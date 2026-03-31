Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

családi pótlék

Jó hírt kaptak a magyar családok: hamarosan érkezik a családi pótlék

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok család még a húsvéti hosszú hétvége előtt megkapja a családi pótlékot, ami számos háztartásban jelenthet könnyebbséget az ünnepi kiadások előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
családi pótlékhúsvéti ünnepekcsaládtámogatásMagyar Államkincstárcsalád

A Magyar Államkincstár a folyósítást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjain végzi, és a banki jóváírás általában az utalás napján megtörténik. Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. 

édesanya, illusztráció, családi pótlék
Sok család még a húsvéti ünnepek előtt megkapja a családi pótlékot 
Fotó: Unsplash

Mivel április 1-je, azaz a hónap első napja is hétköznapra esik, így idén a márciusi családi pótlék április 2-án, csütörtökön, azaz még a húsvéti hosszú hétvége előtt jelenik meg a bankszámlákon. Így a családok jó része még az ünnepek előtt hozzájuthat a támogatáshoz

A postai kézbesítés ezt követően, a megszokott ütemezés szerint történik, a banki utalást követő 2–4 munkanapon belül. 

Vagyis akik postai kézbesítéssel kapják meg az ellátást, azoknak valamivel hosszabb várakozással kell számolniuk

A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztató szerint a különböző családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai szintén április 2-ára esnek, többek között ekkor érkezik a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, valamint a vakok személyi járadéka.

Az alábbi napokon érkezik a családi pótlék az idei év hátralévő részében:

  • 2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)
  • 2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)
  • 2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)
  • 2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)
  • 2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)
  • 2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)
  • 2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)
  • 2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)
  • 2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)
  • 2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!