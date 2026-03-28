Hat év szünet után újra megnyit egy itthoni élményfürdő – szombaton ezer forint lesz a belépő

Berobbantják a szezont, hat év után kinyit Kelet-Magyarország híres fürdőkomplexumának újabb egysége – számolt be a BEOL. Miként az elmúlt hetekben már hallani lehetett, az egyik gyopárosfürdői szálloda bérli ki és nyitja újra az évek óta zárva tartó fürdőkomplexumot, abban az élményfürdőt is. A cég hosszabb távon az egész fürdőkomplexum működtetésére is vállalkozna – derült ki korábban.

Ismét felpezsdülhet az élet a létesítményben, megnyitott az élményfürdő is / Fotó: Gyopárosfürdői élményfürdő

Új esély a bezárt élményfürdőnek

Orosháza város képviselő-testülete a héten véglegesítette a gyopárosi fürdő újranyitására vonatkozó bérleti szerződést, amelynek értelmében a Napsugár Hotel üzemelteti majd, egyelőre 3 hónapig biztosan, a létesítmény élményfürdőjét. Úgy tűnik, hogy az újranyitást sem húzták sokáig, a fürdő által közzétett tájékoztatás szerint a hétvégétől újra várják a vendégeket – írják.

Szombaton még csupán az orosháziak vehetik birtokba az újranyitott élményfürdőt, csak erre a napra egy jelképes, 1000 forintos belépőár ellenében, a többi vendég pedig vasárnaptól látogathatja a létesítményt.

A BEOL szerint nagyon sokan várják a nyitást, hiszen ettől válik ismét négyévszakos fürdővé a gyopárosi komplexum, ahol a fedett és a szabadtéri gyógyvizes termálmedence, szauna, gyógyászati szolgáltatások mellett a vendégek újabb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.

Az élményfürdőt egyébként eredetileg a tetőszerkezet kivitelezési hibái miatt kellett bezárni. A felújítás a tervezettnél kicsit lassabban, de elkészült, megnyitni azonban anyagi problémák miatt nem tudták. Sőt, a megugró veszteség miatt tavaly január 20-án be kellett zárni a teljes fürdőkomplexumot – csak a fürdőgyógyászat maradt nyitva. A részleges újranyitás végül július 5-én történt meg.

Ilyen árakra számíthatunk

Gyopárosfürdő weboldalán az aktuális árakat is szerepelnek, amelyek általában, a hazai élményfürdők 5–7 ezer forintos belépőáraihoz viszonyítva nem számítanak magasnak.