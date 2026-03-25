Irán engedett, de lehet, hogy csapda – ezt mondták a Hormuzi-szorosról

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) címzett közleményében megerősítette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson. A dokumentum a vasárnapi hasonló bejelentéshez képest annyiban más, hogy bár Irán a nem ellenséges hajók biztonságos áthaladását engedélyezi, de csak azzal a feltétellel, ha betartják az iráni biztonsági előírásokat. Ez fontos fejlemény lehet a globális energiaválság küszöbén, ám sok a kérdőjel.
Pontosan mi tartalmaz az energiaválságban érkezett iráni bejelentés?
A megfogalmazás szerint „a nem ellenséges hajók, feltéve, hogy nem vesznek részt és nem is támogatnak Irán elleni agressziós cselekményeket, és teljes mértékben betartják a bejelentett biztonsági előírásokat, az illetékes hatóságokkal együttműködve biztonságosan áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.” Ebből a megfogalmazásból látható, hogy Irán az állításuk szerint átengedett hajókra vonatkozó definíciót a harci cselekményekben való részvétel alapján adja meg. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók ebben a keretben ellenséges hajóknak számítanak az eddigi tapasztalatok alapján akkor is, ha polgári, kereskedelmi áruszállítókról van szó.
Ám kérdés például, hogyan kezeli azokat a kereskedelmi hajókat Irán, melyek
- olyan térségbeli országokhoz köthetők, melyek területéről harci cselekményeket tudnak indítani az amerikai és izraeli erők, vagy
- ha ilyet nem is tesznek, amerikai katonai kiszolgálóbázis működik az országban (ilyen bázis ellen Irán már intézett támadást).
Ebben fontos irányjelző lehet, és az áthaladás veszélyességére utal, hogy az iráni dekrétumban az is szerepel, hogy Teherán „korlátozza az agresszorokhoz tartozó vagy velük kapcsolatban álló, valamint az agressziós cselekményeikben részt vevő hajók áthaladását.”
Ehhez kapcsolódó fejlemény, hogy a Bloomberg értesülései szerint Irán a gyakorlatban sokkal engedékenyebb a teherhajók átengedésével kapcsolatban, amit az mutat, hogy bár nagy dobra nem verik, de busás díj („tranzitdíj”) megfizetése ellenében átengednek hajókat a szorosan.
Arról az elmúlt napokban többször érkeztek hírek, hogy néhány indiai illetőségű hajó átjutott a szorosan – India az iráni nyersanyagok egyik fő exportpiaca –, és most kiderült, hogy állítólag 1-2 millió dollár megfizetése ellenében a lehetőség más hajók számára is nyitottá válhat.
Az ugyanakkor nem világos, Teherán mi alapján határoz arról, melyik hajónak engedi meg a díjfizetés ellenébeni átkelést, és az sem, az indiai hajóknak kellett-e fizetni azért, különösen úgy, hogy az egyik hajót az iráni parti őrség maradék hajói kísértek át a szorosan.
Mindeközben az iráni fegyveres erők szóvivője cáfolta azokat a washingtoni tárgyalásokat, miszerint a háború lezárására irányulü előrehaladott tárgyalásokat folytatnának a felek. Szerdán a reggeli órákban Irán újabb támadásokat hajtott végre az öbölországok ellen.
Mire elég egyetlen olajtanker rakománya?
Amennyiben feltételezzük, hogy Irán hajlandó átengedni a kereskedelmi hajókat a szorosan, és a társaságok hajlandók is megpróbálni az átkelést, akkor csak az energia, ezen belül pedig a kőolaj kérdésénél maradva felvethető, hogy mire lehet elegendő egyetlen olajtankernyi nyersolaj-mennyiség?
