Rosszul jártak a Dubajban rekedt turisták: vannak, akik milliós tartozásokat halmoztak fel

Az iráni konfliktus azonban most alaposan próbára teszi Dubaj biztonságos globális utazási központként betöltött státuszát, sőt sok utazónak mindörökre elvette a kedvét az Egyesült Arab Emírségek csillogó, ám meglehetősen drága világától. A Business Insider beszámolója szerint a repülési fennakadások miatt, a Dubajban rekedt turisták jelentős szállodai számlákat halmoznak fel, miközben a hazafelé tartó járatokra várnak. Sokan pedig tanácstalanok, hogy vajon ténylegesen megtérítik-e ezeket a számlákat a helyi hatóságok.

A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át

Miközben néhány légitársaság korlátozottan bár, de újraindította járatait a régióból, a földön maradó utasok számlái még mindig nőnek. Noha, az Egyesült Arab Emírségek Általános Polgári Légiközlekedési Hatósága (GCAA) március 1-jei közleményében bejelentette, hogy az állam viseli „az érintett és a repülőtéren rekedt utasok összes elszállásolási költségét”, azt azóta sem részletezték, hogy ezek a turisták vajon hogyan és mikor kapják majd meg a visszatérítést.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér 2024-ben a világ második legforgalmasabb légikikötője volt az utasok teljes számát tekintve. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt aláásta nemcsak Dubaj biztonságos menedék státuszát, de a régió turisztikai vonzerejét is. A szakértők szerint,

ha a konfliktus folytatódik, az utazók előnyben részesíthetik majd azokat az útvonalakat, amelyek más városokon, például Londonon, Frankfurton vagy Isztambulon keresztül vezetnek, ahol kisebb a kockázat.

Anna Abelson, a New York-i Egyetem professzora a múlt héten a Business Insidernek elmondta, hogy ha Dubai elveszíti a „biztonságos menedék” és a „zökkenőmentes átszállási központ” hírnevét, a hatások az egész iparágra kiterjedhetnek. Az utazók alternatív útvonalakat kereshetnek, és a régióban uralkodó konfliktus időtartamától függően a légitársaságok útvonalaikat más városokban történő átszállásra módosíthatják. „Ez példa nélküli” – mondta Abelson.