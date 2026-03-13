Válsághelyzet idején is cél az ország energiabiztonságának a fenntartása

Az Orbán-kormány egyik fő célja a magyarok energiabiztonsága, ehhez pedig minél nagyobb arányú önellátás szükséges, míg a földrajzi adottságok nem megkerülhetők. A kormány hosszú távú programokban gondolkodik, de olykor szükség van rövid távú intézkedésekre is.
Fedezhető lesz a belföldi áramszükséglet hetven százaléka
Hárfás Zsolt mérnök atomenergetikai szakértő szavait felidézve elmondható, Magyarország energiapolitikája kifejezetten példaértékűnek tekinthető, mivel nem egyetlen technológiára vagy ideológiai irányzatra épül, hanem tudatosan kialakított, kiegyensúlyozott energiamixre. Magyarország egyrészt jelentős mértékben fejleszti a megújuló kapacitásokat, különösen a naperőművi termelést. Másrészt az ország következetesen kiáll a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása mellett. Ezzel párhuzamosan a Paks II. Atomerőmű mielőbbi megépítése nemcsak energetikai, hanem szuverenitási és versenyképességi kérdés is: garantálja, hogy Magyarország hosszú távon is megfizethető, biztonságos villamos energiával rendelkezzen. Ha az új blokkok is működésbe lépnek, az atomerőművi és a naperőművi kapacitások az ország energiaszükségletének hetven százalékát képesek lesznek fedezni.
Energiatárolók az energiabiztonságért
Maradva a hosszú távú céloknál, ha a kitűzött háromezer MW-os energiatárolási cél megvalósul, valóban új korszakot nyit: az atomenergia és a napenergia nem egymást kiszorító, hanem egymást erősítő pillérei lesznek a stabil magyar villamosenergia-ellátásnak.
Magyarország villamosenergia-rendszere néhány év alatt olyan átalakuláson ment keresztül, amelyhez hasonlóra évtizedek óta nem volt példa. Röviden elmondható, főleg a naperőművi kapacitás bővül, ám ez a technológia időjárásfüggő, és az áramellátásban sosem a teljes, hanem a rendelkezésre álló kapacitás, ami döntő és meghatározó.
Az első ezer megawattot lakossági és vállalati programokkal gyorsan felépítik, de a következő ezer megawatt már kifejezetten az energiapiaci szereplőket célozza meg, hogy valódi hálózati tárolók jöjjenek létre. A harmadik ezer MW nagyrészt piaci alapon valósulhat meg. Mindez egy nagyobb stratégia része: Magyarország az évtized végére nemcsak több áramot akar termelni, hanem azt saját maga akarja uralni időben is. A cél nem pusztán az, hogy több megújuló és több atom legyen, hanem hogy kevesebb importra legyen szükség, kevesebb gázüzemű csúcserőművet kelljen használni, és ne kelljen az atomerőműveket (Paks I és Paks II) technikai okokból, a megújulók túltermelése miatt visszafogni.
A lakosság pedig maga is tehet a megtakarításért, jelenleg két program is párhuzamosan fut. Érdemes felidézni, a Vidéki otthonfelújítási program maximum hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást jelent, amely hatmillió forintos összköltség esetében maximalizálható. Ez a program nem konkurense, sokkal inkább kiegészítője az energetikai felújítást célzó támogatási formának, ami vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt kínál a 2006 előtt épült családi házak korszerűsítésére, akár 6–10 millió forint összértékben. A cél legalább harmincszázalékos energiamegtakarítás elérése. Ennél a programnál a felhasználási keret kötött.
Ezek után érdemes átvenni, milyen aktuális helyzetekre reagált még gyorsan és jól a kormányzat.
Rezsicsökkentés plusz
Orbán Viktor közölte, az extrém hidegben nem szabad hátradőlnünk, ezért (a megnövekedett januári fogyasztás miatt) a rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal. Ez meg is történt, az egyszeri harmincszázalékos kedvezmény alapértelmezés szerint a januári földgázfogyasztásra érvényes, de aki azt szeretné, utólag kérvényezheti, hogy a villamosenergia-felhasználásra vehesse igénybe.
Orbán Viktor a januári hideg kapcsán arról is beszélt kifejtette, akiknek nincs bevezetve a gáz, vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára. Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak, és a módszereken is változtattak. Az önkormányzatokat bevonva egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.
Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül” – közölte a miniszterelnök.
Mindez szintén egy hosszú távú stratégia része, a kormány ugyanis elkötelezett a rezsicsökkentés jelenlegi formájának fenntartása mellett.
Az iráni háború és ezzel egyidejűleg a Barátság kőolajvezeték körüli politikai vita mindenkit új helyzet elé állított.
Benzinárstop és védett ár, mi a különbség?
Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója lapunknak a napokban kifejtette, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás azért káros, mert ez a vezeték biztosítja Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának kétharmadát, és e két ország finomítóiban is ekkora arányban használnak orosz olajat, tehát mindenképp szükség van rá. Emlékeztetett, a MOL előrelátó volt abban a tekintetben, hogy többletmennyiséget rendelt az Adria-vezetéken keresztül, ez a szállítmány március közepére érkezhet Magyarországra és Szlovákiába. A másik veszélyhelyzet (és jelenleg e két tényező egyszerre áll fent) az, hogy Irán lezárta a kőolajszállítmányok szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost és támadja az energetikai infrastruktúrát. Mivel csak az utóbbi geopolitikai tényező 120 dollár közelébe lökte a Brent típusú kőolaj árát (miközben az orosz Urals típusú jóval olcsóbb, negyedével kerül kevesebbe hordónként) a kabinet azonnal lépett. Védett üzemanyagárakat vezetett be.
Az árszabályozás ismerős lehet a benzinárstop idejéből, azonban a kettő nem teljesen ugyanaz. Az akkor egységesen négyszáznyolcvan forintos maximalizált ár először mindenkire vonatkozott és a túlkereslet miatt finomhangolni kellett, addig a védett ár eleve csak a hazai rendszámú járművekre vonatkozik, ráadásul az árképzésben is van eltérés. A benzinárstop idején a prémium üzemanyagokat piaci áron adták, azaz ezek lekövették az aktuális piaci ármozgást. A védett árak eleve közelebb vannak a piaci árszintekhez. A dízel esetén magasabb is a maximalizált összeg (615 forint) és vannak olyan töltőállomások, ahol a jogosultságot nem tudják ellenőrizni, így ott nem is tudják alkalmazni ezt az árszabást, és tankolóturizmus sem léphet fel, hiszen eleve korlátozott az igénybe vevők köre. Ráadásul jelenleg már országok is szabályozzák az üzemanyagárakat, Olaszország a jövedéki adón keresztül készül erre, Horvátország már be is vezetett a magyarhoz hasonló intézkedést, idehaza pedig – az akkori fixált árakkal ellentétben – most a jövedéki adó is csökken, a jelen helyzetben tehát nagyobb mozgásteret alkalmazott a kormány a védett árak fenntartására.