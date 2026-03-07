Döntött a kormány: a szakképzés oktatói is kapnak egyszeri juttatást – mutatjuk a részleteket

Újabb lépés a szakképzésben oktatóknak. A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzés oktatók, a pedagógusokhoz hasonlóan – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton.
Közösségi oldalán látható videójában úgy fogalmazott: szakképzésünk 2020-ban megújult, és vele együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett.
A kormány azóta már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét. És ez eredmény. A fizetések több mint kétszeresére nőttek 2020-hoz képest”
– mutatott rá.
Hankó Balázs szerint a cél világos, hogy a legjobb szakemberek tanítsák a jövő mestereit. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország ma Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak. A cél pedig, hogy Európában elsők és világban is dobogósok legyünk – hangsúlyozta a miniszter.
A pedagógusok nemsokára kézhez vehetik az egyszeri juttatást
Heteken belül elutalják a tanárokhoz azt a juttatást, amelyről februárban döntött a kormány.
Ennek értelmében a köznevelésben dolgozó pedagógusok egyszeri, bruttó 152 400 forintos bérkiegészítést kapnak.
Most ezt a döntést egészíti ki a kormány a szakképzésben dolgozók egyszeri támogatásával.
Az állami intézményekben oktató tanárok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején vehetik kézhez a juttatást. Az intézkedés a teljes köznevelési pedagógusállományt érinti, ami Magyarországon nagyjából több mint 140 ezer tanárt jelent.
A juttatások célja az, hogy kompenzálja azt a különbséget, amely a pedagógusbérek és a diplomás átlagkereset között alakult ki, mivel a pedagógusok átlagbére 2025-ben nem érte el a diplomások átlagbérének nyolcvan százalékát.