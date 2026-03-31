Kitálalt a volt tiszás: amit eddig tagadtak, most kiderült

Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori aktivistája és egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője interjút adott a Patriótának, melyben többek között a Tisza Párt által titokban tartott, a párt energetikai terveit taglaló dokumentumról beszél, amelyet hatalomra kerülésük esetén megvalósítanának. Csercsa Balázs a dokumentumot feltöltötte saját közösségi oldalára is, azt tanulmányozva látható, hogy ezeknek az energetikai elképzeléseknek a megvalósítása súlyos makroszintű kockázatokat jelent Magyarország számára, valamint vállalhatatlan pénzügyi terhet róna a magyar családokra is.
Meredek koncepciók az energetikai dokumentumban, Csercsa Balázs szerint nem kérdés az anyag hitelessége
Mint az interjúban is szerepel, az e módon nyilvánosságra került dokumentumból kiderül, hogy a Magyar Péter vezette párt energetikai tervei között szerepel:
- az orosz olajról való azonnali leválás,
- a védett üzemanyagárak kivezetése,
- és a lakossági áram- és gázárak piacosítása, illetve a hatóságilag szabályozott árak azonnali kivezetése.
A fentiek teljesülése azt jelentené, hogy Magyarország végleg búcsút mondhatna az olcsó orosz energiának, ami az egyik tartóoszlopát jelenti a sokak életét megkönnyítő rezsicsökkentésnek – ezt azonban tulajdonképpen el is törölné a párt a dokumentum szerint, aminek létezése eddig nem volt ismert. Most viszont már kijelenthető – és itt Csercsa interjúban elhangzott szavai következnek –, hogy a Tisza Párt nagyon sok szakpolitikai kérdésben nem mondja el a valós véleményét (...).
Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok viszont a közérdeket szolgálják, hogy ezeket a választás előtt mindenki megtudja. Ez szerintem hozzátartozik a demokratikus választásnak a mikéntjéhez, az, hogy megfelelő információk birtokában döntsünk.
A kérdésre, hogy Csercsa Balázs hogyan jutott az energetikai tervekről szóló dokumentum birtokába és miért tekinti azt hitelesnek, azt válaszolta, hogy nem lepte meg, hogy Magyar Péter azonnali tagadással reagált a dokumentum létezésének bejelentésre, aminek kapcsán Csercsa feljelentéssel élt. „Én ezt a dokumentumot egy számomra megbízható forrásból kaptam, egy tiszás belső körből, mégpedig egy olyan személytől, aki jól ismeri a fejleményeket, azóta is, amióta én kiléptem a Tisza Párt önkéntesi köréből” – utal forrására Csercsa, aki forrását érthető módon nem kívánja felfedni, de annyit elárul, hogy az illető a párt országgyűlési képviselőjelöltje és régi önkéntese az amúgy csekély, 20-30 fős hivatalos párttagsággal működő szervezetnek. Csercsa Balázs szerint a dokumentumot hozzá eljuttató személy rendelkezik, azokkal a belső információkkal, amik alapján a dokumentumot is megbízhatónak tartja. A kiugrott önkéntes szerint informátorának ugyanaz a motivációja, mint neki a nyilvánosság elé állásával kapcsolatban: a Tisza Párt eddig titkos közérdekű, ezért a választáshoz közeledve fontos, hogy arról minél többen tudomást szerezzenek.
Magyar Péter tagad, Kapitány István elismer
Az interjúban elhangzik, hogy míg Magyar Péter tagadja a dokumentum tartalmát, Kapitány István beszélt olyan gazdasági elképzeléseikről, melyeket részleteiben a párt valóban csak hatalomra kerülése után hozna a választók tudomására. Kapitány ugyanis úgy véli, hogy sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség az állam részéről a gazdaság működési folyamataiba, ideértve az árstopok és a különadók kérdését. Csercsa szerint az eddig megismert tiszás dokumentumok és Kapitány István megnyilatkozásai között nyilvánvalóan van összefüggés, „hiszen gyakorlatilag azokat a dolgokat mondja el röviden, amik ebben a dokumentumban is szerepelnek. Ahogy láttuk is, Kapitány István ennek a dokumentumnak a tartalmát [ami most nyilvánosságra került - a szerk.] már ő maga is bejelentette. Az más kérdés, hogy ez szándékos volt-e vagy nem. De beszélt ezekről a dolgokról” – mondta Csercsa az interjúban.
