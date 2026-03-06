Új szintre lépett a drogkereskedelem: kokainszállító tengeralattjáróra csaptak le Ecuadorban – elképesztő fotók

A lefoglalt félig merülő hajó 6000 gallon (22 700 liter) üzemanyagot szállított, és készen állt egy „hosszú kábítószer-csempész útra” – közölte az ecuadori védelmi minisztérium egy közleményben. A csapatok a tengeralattjárót egy mangrove mocsárban találták meg a Cayapas–Mataje természetvédelmi területen – számolt be róla a BBC. Emellett felfedeztek egy közeli tábort is, amelyet állításuk szerint bűnözők használtak logisztikai központként, hogy drog-csempészetre készítsék fel a hajókat.

Új szintre lépett a drogkereskedelem: kokainszállító tengeralattjáróra csaptak le Ecuadorban. Fotó: Ecuadorean Defence Ministry

Annak ellenére, hogy Ecuador nem állít elő drogot, a világ kokaintermelésének 70%-a ma már a kikötőin keresztül áramlik

A kokaint a szomszédos Kolumbiából és Peruból – a világ két legnagyobb kokaintermelőjéből – csempészik az országba. Ecuadort a Kolumbiához és Peruhoz való közelsége és kiterjedt kikötői infrastruktúrája teszi ideális tranzitországgá. Az ecuadori belügyminisztérium szerint tavaly közel 300 tonna kábítószert foglaltak le, ami új éves rekord.

Ecuador mára kulcsfontosságú országgá vált, amelyen keresztül a tiltott kábítószerek Dél-Amerikából az Egyesült Államokba, Európába és egészen Ausztráliáig jutnak.

Az ecuadori bűnszervezetek bevétele 2022-ben körülbelül 150 millió dollár volt, az ecuadori pénzügyi rendszeren keresztül tisztára mosott pénz teljes összegét 2021-ben pedig 3,5 milliárd dollárra becsülték.

A kereskedelmet a fogyasztók táplálják, különösen Európában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában. Az ENSZ adatai szerint a globális kokainfogyasztás rekordmagasságot ért el. Felméréseik szerint az Egyesült Királyságban van a világ második legmagasabb kokainfogyasztási aránya. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA) becslése szerint az Egyesült Királyság évente körülbelül 117 tonna kokaint fogyaszt, és Európa legnagyobb piacával rendelkezik.

A csempészek gyakorta Ecuador egyik legnagyobb exportcikke – a banán – közé rejtik a kábítószert.

Néhány banda még gyümölcsimport- vagy -exportcégeket is létrehozott Európában és Ecuadorban fedőtevékenységként. Ezek a kereskedők üzletembereknek adják ki magukat a gyümölcsexportcégekben Ecuadorban és importcégekben Európában, amelyeket kokain kereskedelmére használnak fel.