A Perzsa-öböl térségéből a kőolaj és a földgáz nagyja eddig főként Délkelet-Ázsiába került, valamint Afrikába, illetve kisebb arányokban Európába. A fenti kérdésre persze nem lehet és nem is érdemes rövid, néhány szavas választ adni, mert a kibontakozó energiaválságban a kisebb-nagyobb űrtartalmú hajók szállítmányára is egyre nagyobb igény lesz a világ minden pontján. Néhány szám közlésével azonban érzékeltetni lehet annak jelentőségét, hogy épségben átkel-e egy olajtanker a Hormuzi-szoroson.
Induljunk ki a nemzetközi vizeken való szállításokat bonyolító VLCC kategóriás óriástankerekből. Ezek kapacitása nagyjából 2 millió hordónyi kőolaj, ami rakománysúlyban az olajfajtától függően 250 000 - 300 000 tonna súlyt képvisel (egy hordó kőolaj 159 liter, azt, hogy hányféle felhasználása van egy hordó olajnak, ebből a cikkünkből ismerheti meg).
Ha a nyersolajat üzemanyaggá finomítjuk (a veszteségeket és egyéb melléktermékeket is számolva), akkor egy VLCC teljes rakormányából kb. 130 millió liter benzin és gázolaj nyerhető.
Egy átlagos autó 50 literes tankolásával számolva ez 2,6 millió teljes tankolásra elég.
Ha egy autó évi 15 000 km-t megy, egyetlen tanker rakománya több mint 100 000 autó teljes éves üzemanyag-szükségletét biztosítaná.
Egy olyan világváros, mint New York vagy London, napi olajfelhasználása hatalmas, de egy VLCC még így is képes lenne egy ilyen metropolisz teljes energiaszükségletét (fűtés, közlekedés, áramtermelés) 2-3 napig egyedül kiszolgálni.
Nézzük meg Magyarország vonatkozását! Magyarország éves kőolaj- és üzemanyag-igénye körülbelül 8 millió tonna a MOL adatai szerint.
Ez azt jelenti, hogy egy szupertanker rakománya Magyarország teljes olajszükségletét nagyjából 12 napig fedezné.
A hazai ellátásbiztonság szempontjából a Barátság vezeték újraindulása lenne a legjobb megoldás, de a krízis miatt a MOL időben rendelt tengeri szállítású olajat is, mely némileg kisebb hajókon, tankerenként kevesebb mennyiséget hozva, de megérkezik a horvátországi terminálokra. Az persze kérdés, hogy a jövőben például közel-keleti termelésű, tengeri szállítású olaj érkezhet-e Magyarországra, amikor egyrészt azért most nagy a verseny, másrészt a magyarországi finomítók más típusú olajra kalibráltak (ezért a tengeren úszó, ideiglenes szankciómentességet kapó orosz olajszállítmányok jó választást jelenthetnek).
A hazai stratégiai tartalékok (február végén 96 napra voltak elegendők), nagyjából tehát nyolc VLCC rakományának felelnek meg.
Látható tehát, hogy akár egyetlen olajtanker szállítmányának is nagy jelentősége lehet, különösen azokban az országokban, ahol a napi olajfogyasztás jóval magasabb, mint például a hazai. Egy népesebb és nagyobb területű délkelet-ázsiai országban egyetlen tanker rakománya „csepp lehet a tengerben”, de ha Irán valóban átengedi a vele nem ellenséges hajókat, akkor nem csak egy-egy tanker viheti el szállítmányait ezekre a piacokra.
Azt ugyanis már látni, mivel jár a Hormuzi-szoros zátása. A Hormuzon keresztüli hajózási tranzit szinte teljes leállása – amelyen keresztül a világ olaj- és gázkészleteinek körülbelül egyötöde, valamint hatalmas mennyiségű élelmiszer, fém és egyéb anyag áramlik naponta – a létfontosságú árucikkek árának egekbe emelkedését okozta Ázsiában, egy nagymértékben az energiaimporttól függő régióban, ahol a Bloomberg kommentárja szerint emberek milliárdjai küzdenek gázkimaradásokkal és készülnek az üzemanyagjegy-rendszerre.