Irán engedett, de lehet, hogy csapda – ezt mondták a Hormuzi-szorosról

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) címzett közleményében megerősítette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson. A dokumentum a vasárnapi hasonló bejelentéshez képest annyiban más, hogy bár Irán a nem ellenséges hajók biztonságos áthaladását engedélyezi, de csak azzal a feltétellel, ha betartják az iráni biztonsági előírásokat. Ez fontos fejlemény lehet a globális energiaválság küszöbén, ám sok a kérdőjel.

Globális energiaválság elé néz a világ, kérdés, mit takar az iráni ígéret arról, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladhatnak a nem ellenséges hajók

Fotó: Unsplash

Pontosan mi tartalmaz az energiaválságban érkezett iráni bejelentés?

A megfogalmazás szerint „a nem ellenséges hajók, feltéve, hogy nem vesznek részt és nem is támogatnak Irán elleni agressziós cselekményeket, és teljes mértékben betartják a bejelentett biztonsági előírásokat, az illetékes hatóságokkal együttműködve biztonságosan áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.” Ebből a megfogalmazásból látható, hogy Irán az állításuk szerint átengedett hajókra vonatkozó definíciót a harci cselekményekben való részvétel alapján adja meg. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók ebben a keretben ellenséges hajóknak számítanak az eddigi tapasztalatok alapján akkor is, ha polgári, kereskedelmi áruszállítókról van szó.

Ám kérdés például, hogyan kezeli azokat a kereskedelmi hajókat Irán, melyek

olyan térségbeli országokhoz köthetők, melyek területéről harci cselekményeket tudnak indítani az amerikai és izraeli erők, vagy

ha ilyet nem is tesznek, amerikai katonai kiszolgálóbázis működik az országban (ilyen bázis ellen Irán már intézett támadást).

Ebben fontos irányjelző lehet, és az áthaladás veszélyességére utal, hogy az iráni dekrétumban az is szerepel, hogy Teherán „korlátozza az agresszorokhoz tartozó vagy velük kapcsolatban álló, valamint az agressziós cselekményeikben részt vevő hajók áthaladását.”

Ehhez kapcsolódó fejlemény, hogy a Bloomberg értesülései szerint Irán a gyakorlatban sokkal engedékenyebb a teherhajók átengedésével kapcsolatban, amit az mutat, hogy bár nagy dobra nem verik, de busás díj („tranzitdíj”) megfizetése ellenében átengednek hajókat a szorosan.

Arról az elmúlt napokban többször érkeztek hírek, hogy néhány indiai illetőségű hajó átjutott a szorosan – India az iráni nyersanyagok egyik fő exportpiaca –, és most kiderült, hogy állítólag 1-2 millió dollár megfizetése ellenében a lehetőség más hajók számára is nyitottá válhat.

Az ugyanakkor nem világos, Teherán mi alapján határoz arról, melyik hajónak engedi meg a díjfizetés ellenébeni átkelést, és az sem, az indiai hajóknak kellett-e fizetni azért, különösen úgy, hogy az egyik hajót az iráni parti őrség maradék hajói kísértek át a szorosan.