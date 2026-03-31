Kitálalt a volt tiszás: amit eddig tagadtak, most kiderült

Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori aktivistája és egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője interjút adott a Patriótának, melyben többek között a Tisza Párt által titokban tartott, a párt energetikai terveit taglaló dokumentumról beszél, amelyet hatalomra kerülésük esetén megvalósítanának. Csercsa Balázs a dokumentumot feltöltötte saját közösségi oldalára is, azt tanulmányozva látható, hogy ezeknek az energetikai elképzeléseknek a megvalósítása súlyos makroszintű kockázatokat jelent Magyarország számára, valamint vállalhatatlan pénzügyi terhet róna a magyar családokra is.

Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett volt szakpolitikus a Patriótának beszélt a párt eddig titkolt energetikai terveket tartalmazó dokumentumáról (a felvétel egy másik interjúból kiemelve)

Meredek koncepciók az energetikai dokumentumban, Csercsa Balázs szerint nem kérdés az anyag hitelessége

Mint az interjúban is szerepel, az e módon nyilvánosságra került dokumentumból kiderül, hogy a Magyar Péter vezette párt energetikai tervei között szerepel:

az orosz olajról való azonnali leválás,

a védett üzemanyagárak kivezetése,

és a lakossági áram- és gázárak piacosítása, illetve a hatóságilag szabályozott árak azonnali kivezetése.

A fentiek teljesülése azt jelentené, hogy Magyarország végleg búcsút mondhatna az olcsó orosz energiának, ami az egyik tartóoszlopát jelenti a sokak életét megkönnyítő rezsicsökkentésnek – ezt azonban tulajdonképpen el is törölné a párt a dokumentum szerint, aminek létezése eddig nem volt ismert. Most viszont már kijelenthető – és itt Csercsa interjúban elhangzott szavai következnek –, hogy a Tisza Párt nagyon sok szakpolitikai kérdésben nem mondja el a valós véleményét (...).

Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok viszont a közérdeket szolgálják, hogy ezeket a választás előtt mindenki megtudja. Ez szerintem hozzátartozik a demokratikus választásnak a mikéntjéhez, az, hogy megfelelő információk birtokában döntsünk.

A kérdésre, hogy Csercsa Balázs hogyan jutott az energetikai tervekről szóló dokumentum birtokába és miért tekinti azt hitelesnek, azt válaszolta, hogy nem lepte meg, hogy Magyar Péter azonnali tagadással reagált a dokumentum létezésének bejelentésre, aminek kapcsán Csercsa feljelentéssel élt. „Én ezt a dokumentumot egy számomra megbízható forrásból kaptam, egy tiszás belső körből, mégpedig egy olyan személytől, aki jól ismeri a fejleményeket, azóta is, amióta én kiléptem a Tisza Párt önkéntesi köréből” – utal forrására Csercsa, aki forrását érthető módon nem kívánja felfedni, de annyit elárul, hogy az illető a párt országgyűlési képviselőjelöltje és régi önkéntese az amúgy csekély, 20-30 fős hivatalos párttagsággal működő szervezetnek. Csercsa Balázs szerint a dokumentumot hozzá eljuttató személy rendelkezik, azokkal a belső információkkal, amik alapján a dokumentumot is megbízhatónak tartja. A kiugrott önkéntes szerint informátorának ugyanaz a motivációja, mint neki a nyilvánosság elé állásával kapcsolatban: a Tisza Párt eddig titkos közérdekű, ezért a választáshoz közeledve fontos, hogy arról minél többen tudomást szerezzenek.