum 2023-ban nyitotta meg újra kapuit a vásárlók előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!