A Tisza Párt volt önkéntese szerint a dokumentum szerzői – a dokumentum többek között arról is szól, hogy a Tisza Párt az országgyűlési választások után kivezetné a globális energiapiaci krízis hatásaitól óvó védett árakat – a párt energetikai szakpolitikusai lehettek, azok tartalmáért ők feleltek, vagyis Csercsa megítélése szerit hozzájuk kapcsolódik. Csercsa Balázs így fogalmazott: „Korábban az egyházügyekkel foglalkoztam, de azt tudom, hogy léteznek ilyen szakpolitikai munkacsoportok, és valószínűleg ők készítették. Azt viszont megbízható [állításnak] találom a forrásom révén, hogy ez valóban a Tiszában készült (...) Nem vagyok energiaügyi szakpolitikus vagy szakértő, ezért csak azt tudom elmondani, mint bármelyik állampolgár. Én ennek az anyagnak három fő üzenetét látom: az egyik a közeledés az Európai Bizottság és Ukrajna felé. Ezzel kapcsolatban a Tisza Párt nem is rejtette véka alá a véleményét (...) Ezzel összefügg az orosz gázról és olajról való leválás, azt meg kell valósítani. És a harmadik pedig egy piaci dereguláció” – összegezte meglátásait a dokumentumról a nyilvánosság elé lépő volt tiszás önkéntes.
Csercsa Balázs a kérdésre, hogy milyen politikai motiváció állhat a Tisza Pártban ennek a dokumentumnak a megszületése mögött, belső (párton belüli) vagy külső nyomás hatása alatt készült-e, azt válaszolta, hogy „is-is”, egymással összefüggésben. A nyilatkozó szerint a Tisza Párt korábban is kifejezésre juttatta, hogy az Európai Bizottság véleményét fogja képviselni, amennyiben kormányra kerül.
És az ukránokhoz való közeledés az egy kifejezett cél. Ez ilyen módon összefügg a Tiszában, a belső szándék és egy külső nyomás, ami feléjük érkezik
– állítja Csercsa Balázs.
A kérdésre, hogy miért éppen ilyen megszorító intézkedésekkel és miért éppen ezekkel terveznek a Tisza Pártban, Csercsa szerint az a magyarázat, hogy az Európai Bizottsághoz való közeledés maga után vonja az orosz energiáról való leválást. Szerinte ugyanakkor Magyarország külpolitikai törekvéseit illetően követendő iránynak kellene lennie annak, hogy minden olyan állammal jó viszonyt ápolunk, amely a régiós politikát befolyásolni tudja, akár az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, de a kutató-ókortörténész az Európai Uniót sem zárná ki ebből a körből.
A kérdés az, hogy milyen áron, hiszen ennek az az ára, hogy az orosz energiáról le kell válni, és ez viszont már nem biztos, hogy Magyarország érdekeit szolgálná
– teszi hozzá az utóbbi aspektus kapcsán.
A Patrióta adásában elhangzik, hogy bár Magyar Péter nyilvánosan többször tagadta azt az állítást, ami szerint kormányra kerülése esetén kivezetné a rezsicsökkentést, ám a most nyilvánosságra került energetikai tervek azt mutatják, hogy mégis így tenne. Csercsa Balázs úgy látja, nem először fordul elő az, hogy nem az teljesül, amit Magyar Péter megígér.
Én ezt látom ebben is, hogy ami a Tisza Párt számára kellemetlen, ami a választási bukáshoz vezethet, azt nem mondják el (...) Ebbe a körbe tartozik a rezsicsökkentés kivezetése is többek között
– mondta Csercsa Balázs, aki kérdésre válaszolva azt is kijelentette: véleménye szerint a pártelnök is támogatja a szóban forgó dokumentumban szereplő elképzeléseket.
Csercsa Balázs kijelentette: azt nem tudja, hogy az eddig nyilvánosságra került dokumentumok mellett vannak-e további, titokban tartott dokumentumok szakpolitikai elképzelésekkel, de mint fogalmazott, azt tudja, hogy a valós célokat gyakran elrejtik, és „a lényeget nem mondják el a programmal kapcsolatban”, a választók elé pedig tetszetős ígéreteket tárnak, amik csak a választás megnyeréséhez kellenek, s kormányra kerülve azokhoz képest egész mást tennének.
A Tisza Párt nyilvánosságra került gazdasági elképzeléseinek megvalósulása drámai következményekkel járna a magyar családok számára, ezekkel az Origón több alkalommal foglalkoztunk gazdasági témájú, szakértők bevonásával készített, tárgyilagos elemzésekben.
