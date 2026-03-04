Szenzáció: megérkezett az új 25 ezer forintos és 40 ezer forintos – fotók

Az új pénzérmék más-más névértéket képviselnek. Az előjegyzésük március 2-án már elindult, és aki még szeretne vásárolni belőlük, annak nem árt sietnie, mert csak nyolc napig és a készlet erejéig szerezhető be a négy eltérő változatban készülő emlékérme.

A Papp László születésének 100. évfordulója alkalmából kibocsátott két eltérő névértékű emlékérme

Fotó: Magyar Nemzeti Bank

A BAON felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmék mindig valamilyen jeles évfordulóhoz kötődnek. Kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, azaz az üzletekben nem lehet fizetni velük, de a gyűjtőknek mindenképpen sokat érhetnek. A későbbiekben az áruk jóval magasabbra emelkedhet, attól függően is, hogy hány darab készült belőlük. A ritkább érmék akár vagyonokért is gazdára találhatnak évekkel, évtizedekkel később.

Kétféle emlékérme, négyféle névértékben

A penzvero.hu oldalon található információk alapján Magyar Nemzeti Bank 2026-os emlékérme-kibocsátási programja keretében március végén két új, különleges tematikájú emlékérme jelenik meg.

Március 25-én bocsátják ki a Papp László születésnek 100. évfordulója alkalmából az egyik új pénzérmét. Készül nemesfémből egy 5000 forintos, és ezüstből egy 25 000 forintos érme, mindkettőn a magyar bokszoló arcképe látható majd. A kisebb értékűből 5 ezret, a nagyobból 4 ezret adnak ki. Az érméket Veres Gábor tervezte.

Március 27-én jelenik meg II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a másik új pénzérme. A 6000 forint névértékű nemesfémből, a 40 000 forintos ezüstből lesz. 5-5 ezer darabot vernek belőle. Tervezője: Szanyi Borbála.

A II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmék

Fotó: Magyar Nemzeti Bank

Az előjegyzés 2026. március 2-án 8 órától 2026. március 9-én 17 óráig tart, azaz 8 naptári napon keresztül, kizárólag online, a penzvero.hu oldalon.

A jelenlegi ezüstpiaci körülmények hatására az ezüst emlékérmék a korábbi névértékes értékesítési gyakorlat helyett piaci alapú – a névértéknél magasabb, áfával növelt – árazással lesznek elérhetők. Az ezüst emlékérmék eladási árát minden egyes érme esetén közvetlenül a megjelenés előtt a honlapon, illetve az előjegyzési értesítőben teszik közzé.

Ahogy beszámoltunk róla, az MNB érmekibocsátási programjának egyik különleges elemeként a közelmúltban Szent László királynak is emléket állított. Az emlékérmék 500 000 forint névértékű, egy unciás színarany, 20 000 forint névértékű, egy unciás színezüst és 3000 forint névértékű színesfém változatai az „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” sorozat harmadik részeként jelentek meg, a 2021-ben megjelent Szent István király és 2023-ban kibocsátott I. András érméket követve.