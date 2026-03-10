Rosszul jártak a Dubajban rekedt turisták: vannak, akik milliós tartozásokat halmoztak fel

Az iráni konfliktus azonban most alaposan próbára teszi Dubaj biztonságos globális utazási központként betöltött státuszát, sőt sok utazónak mindörökre elvette a kedvét az Egyesült Arab Emírségek csillogó, ám meglehetősen drága világától. A Business Insider beszámolója szerint a repülési fennakadások miatt, a Dubajban rekedt turisták jelentős szállodai számlákat halmoznak fel, miközben a hazafelé tartó járatokra várnak. Sokan pedig tanácstalanok, hogy vajon ténylegesen megtérítik-e ezeket a számlákat a helyi hatóságok.
A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át
Miközben néhány légitársaság korlátozottan bár, de újraindította járatait a régióból, a földön maradó utasok számlái még mindig nőnek. Noha, az Egyesült Arab Emírségek Általános Polgári Légiközlekedési Hatósága (GCAA) március 1-jei közleményében bejelentette, hogy az állam viseli „az érintett és a repülőtéren rekedt utasok összes elszállásolási költségét”, azt azóta sem részletezték, hogy ezek a turisták vajon hogyan és mikor kapják majd meg a visszatérítést.
A Dubaji Nemzetközi Repülőtér 2024-ben a világ második legforgalmasabb légikikötője volt az utasok teljes számát tekintve. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt aláásta nemcsak Dubaj biztonságos menedék státuszát, de a régió turisztikai vonzerejét is. A szakértők szerint,
ha a konfliktus folytatódik, az utazók előnyben részesíthetik majd azokat az útvonalakat, amelyek más városokon, például Londonon, Frankfurton vagy Isztambulon keresztül vezetnek, ahol kisebb a kockázat.
Anna Abelson, a New York-i Egyetem professzora a múlt héten a Business Insidernek elmondta, hogy ha Dubai elveszíti a „biztonságos menedék” és a „zökkenőmentes átszállási központ” hírnevét, a hatások az egész iparágra kiterjedhetnek. Az utazók alternatív útvonalakat kereshetnek, és a régióban uralkodó konfliktus időtartamától függően a légitársaságok útvonalaikat más városokban történő átszállásra módosíthatják. „Ez példa nélküli” – mondta Abelson.
Alp Ozaman, a New York-i Egyetem professzora és a Turkish Airlines marketingmenedzsere pedig úgy nyilatkozott, hogy a turisták még sokáig emlékezni fognak erre az epizódra, és kérdéses, hogy a jövőben biztonságosnak tartják-e majd az olyan helyeket, mint Dubaj. Hozzátette: Az olyan országok, mint az Egyesült Arab Emírségek, túl sokat fektettek be a turizmusba, és összehangolt erőfeszítéseket fognak tenni a látogatók visszaszerzésére, ha az iparág visszaesik. „Nem fogják csak úgy feladni” – mondta. Bár tény, hogy ami ezután történik, nem teljesen az ő kezükben van. „Ezek az országok nagyon jók a marketingben: Egyesült Arab Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia” – mondta, azonban nem tudják irányítani az Iránnal kapcsolatos helyzetet.
Alan Fyall, a Közép-Floridai Egyetem professzora és a turisztikai célpontok marketingjének szakértője a Business Insidernek elmondta: „A világ bármely pontja csak akkor működik a turizmus számára, ha stabil és biztonságban vagy.” Fyall szerint Dubaj hihetetlenül biztonságos hely volt a látogatásra, és sok turista talán nem is tudta, hogy közel van Iránhoz. Ez valószínűleg most mindörökké megváltozott, miután Irán célba vette az Egyesült Arab Emírségek városát, a csapások pedig megrongálták a repülőteret és két luxushotelt is. Ezentúl az utazók kétszer is meggondolják majd, hogy meglátogatják-e a régiót, különösen a fokozott feszültség idején.
A szakértők arra is rámutattak, hogyha a konfliktus nem zárul le két hónapon belül, akkor a régióban a turisták száma több mint negyedével csökkenhet.