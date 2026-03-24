Dua Lipa

Dua Lipa méregdrága luxusékszerekhez adja a nevét

Számos híresség, köztük Anne Hathaway vagy Jake Gyllenhaal mellett a márka új nagykövetévé választott Dua Lipa is részt vett a Bulgari „Eclettica” ékszerbemutatóján Milánóban. A 150 darabos kollekciót Olaszország festményei, szobrai és építészete ihlette.
A Bulgari nemrégiben jelentette be, hogy Dua Lipa az új márkanagykövetük. A brit-albán énekesnő, dalszerző és színésznő, a kortárs kultúra erőteljes és maradandó hangjává vált – indokolták a döntést –, és globális karriert épített, amelyet a művészi szabadság, a hitelesség és a kreatív integritás iránti erős elkötelezettség határoz meg.

Dua Lipa, INGLEWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 08: (EXCLUSIVE COVERAGE, EDITORIAL USE ONLY, NO COMMERCIAL USE, NO SPECIAL INTEREST OR SINGLE ARTIST PUBLICATION USE) Dua Lipa performs onstage at The Kia Forum on October 08, 2025 in Inglewood, California. Emma McIntyre/Getty Images for ABA/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dua Lipa újraértelmezi a sikert

Több Grammy- és Brit Awards-díjat is nyert, zenéjét világszerte több milliárdszor streamelték, a „Levitating” című dal pedig 2021-ben a Billboard „Hot 100” listáján a második helyen végzett. Dua Lipa a hatalom és a szabadság kortárs vízióját testesíti meg, amely mélyen rezonál a Bulgari értékeivel” – mondta Laura Burdese, a Bulgari vezérigazgató-helyettese, aki július 1-jétől átveszi a vezérigazgatói posztot a cégnél. „Erős, hiteles hang, aki újraértelmezi a sikert, és művészetével és magabiztosságával arra ösztönzi a nőket szerte a világon, hogy megragadják belső erejüket” – tette hozzá.
A National Jeweller kiemeli: Lipa olyan hírességekhez csatlakozik, mint Lisa Manobal és Priyanka Chopra Jonas színésznők, mint a Bulgari márka nagykövetei. Már nem teljesen ismeretlen számára ez a szerep, hiszen korábban a Tiffany márkanagykövete volt.

A Bulgari hétfőn mutatta be Milánóban egy nagyszabású rendezvény keretében az új ékszerkollekcióját, az Ecletticát, amely a márka szülővárosából, Rómából meríti az ihletet. 

Az olasz fővárosra teljes mértékben jellemző az eklektika, „egy olyan hely, ahol évszázados művészet létezik együtt és inspirálja egymást, és új ékszerkollekciónk ezt a szellemiséget testesíti meg” – mondta Jean-Christophe Babin vezérigazgató.

A Bulgari most először márciusban, és nem májusban mutatta be legújabb luxusékszereit – írja a WWD.com. A 150 darabos kollekciót Olaszország festményei, szobrai és építészete ihlette. Fókuszában kilenc kivételes alkotás áll – az egyik a Capolavori, vagyis remekművek, amelyek a kézművesség és a kreativitás kiváló példája– és ötvözi a művészi kreativitást és a kézművességet.

„Az Eclettica megformálásában a szobrászat, a festészet és az építészet vezérelt, olyan alkotások születtek, amelyek a kontraszt harmóniáját testesítik meg, és viselhető művészetté alakulnak át” – mondta Lucia Silvestri, a Bulgari ékszerek kreatív igazgatója. 

Silvestri elsődleges inspirációja mindig a drágakő. Ennek kapcsán érdemes kiemelni a Titkos Kert fantázianevű nyakláncot, amelynek középpontjában egy kivételesen ritka rózsaszín-narancssárga drágakő, a 26,65 karátos Srí Lanka-i Padparadscha zafír áll.

 

 

