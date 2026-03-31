Jó hírt kaptak a magyar családok: hamarosan érkezik a családi pótlék

A Magyar Államkincstár a folyósítást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjain végzi, és a banki jóváírás általában az utalás napján megtörténik. Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Mivel április 1-je, azaz a hónap első napja is hétköznapra esik, így idén a márciusi családi pótlék április 2-án, csütörtökön, azaz még a húsvéti hosszú hétvége előtt jelenik meg a bankszámlákon. Így a családok jó része még az ünnepek előtt hozzájuthat a támogatáshoz.
A postai kézbesítés ezt követően, a megszokott ütemezés szerint történik, a banki utalást követő 2–4 munkanapon belül.
Vagyis akik postai kézbesítéssel kapják meg az ellátást, azoknak valamivel hosszabb várakozással kell számolniuk.
A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztató szerint a különböző családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai szintén április 2-ára esnek, többek között ekkor érkezik a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, valamint a vakok személyi járadéka.
Az alábbi napokon érkezik a családi pótlék az idei év hátralévő részében:
- 2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)
- 2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)
- 2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)
- 2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)
- 2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)
- 2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)
- 2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)
- 2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)
- 2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)
- 2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)