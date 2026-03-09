Megáshatja Dubaj sírját az iráni háború? Ezt mondják a szakértők

Dubaj évtizedeken keresztül jelentős légiközlekedési hubként és luxus utazási célpontként pozicionálta magát, most azonban az iráni háború eszkalációja azzal fenyeget, hogy felborítja az egész Közel-Kelet elmúlt időszakban kialakult turisztikai rendszerét. „Minél tovább tart a jelenlegi háborús konfliktus, annál nagyobb lesz a hatása” – véli Dave Goodger, a Tourism Economics európai, közel-keleti és afrikai ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy „a biztonságérzet, amely a régióba irányuló utazások alapját képezte”, most az erodálódás veszélyével néz szembe.

Mélybe lökheti Dubaj turizmusát a közel-keleti válság

Elveszhet Dubaj korábbi renoméja?

Miután Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt, sorra légtérzárat léptettek életbe az Perzsa-öböl térségében, minek következtében rengetegen rekedtek a régióban, ráadásul az iráni válaszcsapások nemcsak Izrael és az Egyesült Államok térségben lévő katonai bázisai ellen irányultak, hanem támadások értek más célpontokat is, például az Egyesült Arab Emírségekben.

Többek között Dubaj két luxusszállodája is megrongálódott – írja a Travel Weekly. Találat érte az ikonikus, vitorla alakú Burdzs al-Arabot, és a Palm Jumeirah szigeten található Fairmont The Palm hotelben szintén károk keletkeztek. Hala Matar Choufany, a HVS globális vendéglátóipari tanácsadó cég közel-keleti, afrikai és dél-ázsiai elnöke szerint ezeknek a történéseknek az időpontja különösen negatív hatást gyakorol a helyzetre, március és április ugyanis erős szezonnak számít a régióban. „Ha a bizonytalanság ebben az időszakban csökkenti az utazási kedvet, az aránytalanul nagy hatással jár” – teszi hozzá. A főszezonban elvesztett vendégéjszakákat nehéz teljes mértékben pótolni az év későbbi időszakában.

A konfliktus előtt a régió turisztikai kilátásai igen kedvezőek voltak az idei évre. Goodger ezzel kapcsolatban kiemeli: miközben az Öböl Menti Együttműködési Tanács országaiban (Bahrein, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek) a korábbi prognózisok alapján 2026-ban 8 százalékkal emelkedett volna a vendégek száma, ez már a múlté, ugyanis a mostani események tükrében 11 és 26 százalék közötti visszaesés várható. Ennek mértéke természetesen nagymértékben függ attól, hogy meddig tart az amerikai-iráni háború.

Ha a konfliktus nem zárul le két hónapon belül, akkor a régióban a turisták száma több mint negyedével csökkenhet.

Nem beszélve a tágabb globális következményekről. A világ légi tranzit forgalmának nagyjából 14 százaléka ezeken a regionális csomópontokon, Dubajon, Abu-Dzabin és Dohán keresztül bonyolódik le. „Ennek várható hatásait még nem tudtuk teljes mértékben számszerűsíteni, de mindenképpen nagy csapást fog jelenteni a hosszú távú utazásokra, különösen Európa és Ázsia között” – szögezi le Goodger. A légtérzárlatok arra kényszerítik a légitársaságokat, hogy hosszabb útvonalakat válasszanak, amivel növekszik az üzemanyagfogyasztás, és ez drágábbá teszi az utazást. Az olajpiacon tapasztalható zavarok miatt pedig emelkednek a repülőgép-üzemanyagárak is.