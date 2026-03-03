Élelmezési és műtrágyaválság lehet az iráni háborúból – a következmények messze a régión túlra nyúlnak

Hírlevél
Miközben az iráni háborús helyzet gazdasági következményei miatt a világ elsősorban a globális energiapiaci sokkra figyel, egy másik, legalább ennyire súlyos válság is kibontakozhat azzal párhuzamosan, ellátási gondokkal, a beszállítói láncok megszakadásával, beragadó készletekkel és elszálló árakkal. Az Irán által lezárt Hormuzi-szoroson ugyanis a mezőgazdasági termények, élelmiszerek, valamint a gabonatermesztésben nélkülözhetetlen műtrágya kereskedelme is jelentős.
iráni háborúélelmiszerműtrágyaválság

Nem pusztán energiapiaci krízist, hanem élelmiszerellátási gondokat is okozhat az iráni háború további eszkalációja. Irán ugyanis számos mezőgazdasági terményből jelentős mennyiséget importál, a szállítási láncok megtörése pedig nemcsak az iszlám országban okozhat ellátási gondokat, hanem a dél-amerikai és ázsiai beszállítóknál eladatlan készleteket, annak minden velejárójával együtt. A kérdés egyik kulcseleme szintén az, hogy meddig marad blokád alatt a Hormuzi-szoros.

Élelmiszerválsággá is eszkalálódhat az iráni háború (az illusztrációs célú képen egy ömlesztettáru-szállító hajó)
Élelmiszerválsággá is eszkalálódhat az iráni háború (az illusztrációs célú képen egy ömlesztettáru-szállító hajó)
Fotó: Unsplash

Élelmiszerkrízist hozhat az iráni háború

Nyugtatnak az Egyesült Arab Emírségek tisztviselői: arra kérik a lakosságot, hogy ne kezdjenek élelmiszer-felhalmozásba, kerüljék a pánikvásárlásokat, mert az iráni csapások ellenére nem kell számítani ellátási válságra. Az Emírségek gazdasági és turisztikai ügyekért felelős minisztériuma kormányzati közleményt adott ki a növekvő lakossági aggodalom miatt, melyben kiemelik: elegendő mennyiség áll rendelkezésre az alapvető élelmiszerekből, és minden fontos árucikkből rendelkezik az ország stratégiai tartalékkal is.

Az Emírségek által kiadott figyelmeztetés nem egyedülálló a régióban az iráni háború miatt: a Közel-Kelet térségének országai élelmiszer szükségletünk 80-90 százalékát importálják.

Bár élelmiszerhiányra egyelőre nem kell számítani a régióban, a háború eszkalálódása tovább növelheti nemcsak a lakosság aggodalmát, hanem az eddigi, főként ázsiai beszállítók aggodalmat. A Foodnavigator elemzéséből kiderül, hogy mely élelmiszerek, termények kapcsán a leginkább sérülékenyek a közel-keleti ellátási láncok:

  • Irán az indiai rizs egyik legnagyobb importálója, a rizstermesztésben jelentős országnak tekinthető India basamatirizs-exportjának 25 százaléka Iránba irányult, 1,2 milliárd dollár értékben. Ráadásul nem csak Iránról van szó, mert Irak az indiai basamati rizs további 20 százalékát felvásárolja, így a régiós krízis vélhetően – emelik ki aggodalmuknak hangot adva az indiai rizstermesztők szövetségénél az oda irányuló szállításokat is érinteni fogja. De az indiai rizst nagy mennyiségben vásárolta 2025-ben Szaúd-Arábia, Jemen és az Emírségek is.
  • A leginkább érintett élelmiszer most a hús, tekintve, hogy a Közel-Kelet a világ legnagyobb bárányfogyasztó régiója. A bárányhús a világ számos pontjáról érkezik a régióba, hogy kielégítse a halal, valamint a kulturális vonatkozásokból fakadó preferenciákat, Ausztráliából, Új-Zélandból, vagy épp szegény afrikai állattartó farmokról. A háború miatt több ausztrál cégnek sürgős intézkedéseket kellett hoznia, például a Tasmanian Qualitiy Meat több százezer értékű húsárút rendelt vissza Ausztráliába, miután bizonytalanná vált a célba juttatása az árunak. Az Új-zélandi Húsipari Szövetség pedig azt közölte, hogy szállításaik döntő többsége a Hormuzi-szoroson át halad, évente több millió dollár értékben, ami most veszélybe került.
  • Érintettek a tejtermékek, valamint a teák is. A tea szintén a régió fontos importárúja, főként Kínából, Srí Lankáról, valamint Kenyából érkeznek a beszállítások, valamint Indiából. Irán az indiai asszámi fekete tea legnagyobb vásárlója, a nagyon erős teaféle 50 százalékát felvásárolja. Hasonlóan érintett a tejipar is (ráadásul a hűtés ellenére romlandó áruról van szó), a főként új-zélandi beszállítók már most veszteségekre készülnek, bár a vállalatok egyelőre nem tudtak becslést adni a várható pénzügyi következményekről.
  • Mindemellett érdemes kitérni arra, hogy a dubaji, iraki, bahreini és iráni Perzsa-öböl menti üzemek jelentős szerepet játszanak a regionális fehércukor-kereskedelemben. A Hormuzi-szoroson áthaladó cukorforgalom leállása miatt a már eleve működési korlátokkal küzdő finomítók, mint például a dubai Al Khaleej (egy nemrégiben történt tűzvész után), nehezen fognak nyerscukrot beszerezni és finomított fehér cukrot exportálni. Ez azt jelentheti, hogy a nyerscukor-szállítmányok új vevőkhöz kerülnek, de akár azt is, hogy a regionális fehér cukor-készletek elapadnak.

