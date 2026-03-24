Dua Lipa méregdrága luxusékszerekhez adja a nevét

A Bulgari nemrégiben jelentette be, hogy Dua Lipa az új márkanagykövetük. A brit-albán énekesnő, dalszerző és színésznő, a kortárs kultúra erőteljes és maradandó hangjává vált – indokolták a döntést –, és globális karriert épített, amelyet a művészi szabadság, a hitelesség és a kreatív integritás iránti erős elkötelezettség határoz meg.

Dua Lipa lett a Bulgari az új márkanagykövete

Dua Lipa újraértelmezi a sikert

Több Grammy- és Brit Awards-díjat is nyert, zenéjét világszerte több milliárdszor streamelték, a „Levitating” című dal pedig 2021-ben a Billboard „Hot 100” listáján a második helyen végzett. Dua Lipa a hatalom és a szabadság kortárs vízióját testesíti meg, amely mélyen rezonál a Bulgari értékeivel” – mondta Laura Burdese, a Bulgari vezérigazgató-helyettese, aki július 1-jétől átveszi a vezérigazgatói posztot a cégnél. „Erős, hiteles hang, aki újraértelmezi a sikert, és művészetével és magabiztosságával arra ösztönzi a nőket szerte a világon, hogy megragadják belső erejüket” – tette hozzá.

A National Jeweller kiemeli: Lipa olyan hírességekhez csatlakozik, mint Lisa Manobal és Priyanka Chopra Jonas színésznők, mint a Bulgari márka nagykövetei. Már nem teljesen ismeretlen számára ez a szerep, hiszen korábban a Tiffany márkanagykövete volt.

A Bulgari hétfőn mutatta be Milánóban egy nagyszabású rendezvény keretében az új ékszerkollekcióját, az Ecletticát, amely a márka szülővárosából, Rómából meríti az ihletet.

Az olasz fővárosra teljes mértékben jellemző az eklektika, „egy olyan hely, ahol évszázados művészet létezik együtt és inspirálja egymást, és új ékszerkollekciónk ezt a szellemiséget testesíti meg” – mondta Jean-Christophe Babin vezérigazgató.

A Bulgari most először márciusban, és nem májusban mutatta be legújabb luxusékszereit – írja a WWD.com. A 150 darabos kollekciót Olaszország festményei, szobrai és építészete ihlette. Fókuszában kilenc kivételes alkotás áll – az egyik a Capolavori, vagyis remekművek, amelyek a kézművesség és a kreativitás kiváló példája– és ötvözi a művészi kreativitást és a kézművességet.