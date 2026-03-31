Jó hírt kaptak a magyar családok: hamarosan érkezik a családi pótlék

A Magyar Államkincstár a folyósítást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjain végzi, és a banki jóváírás általában az utalás napján megtörténik. Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Sok család még a húsvéti ünnepek előtt megkapja a családi pótlékot

Mivel április 1-je, azaz a hónap első napja is hétköznapra esik, így idén a márciusi családi pótlék április 2-án, csütörtökön, azaz még a húsvéti hosszú hétvége előtt jelenik meg a bankszámlákon. Így a családok jó része még az ünnepek előtt hozzájuthat a támogatáshoz.

A postai kézbesítés ezt követően, a megszokott ütemezés szerint történik, a banki utalást követő 2–4 munkanapon belül.

Vagyis akik postai kézbesítéssel kapják meg az ellátást, azoknak valamivel hosszabb várakozással kell számolniuk.

A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztató szerint a különböző családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai szintén április 2-ára esnek, többek között ekkor érkezik a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, valamint a vakok személyi járadéka.

Az alábbi napokon érkezik a családi pótlék az idei év hátralévő részében: