Volkswagen vezér: Németország sokat tanulhat Kínától – folytatják a tízezreket érintő elbocsátásokat

A Volkswagennél a már elindult szerkezetátalakítási folyamat (vagyis elbocsátási hullám) folytatódni fog, - még akkor is, ha a megrendelések száma ismét növekedésnek indul - hogy elkerüljék a költséges túlkapacitást. A 2030-ig 50 000 munkahely megszüntetésére vonatkozó célkitűzések így megvalósulnak Németországban – mondta Oliver Blume, a Volkswagen AG vezérigazgatója a Bild am Sonntagnak adott interjújában. A tisztviselő szerint a Volkswagen-csoport magasabb költségszerkezettel rendelkezik a hazai piacon, beleértve a munkaerőköltségeket is, „és ezt magasabb termelékenységgel kell kompenzálnunk”.

Elbocsátások a Volkswagennél/Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH / DPA

A megváltozott prioritás elbocsátásokat eredményez

„A járművek Németországban történő fejlesztése és gyártása, majd exportálása már nem működik, mert a világ különböző régiói megváltoztak” – magyarázta Oliver Blume, hozzátéve, hogy Németország sokat tanulhat Kínától. „A kínaiak nagyon szisztematikusan közelítik meg az úgynevezett ötéves terveket, és egyértelmű prioritásaik vannak ezen a téren. Amit Kínában nagyon előnyösnek tartunk, az a magas szintű fegyelem és a kezdeményezések megvalósítására való hajlandóság” – tette hozzá a Volkswagen vezérigazgatója. Közben egy jelentés szerint,

az európai autóipari beszállítók negyede veszteségekre számít idén, ami rávilágít az ágazatra nehezedő nyomásra, amelyet a növekvő költségek és a mélyreható strukturális változások is sújtanak

- tájékoztat a Bloomberg.

A beszállítók mintegy 24%-a prognosztizál hiányt, szemben a féléves felmérés előző kiadásában szereplő 15%-kal – közölte hétfőn az iparági szervezet, a CLEPA. Általánosságban elmondható, hogy 76%-uk 5% alatti haszonkulcsra számít – ez a szint széles körben elégtelennek tekinthető az új technológiákba és a termelési kapacitásba történő beruházások fenntartásához.

Az adatok rávilágítanak arra, hogy a beszállítók hogyan viselik az elektromos járművekre való áttérés és a termelés Ázsiába történő áthelyezési költségeinek nagy részét. A CLEPA szerint az ágazat az elmúlt két évben több mint 100 000 munkahelyet szüntetett meg Európában. Olyan vállalatok, mint a Continental AG, a Robert Bosch GmbH és a ZF Friedrichshafen AG szintén leépítéseket vagy szerkezetátalakítási intézkedéseket jelentettek be.