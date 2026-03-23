Magyar gyógyszeripari cég indít újabb munkahelyteremtő beruházást Nyugat-Magyarországon

Zajlanak az Egis gyógyszeripari vállalat kapacitásbővítő beruházásának munkálatai Körmenden, aminek nyomán újabb munkahelyek jönnek majd létre a városban – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

Újabb üzemet épít Körmenden az Egis. / Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Egis fél évszázada van jelen Körmenden

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Körmenden 53 éve ivódott bele a város szövetébe az Egis működése, és a vállalat az elmúlt tíz év alatt lassan 40 milliárd forint beruházásnál jár, éves kibocsátása pedig már megközelíti a 130 millió doboz gyógyszert.

„A további kapacitásnöveléshez és munkahelyteremtéshez szükséges új gyárépítési munkálatok már zajlanak, közben pedig a magyar gyógyszeripari szakemberek további képzése érdekében is együttműködünk az Egissel" – tudatta. „V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkárral, Vas vármegye országgyűlési képviselőjével látogattuk meg ma az Egis körmendi központját" – tette hozzá.