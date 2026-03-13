Válsághelyzet idején is cél az ország energiabiztonságának a fenntartása

Az Orbán-kormány egyik fő célja a magyarok energiabiztonsága, ehhez pedig minél nagyobb arányú önellátás szükséges, míg a földrajzi adottságok nem megkerülhetők. A kormány hosszú távú programokban gondolkodik, de olykor szükség van rövid távú intézkedésekre is.

Az energiabiztonság részét képezik a védett üzemanyagárak is

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Fedezhető lesz a belföldi áramszükséglet hetven százaléka

Hárfás Zsolt mérnök atomenergetikai szakértő szavait felidézve elmondható, Magyarország energiapolitikája kifejezetten példaértékűnek tekinthető, mivel nem egyetlen technológiára vagy ideológiai irányzatra épül, hanem tudatosan kialakított, kiegyensúlyozott energiamixre. Magyarország egyrészt jelentős mértékben fejleszti a megújuló kapacitásokat, különösen a naperőművi termelést. Másrészt az ország következetesen kiáll a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása mellett. Ezzel párhuzamosan a Paks II. Atomerőmű mielőbbi megépítése nemcsak energetikai, hanem szuverenitási és versenyképességi kérdés is: garantálja, hogy Magyarország hosszú távon is megfizethető, biztonságos villamos energiával rendelkezzen. Ha az új blokkok is működésbe lépnek, az atomerőművi és a naperőművi kapacitások az ország energiaszükségletének hetven százalékát képesek lesznek fedezni.

Energiatárolók az energiabiztonságért

Maradva a hosszú távú céloknál, ha a kitűzött háromezer MW-os energiatárolási cél megvalósul, valóban új korszakot nyit: az atomenergia és a napenergia nem egymást kiszorító, hanem egymást erősítő pillérei lesznek a stabil magyar villamosenergia-ellátásnak.

Magyarország villamosenergia-rendszere néhány év alatt olyan átalakuláson ment keresztül, amelyhez hasonlóra évtizedek óta nem volt példa. Röviden elmondható, főleg a naperőművi kapacitás bővül, ám ez a technológia időjárásfüggő, és az áramellátásban sosem a teljes, hanem a rendelkezésre álló kapacitás, ami döntő és meghatározó.

Az első ezer megawattot lakossági és vállalati programokkal gyorsan felépítik, de a következő ezer megawatt már kifejezetten az energiapiaci szereplőket célozza meg, hogy valódi hálózati tárolók jöjjenek létre. A harmadik ezer MW nagyrészt piaci alapon valósulhat meg. Mindez egy nagyobb stratégia része: Magyarország az évtized végére nemcsak több áramot akar termelni, hanem azt saját maga akarja uralni időben is. A cél nem pusztán az, hogy több megújuló és több atom legyen, hanem hogy kevesebb importra legyen szükség, kevesebb gázüzemű csúcserőművet kelljen használni, és ne kelljen az atomerőműveket (Paks I és Paks II) technikai okokból, a megújulók túltermelése miatt visszafogni.