Élelmezési és műtrágyaválság lehet az iráni háborúból – a következmények messze a régión túlra nyúlnak

Nem pusztán energiapiaci krízist, hanem élelmiszerellátási gondokat is okozhat az iráni háború további eszkalációja. Irán ugyanis számos mezőgazdasági terményből jelentős mennyiséget importál, a szállítási láncok megtörése pedig nemcsak az iszlám országban okozhat ellátási gondokat, hanem a dél-amerikai és ázsiai beszállítóknál eladatlan készleteket, annak minden velejárójával együtt. A kérdés egyik kulcseleme szintén az, hogy meddig marad blokád alatt a Hormuzi-szoros.

Élelmiszerválsággá is eszkalálódhat az iráni háború (az illusztrációs célú képen egy ömlesztettáru-szállító hajó)

Fotó: Unsplash

Élelmiszerkrízist hozhat az iráni háború

Nyugtatnak az Egyesült Arab Emírségek tisztviselői: arra kérik a lakosságot, hogy ne kezdjenek élelmiszer-felhalmozásba, kerüljék a pánikvásárlásokat, mert az iráni csapások ellenére nem kell számítani ellátási válságra. Az Emírségek gazdasági és turisztikai ügyekért felelős minisztériuma kormányzati közleményt adott ki a növekvő lakossági aggodalom miatt, melyben kiemelik: elegendő mennyiség áll rendelkezésre az alapvető élelmiszerekből, és minden fontos árucikkből rendelkezik az ország stratégiai tartalékkal is.

Az Emírségek által kiadott figyelmeztetés nem egyedülálló a régióban az iráni háború miatt: a Közel-Kelet térségének országai élelmiszer szükségletünk 80-90 százalékát importálják.

Bár élelmiszerhiányra egyelőre nem kell számítani a régióban, a háború eszkalálódása tovább növelheti nemcsak a lakosság aggodalmát, hanem az eddigi, főként ázsiai beszállítók aggodalmat. A Foodnavigator elemzéséből kiderül, hogy mely élelmiszerek, termények kapcsán a leginkább sérülékenyek a közel-keleti ellátási láncok:

Irán az indiai rizs egyik legnagyobb importálója, a rizstermesztésben jelentős országnak tekinthető India basamatirizs-exportjának 25 százaléka Iránba irányult, 1,2 milliárd dollár értékben. Ráadásul nem csak Iránról van szó, mert Irak az indiai basamati rizs további 20 százalékát felvásárolja, így a régiós krízis vélhetően – emelik ki aggodalmuknak hangot adva az indiai rizstermesztők szövetségénél – az oda irányuló szállításokat is érinteni fogja. De az indiai rizst nagy mennyiségben vásárolta 2025-ben Szaúd-Arábia, Jemen és az Emírségek is.

az oda irányuló szállításokat is érinteni fogja. De az indiai rizst nagy mennyiségben vásárolta 2025-ben Szaúd-Arábia, Jemen és az Emírségek is. A leginkább érintett élelmiszer most a hús, tekintve, hogy a Közel-Kelet a világ legnagyobb bárányfogyasztó régiója. A bárányhús a világ számos pontjáról érkezik a régióba, hogy kielégítse a halal, valamint a kulturális vonatkozásokból fakadó preferenciákat, Ausztráliából, Új-Zélandból, vagy épp szegény afrikai állattartó farmokról. A háború miatt több ausztrál cégnek sürgős intézkedéseket kellett hoznia, például a Tasmanian Qualitiy Meat több százezer értékű húsárút rendelt vissza Ausztráliába, miután bizonytalanná vált a célba juttatása az árunak. Az Új-zélandi Húsipari Szövetség pedig azt közölte, hogy szállításaik döntő többsége a Hormuzi-szoroson át halad, évente több millió dollár értékben, ami most veszélybe került.

Érintettek a tejtermékek, valamint a teák is. A tea szintén a régió fontos importárúja, főként Kínából, Srí Lankáról, valamint Kenyából érkeznek a beszállítások, valamint Indiából. Irán az indiai asszámi fekete tea legnagyobb vásárlója, a nagyon erős teaféle 50 százalékát felvásárolja. Hasonlóan érintett a tejipar is (ráadásul a hűtés ellenére romlandó áruról van szó), a főként új-zélandi beszállítók már most veszteségekre készülnek, bár a vállalatok egyelőre nem tudtak becslést adni a várható pénzügyi következményekről.

Mindemellett érdemes kitérni arra, hogy a dubaji, iraki, bahreini és iráni Perzsa-öböl menti üzemek jelentős szerepet játszanak a regionális fehércukor-kereskedelemben. A Hormuzi-szoroson áthaladó cukorforgalom leállása miatt a már eleve működési korlátokkal küzdő finomítók, mint például a dubai Al Khaleej (egy nemrégiben történt tűzvész után), nehezen fognak nyerscukrot beszerezni és finomított fehér cukrot exportálni. Ez azt jelentheti, hogy a nyerscukor-szállítmányok új vevőkhöz kerülnek, de akár azt is, hogy a regionális fehér cukor-készletek elapadnak.

A helyzet akkor sem kap megnyugtató lezárást, ha a hajók áruikkal más felvásárlókhoz kívánnak eljutni, például a Jóreménység fokát megkerülve.

Ez ugyanis akár 15-20 napos többletidővel járhat az eredeti útvonaltervhez képest, ami óriási plusz üzemanyagköltséget jelent, ráadásul a romlandó élelmiszereknél gondoskodni kell a minőség megmaradásáról is.