Rosszul jártak a Dubajban rekedt turisták: vannak, akik milliós tartozásokat halmoztak fel

Dubaj évtizedek óta építette hírnevét, mint vonzó, biztonságos és luxus úti cél a turisták számára, ami olyannyira jól sikerült, hogy manapság a világ egyik leglátogatottabb városává és egyben az egyik legforgalmasabb utazási központtá vált. A dubaji székhelyű Emirates pedig, amely az egyik legexkluzívabb légitársaságként ismert naponta emberek tízezreit szállította az Európát, Afrikát és Ázsiát összekötő útvonalakon.
Az iráni konfliktus azonban most alaposan próbára teszi Dubaj biztonságos globális utazási központként betöltött státuszát, sőt sok utazónak mindörökre elvette a kedvét az Egyesült Arab Emírségek csillogó, ám meglehetősen drága világától. A Business Insider beszámolója szerint a repülési fennakadások miatt, a Dubajban rekedt turisták jelentős szállodai számlákat halmoznak fel, miközben a hazafelé tartó járatokra várnak. Sokan pedig tanácstalanok, hogy vajon ténylegesen megtérítik-e ezeket a számlákat a helyi hatóságok.

A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át

Miközben néhány légitársaság korlátozottan bár, de újraindította járatait a régióból, a földön maradó utasok számlái még mindig nőnek. Noha, az Egyesült Arab Emírségek Általános Polgári Légiközlekedési Hatósága (GCAA) március 1-jei közleményében bejelentette, hogy az állam viseli „az érintett és a repülőtéren rekedt utasok összes elszállásolási költségét”, azt azóta sem részletezték, hogy ezek a turisták vajon hogyan és mikor kapják majd meg a visszatérítést.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér 2024-ben a világ második legforgalmasabb légikikötője volt az utasok teljes számát tekintve. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt aláásta nemcsak Dubaj biztonságos menedék státuszát, de a régió turisztikai vonzerejét is. A szakértők szerint, 

ha a konfliktus folytatódik, az utazók előnyben részesíthetik majd azokat az útvonalakat, amelyek más városokon, például Londonon, Frankfurton vagy Isztambulon keresztül vezetnek, ahol kisebb a kockázat.

Anna Abelson, a New York-i Egyetem professzora a múlt héten a Business Insidernek elmondta, hogy ha Dubai elveszíti a „biztonságos menedék” és a „zökkenőmentes átszállási központ” hírnevét, a hatások az egész iparágra kiterjedhetnek. Az utazók alternatív útvonalakat kereshetnek, és a régióban uralkodó konfliktus időtartamától függően a légitársaságok útvonalaikat más városokban történő átszállásra módosíthatják. „Ez példa nélküli” – mondta Abelson. 

Alp Ozaman, a New York-i Egyetem professzora és a Turkish Airlines marketingmenedzsere pedig úgy nyilatkozott, hogy a turisták még sokáig emlékezni fognak erre az epizódra, és kérdéses, hogy a jövőben biztonságosnak tartják-e majd az olyan helyeket, mint Dubaj. Hozzátette: Az olyan országok, mint az Egyesült Arab Emírségek, túl sokat fektettek be a turizmusba, és összehangolt erőfeszítéseket fognak tenni a látogatók visszaszerzésére, ha az iparág visszaesik. „Nem fogják csak úgy feladni” – mondta. Bár tény, hogy ami ezután történik, nem teljesen az ő kezükben van. „Ezek az országok nagyon jók a marketingben: Egyesült Arab Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia” – mondta, azonban nem tudják irányítani az Iránnal kapcsolatos helyzetet.

Alan Fyall, a Közép-Floridai Egyetem professzora és a turisztikai célpontok marketingjének szakértője a Business Insidernek elmondta: „A világ bármely pontja csak akkor működik a turizmus számára, ha stabil és biztonságban vagy.” Fyall szerint Dubaj hihetetlenül biztonságos hely volt a látogatásra, és sok turista talán nem is tudta, hogy közel van Iránhoz. Ez valószínűleg most mindörökké megváltozott, miután Irán célba vette az Egyesült Arab Emírségek városát, a csapások pedig megrongálták a repülőteret és két luxushotelt is. Ezentúl az utazók kétszer is meggondolják majd, hogy meglátogatják-e a régiót, különösen a fokozott feszültség idején.

A szakértők arra is rámutattak, hogyha a konfliktus nem zárul le két hónapon belül, akkor a régióban a turisták száma több mint negyedével csökkenhet.

 

