Csendben, hírverés nélkül zárt boltot a dm Magyarország

Újabb magyarországi drogéria zárt be a februárban megszűnt egyik Rossmann üzlet után: a dm Magyarország egyik budapesti üzlete húzta le véglegesen a rolót. A dm Magyarország eddig Soroksáron, a Hősök terén található egységének megszüntetésnek okáról a magyarországi vállalat nem közölt részleteket.
A korábban a budapesti Kőbánya városrészben működő Rossmann után most egy újabb drogéria szűnt meg Magyarországon. A dm Soroksáron, a Hősök terén működő üzlete a napokban végleg bezárt.

dm Magyarország
Véglegesen bezárt a dm Magyarország egyik budapesti üzlete (illusztráció)
Fotó: dm Magyarország

Soroksári dm üzlet zárt be

A dm bezárására a Facebook közösségi oldalon működő, a XXIII. kerület ügyeivel, híreivel foglalkozó egyik profilon megjelent bejegyzés hívta fel a figyelmet. A bejegyzésből kiderül, hogy az eddig a soroksári Hősök terén működő dm véglegesen bezárt:

A bejegyzés mostanáig összesen közel 150 reakciót és megosztást kapott. A hozzászólások között nagy számban szerepelnek olyanok, melyek szerint a kerület szóban forgó városrészének kiskereskedelmi ellátottsága csökken, és az ott élőknek máshova kell utazniuk bizonyos vásárlásaik lebonyolításához.

A hozzászólók között többen feltették a kérdést, hogy miért zárt be az üzlet. Erre a bejegyzés alatt hivatalos válasz nem jelent meg a dm Magyarország részéről. A kommentelők egy része felvetette, hogy a drogéria bezárására vállalati döntés nyomán, mégpedig azért kerülhetett sor, mert az üzlet forgalma nem hozta a cégen belül elvárt szintet.

A dm Magyarország jelentős kiskereskedelmi szereplő hazánkban, a hálózathoz több mint 260 bolt tartozik, a cégnél több mint 3 600 dolgozót foglalkoztatnak.

Miként az Origo megírta, februárban egy budapesti Rossmann üzlet zárt be véglegesen.

 

