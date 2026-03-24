Kongnak az ürességtől a luxushotelek és turisztikai látványosságok: sorra küldik fizetés nélküli szabadságra a dolgozókat

Az iráni konfliktus alaposan próbára teszi Dubaj globális utazási központként betöltött státuszát: a híres, és általában vendégekkel teli Jumeirah Beach Residence napozóágyai most szinte teljesen üresek, az éttermek teraszain elvétve ülnek csak vendégek, a világ legmagasabban fekvő óriáskereke, az Ain Dubai pedig leállt az óceán felett – számolt be róla az Arabianmirror.

Üres napozóágyak láthatók a toronyházak előtt a Jumeirah Beach Residence (JBR) tengerpartján, Dubajban, 2026. március 11-én. Fotó: FADEL SENNA / AFP

A bevételek hiánya miatt a koronavírus-járvány óta nem látott bajban Dubaj turisztikai iparága

Az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városából, amely tavaly körülbelül 19,6 millió turistát fogadott, az iráni rakéták és drónok február 28-a óta tartó támadása óta szó szerint menekülnek a turisták. A vendéglátásban történő hatalmas bevételkiesés ráadásul a főszezon közepén, a nyári hőség beköszönte előtt jelentkezik.

A dubaji szállodák kihasználtsága a Lighthouse Intelligence adatai szerint a főszezoni, átlag 90 százalékról mintegy 16 százalékra csökkent március 17-ére. Az áprilisi és májusi szállodaárak néhány nap leforgása alatt több mint 11 százalékkal estek vissza – derül ki a Financial Times cikkéből, de a kereslet drasztikus visszaesésével küzdenek a luxuséttermek és klubok is.

Az üzemeltetők most kedvezményes áron kínálják a szobákat, és megpróbálják csökkenteni a személyzeti költségeket.

Sok alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldtek vagy idő előtt kivetették velük a szabadságukat, és van, ahol rövidebb munkaidőt vezettek be. Az országon kívül szabadságukat töltő alkalmazottakat arra kérték, hogy ne térjenek vissza. Az elbocsátások ugyan ritkák, mert a cégek szeretnék megőrizni munkavállalóik vízumának érvényességét abban a reményben, hogy a helyzet hamarosan javul. A munkavállalók megélhetési költségeit, például a szállás és étkezés költségét továbbra is fedezik – számolt be róla a Turizmus.com.

A külföldön dolgozó filippínókat képviselő Migrante Middle East munkatársa szerint a helyzet épp olyan, mint a világjárvány idején volt.

Az Egyesült Arab Emírségek munkaerőpiaca rugalmas, a munkáltatók egyszerűen felmondhatják vagy módosíthatják a munkaszerződéseket

Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hosszú ideig fenntartsák a működésüket a nehezebb időszakokban. Az országban dolgozó migráns munkavállalók ugyanakkor rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak, és gyakran el is vannak adósodva az illegális toborzási díjak kifizetése után. A munkahely elvesztése vagy egy hosszabb kényszerű fizetetlen szabadság így rendkívül kockázatos számukra.

Az ingatlanbefektetők szerint a közel-keleti konfliktus után eltart majd egy ideig, mire az ultragazdag nyugati elit visszatér Dubajba.

Sőt az is lehet, hogy az iparágnak a feltörekvő ázsiai és afrikai elitre kell támaszkodnia. A dubaji hatóságok mindenesetre abban reménykednek, hogy mivel a fenyegetés kívülről jön, az ágazat gyorsabban talpra állhat, mint az korábban az olyan úti célokban, például Egyiptomban és Tunéziában tapasztalható volt, amelyek belföldi terrorcselekmények után szembesültek a kereslet visszaesésével.