Vészhelyzetet hirdettek: kifogyhat az üzemanyag, már a zuhanyzással is spórolni kell

Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong országos energiatakarékossági kampányra szólított fel az iráni háború olaj- és gázellátását fenyegető kockázatok miatt, aminek jegyében a közintézmények a hét közepétől már csökkentették a személygépkocsik használatát.
A közszféra járműveire rotációs rendszert léptettek életbe: az 1-es vagy 6-os számjegyre végződő rendszámmal rendelkező autók hétfőn, a 2-esre vagy 7-esre végződők pedig kedden nem közlekedhetnek. A magántulajdonú járművek forgalmi korlátozásai egyelőre önkéntesek, de felülvizsgálhatják azokat, ha emelkedik az energia riasztási szint, azaz mélyül a válság.
Dél-Korea: takarékoskodás minden szinten
Emellett 12 energiatakarékos gyakorlat bevezetésére szólítják fel a lakosságot, köztük a rövidebb zuhanyozásra, a telefonok és elektromos járművek alacsonyabb tarifájú, nappali töltésére, valamint a mosógépek és porszívók hétvégi használatára.
A kormány felkérte az 50, legtöbb olajat felhasználó vállalkozást a fogyasztás csökkentésére, valamint egyéb környezetvédelmi lépéseket irányoztak elő.
Az energiabiztonság megteremtése érdekében Szöul májusig újraindít öt atomreaktort, enyhíti a szénerőművekre vonatkozó korlátozásokat, bővíti a megújuló energiaforrásokat az LNG-től való hosszú távú függőség csökkentése érdekében, és meghosszabbíthatja három, idén bezárásra tervezett szénerőmű élettartamát.
Az energiamix kiigazítása várhatóan akár 14.000 tonnás megtakarítást is eredményezhet, ami az ország átlagos napi 69.000 tonnás LNG-fogyasztásának akár 20 százalékát is jelentheti.
A hatalmas ipari konglomerátum, a Hyundai szintén energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be több leányvállalatánál, köztük a járműhasználat önkéntes korlátozását, a műanyagfelhasználás csökkentését és az energiafogyasztás mérséklésére irányuló olyan lépéseket, mint a világítás korlátozása, illetve lekapcsolása.
Szükség is van ilyen intézkedésekre, ugyanis a Reuters tudósítása szerint a benzin ára az elmúlt időszakban megduplázódott a közel-keleti válság miatt az országban.
A Hormuzi-szoros blokádja betett az ország gazdaságának
Az Irán elleni folyamatos amerikai-izraeli légicsapások és Teherán válaszcsapásai súlyos zavarokat okoztak a globális energiapiacokon, és szinte teljesen leállt a Hormuzi-szoroson a tartályhajó-forgalom.
Márpedig Dél-Korea az ipari minisztérium adatai szerint a nyersolaj mintegy 70 százalékát ezen az útvonalon keresztül importálja.
Az ország fenyegető energiaválsággal néz szembe, annak ellenére, hogy körülbelül 190 millió hordó olajkészlettel rendelkezik
- ebből 100 millió hordót a kormány,
- 90 milliót pedig magáncégek birtokolnak.
Míg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szabványai szerint a tartalékok akár 208 napra is elegendőek lehetnek, ez a szám nem tartalmazza a petrolkémiai exportot, így a tényleges időkeret jelentősen rövidebb.
A Korea National Oil Corporation adatai szerint a 2024-es napi 2,9 millió hordós fogyasztási rátával számolva a tartalékok két hónapig sem biztos, hogy elegendőek lehetnek.
A kormány 24 millió hordó olaj leszállítására vonatkozó ígéretet kapott az Egyesült Arab Emírségektől, de a szállítmányok időzítése továbbra sem világos.