Trump történelmi tettre készül a dollárral, már júniusban kiderülhet minden

A tárca közlése szerint az intézkedés célja, hogy ezen a módon is hozzájáruljon az Egyesült Államok alapításának közelgő 250. évfordulója megünnepléséhez. A lépés történelmi jelentőségű: most először fordul elő, hogy hivatalban lévő amerikai elnök aláírása szerepel a törvényes fizetőeszközön. A változtatás kapcsán eltávolítják a pénzügyminisztériumi kincstárnok aláírását a dollár bankjegyekről – ilyenre utoljára 1861-ben volt példa.

Donald Trump amerikai elnök aláírása kerül a dollár bankjegyeire az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából

Emlékérme után jöhet a Trump-dollár

Nem ez lesz az egyetlen ilyen fejlemény: miként az Origón megírtuk, Donald Trump arcmása emlékérmére is kerülhet a 250. évforduló alkalmából, noha a bankjegyre kerülő aláírása mindenképpen más dimenziót képvisel, hiszen ez esetben a napi készpénzforgalomba kerülő dollárbankókról van szó.

A pénzügyminiszter, Scott Bessent közleményében így fogalmazott Trump aláírásának bankjegyre kerüléséről: „Trump elnök vezetése alatt példátlan gazdasági növekedés, a dollár tartós dominanciája, valamint pénzügyi erő és stabilitás felé haladunk. Nincs is kifejezőbbb módja annak, hogy elismerjük nagy országunk és Donald J. Trump elnök történelmi eredményeit, mint az ő nevét viselő amerikai dollárbankjegyek. Méltó, hogy ez a történelmi fizetőeszköz a 250. évforduló alkalmából kerüljön kibocsátásra” – idézi a Guardian.

A Reuters értesülései szerint

az első, Trump és Bessent aláírását viselő 100 dolláros bankjegyeket júniusban kezdik nyomtatni, majd a következő hónapokban más címletek is sorra kerülnek.

Az amerikai kincstárnok, Brandon Beach szintén közleményben hangsúlyozta: „Ahogy közeledik nagy nemzetünk 250. évfordulója, az amerikai fizetőeszköz továbbra is a jólét, az erő és az amerikai nép megingathatatlan szellemiségének szimbóluma marad Trump elnök vezetése alatt.”

Ez az intézkedés egy újabb azok sorában, hogy Trump neve és arcmása megjelenik egyre több amerikai intézményben. Korábban átnevezték az Egyesült Államok Békeintézetét (United States Institute of Peace – USIP) Donald J. Trump Békeintézetre, a Kennedy Center előadóművészeti központot, valamint egy új hadihajó-osztályt is nevével azonosítanak.