A helyzet akkor sem kap megnyugtató lezárást, ha a hajók áruikkal más felvásárlókhoz kívánnak eljutni, például a Jóreménység fokát megkerülve. 

Ez ugyanis akár 15-20 napos többletidővel járhat az eredeti útvonaltervhez képest, ami óriási plusz üzemanyagköltséget jelent, ráadásul a romlandó élelmiszereknél gondoskodni kell a minőség megmaradásáról is.

Látható, hogy az iráni háború nemcsak a közel-keleti államok ellátásában okozhat majd fennakadásokat, hanem hagyományos exportálóik oldalán, ami áttételesen a beszállítói országok gazdaságára is kedvezőtlenül hathat.

Preparation. Woman praparing rice for sushi in the restaurants kitchen
Irán jelentős mennyiségű rizst importál (illusztráció)
Fotó: Freepik

Gabonaválság lehet az elmaradó műtrágyaszállítmányokból

A potenciális élelmiszeripari válságnak van egy másik vetülete is, ez pedig az ammónia- illetve műtrágyaszállítások kérdése. A Hormuzi-szoros körüli feszültség ugyanis kritikus hatással van a globális műtrágyapiacra, mivel a világ nitrogénműtrágya-exportjának (különösen a karbamidnak) mintegy 33 százaléka ezen az útvonalon halad keresztül a Kpler áruforgalmi adatai szerint.

Az árupiaci elemző Argus legfrissebb közlései szerint 

az iráni események azonnali sokkot okoztak a műtrágya és az alapanyagok piacán.

A New Orleans-i karbamid árak 11-17 százalékkal nőttek alig két nap alatt. Egyiptomban a tonnánkénti ár 485 dollárról 550 dollárra ugrott. A régióból Katar, Szaúd-Arábia és Irán a világ 10 legnagyobb karbamid-exportőre közé tartozik; szállítmányaiknak nincs alternatív útvonala a szoroson kívül. 

A válsággal a globális kénexport közel fele érintett lehet. 

Az Argus szerint a Közel-Keletről származó kénszállítmányok jelentős késésben vannak, miközben számos mezőgazdasági termékeket szállító ömlesztettáru-szállító hajó várakozásra kényszerült a szoroson kívül, vagy alternatív kirakodási pontokat keres. 

A műtrágyaszállítások kérdése pedig hamar kritikussá válhat, mivel az iráni műtrágyaipar a földgázalapú műtrágyákra épül, amelyeket széles körben használnak a mezőgazdaságban a nitrogénellátás biztosítására. Az iráni műtrágyaexport megszakadása azt eredményezheti, hogy nem jut időben megfelelő mennyiségű és minőségű műtrágya olyan külföldi termőterületekre, ahol a termésmennyiség a műtrágyázástól függ. Ha emiatt sok területen gyengébb lesz a gabonatermés, az akár élelmezési válsághelyzetet is eredményezhet a világ több pontján, különösen egyes, gazdaságilag gyengébb erővel bíró ázsiai, afrikai térségekben.

 

