Milliárdok maradnak a magyar autósoknál, mostantól sok minden megváltozik

Búcsúzhatnak az autósok az eddig a mobilparkoláshoz kapcsolódó kényelmi díjtól, mert mától, azaz március 16-tól nincs kényelmi díj a mobilparkolásban – jelentette be online közösségi oldalon videós bejegyzésében Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Az államtitkár szerint az intézkedésnek köszönhetően évente összesen 3,5 milliárd forint marad az autósoknál.

Március 16-tól nem kell kényelmi díjat fizetni a mobilparkolás után

Mostantól minden mobilparkolás kényelmi díj nélküli

A korábban már bejelentett változtatás látszólag apró jelentőségű egy-egy mobilparkolási alkalomra gondolva, összességében azonban nagy jelenőségű. Miként megírtuk, Budapesten tavaly mintegy 34 millió alkalommal indítottak mobilparkolást, így az intézkedés érezhető könnyebbséget hoz az autósoknak.

Videójában Solymár Károly Balázs azt mondja, hogy az átlagos kényelmi díj 70 forint volt tranzakcióként, de voltak szolgáltatók, melyek platformján 100-200 forintot szedtek be a mobilparkoláshoz kapcsolódóan.

„Mosantól mobilon, bármely szolgáltatón keresztül, díjmentesen tudnak parkolni az autósok” - foglalta össze az államtitkár, aki hozzátette: otton lehet hagyni az eddig a parkolás miatt magunknál tartott aprót.

A kényelmi díjat az e-matrica vásárlásoknál szeptemberben törölte el a kormány. Az első hat hónapban ezzel 1,7 milliárd forintot spóroltunk meg a sztrádahasználóknak. A költségcsökkentő lépések még vonzóbbá teszik a gyors és korszerű digitális értékesítési megoldásokat.

Tavaly szeptemberben az e-matrica után töröltük el a kényelmi díjat, az évente két és fél milliárd megtakarítást okoz, úgyhogy ezzel a két intézkedéssel együttesen hat milliárd forintot hagyunk az autósok zsebében.

– mondta nemrég a díj eltörlése kapcsán az államtitkár.

